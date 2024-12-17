Торт без випічки за 20 хв — легкий рецепт із сухарів з родзинками

Торт без випічки без яєць за 20 хв — знадобиться 300 г сухарів
Хочете швидкий і смачний десерт без зайвих клопотів? Приготуйте торт без випічки всього за 20 хвилин! Легкий рецепт із сухарів і родзинок без використання яєць — чудове рішення для тих, хто цінує час і насолоджується солодким.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- сухарі з родзинками — 300 г;
- шоколад чорний — 1 плитка (90 г);
- вершкове масло розтоплене — 100 г.
Для крема:
- молоко холодне — 500 мл;
- цукор — 120 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- манна крупа — 80 г;
- вершкове масло розм’якшене — 180 г.
Спосіб приготування
Для тіста змішати у каструлі з товстим дном холодне молоко, цукор, ванільний цукор і манку. Варити на середньому вогні, постійно помішуючи, до загустіння маси. Перекласти у миску, накрити харчовою плівкою в контакт і залишити охолоджуватися.
Розтопити шоколад, змішати його з розтопленим вершковим маслом. Сухарі з родзинками подрібнити у дрібну крихту, змішати з шоколадною масою до однорідності.
Для крему збити м’яке вершкове масло міксером до пишності, додати охолоджену заварну масу і збити міксером до однорідності.
У формі діаметром 18 см. зібрати торт, чергуючи шари тіста з крихти і крему. Використати цю кількість інгредієнтів для створення 4 шарів крихти і 3 шарів крему.
Поставити у холодильник на декілька годин. Нарізати та подавати до чаю.
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