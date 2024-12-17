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Торт без випічки без яєць за 20 хв — знадобиться 300 г сухарів

17 грудня 2024 03:14
Марина Євтягіна - Редактор
Торт без випічки за 20 хв — легкий рецепт із сухарів з родзинками
Торт без випічки. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Хочете швидкий і смачний десерт без зайвих клопотів? Приготуйте торт без випічки всього за 20 хвилин! Легкий рецепт із сухарів і родзинок без використання яєць — чудове рішення для тих, хто цінує час і насолоджується солодким.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • сухарі з родзинками — 300 г;
  • шоколад чорний — 1 плитка (90 г);
  • вершкове масло розтоплене — 100 г.

Для крема:

  • молоко холодне — 500 мл;
  • цукор — 120 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • манна крупа — 80 г;
  • вершкове масло розм’якшене — 180 г.

Спосіб приготування 

Для тіста змішати у каструлі з товстим дном холодне молоко, цукор, ванільний цукор і манку. Варити на середньому вогні, постійно помішуючи, до загустіння маси. Перекласти у миску, накрити харчовою плівкою в контакт і залишити охолоджуватися.

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Молоко та манка. Фото: gospodynka.com.ua

Розтопити шоколад, змішати його з розтопленим вершковим маслом. Сухарі з родзинками подрібнити у дрібну крихту, змішати з шоколадною масою до однорідності.

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Шоколад та масло. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему збити м’яке вершкове масло міксером до пишності, додати охолоджену заварну масу і збити міксером до однорідності.

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Подрібнені сухарі. Фото: gospodynka.com.ua

У формі діаметром 18 см. зібрати торт, чергуючи шари тіста з крихти і крему. Використати цю кількість інгредієнтів для створення 4 шарів крихти і 3 шарів крему.

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Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Поставити у холодильник на декілька годин. Нарізати та подавати до чаю.

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Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua

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