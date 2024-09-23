Торт без выпечки за 10 минут на любой праздник – рецепт приготовления своими руками

Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно
Предлагаем приготовить торт без выпечки, который занимает всего 10 минут. Простой в исполнении и невероятно вкусный, он напоминает классический десерт "Тирамису". Этот рецепт обязательно стоит попробовать — торт получается нежным и вкусным.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- печенье "Савоярди" 300 г;
- сметана 450 г;
- сахарная пудра 200 г;
- творог 500 г;
- консервированный ананас 5 колец.
Способ приготовления
К сметане добавить сахарную пудру и перемешать миксером. Сахар можно заменить сахарной пудрой, поскольку она быстрее растворяется.
Творог перетереть через сито во избежание комочков. Соединить сметану с творогом, немного перемешать, а затем взбить миксером до однородности. Для аромата добавить ванильный сахар.
Приготовить крепкий растворимый кофе и оставить остывать. Печенье быстро обмакнуть в охлажденный кофе, чтобы оно не размякло.
Плоскую тарелку застелить пергаментом и поставить разъемное кольцо. Для удобства пергамент можно слегка смазать кремом. Выложить первый слой смоченного в кофе печенья "Савоярди".
Печенье покрыть слоем крема. Ананасовые кольца порезать маленькими кубиками и выложить на крем. Затем чередовать слои: печенье, крем, ананасы.
На верхний слой выложить ананасы и смазать кремом. Торт оставить в холодильнике для пропитки на ночь, но и 2-3 часа будет достаточно. Украсить торт какао. Для оригинального рисунка можно вырезать звезды из бумаги, посыпать какао и получить хороший узор.
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