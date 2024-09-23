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Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

23 сентября 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Торт без выпечки за 10 минут на любой праздник – рецепт приготовления своими руками
Торт без выпечки. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Предлагаем приготовить торт без выпечки, который занимает всего 10 минут. Простой в исполнении и невероятно вкусный, он напоминает классический десерт "Тирамису". Этот рецепт обязательно стоит попробовать — торт получается нежным и вкусным.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • печенье "Савоярди" 300 г;
  • сметана 450 г;
  • сахарная пудра 200 г;
  • творог 500 г;
  • консервированный ананас 5 колец.

Способ приготовления

К сметане добавить сахарную пудру и перемешать миксером. Сахар можно заменить сахарной пудрой, поскольку она быстрее растворяется.

рецепт торта за 10 минут
Сметана и сахарная пудра. Фото: gospodynka.com.ua

Творог перетереть через сито во избежание комочков. Соединить сметану с творогом, немного перемешать, а затем взбить миксером до однородности. Для аромата добавить ванильный сахар.

простой рецепт торта за 10 минут
Сыр и сахар. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовить крепкий растворимый кофе и оставить остывать. Печенье быстро обмакнуть в охлажденный кофе, чтобы оно не размякло.

вкусный рецепт торта за 10 минут
Печенье и кофе. Фото: gospodynka.com.ua

Плоскую тарелку застелить пергаментом и поставить разъемное кольцо. Для удобства пергамент можно слегка смазать кремом. Выложить первый слой смоченного в кофе печенья "Савоярди".

рецепт торта за 10 минут наскоро
Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Печенье покрыть слоем крема. Ананасовые кольца порезать маленькими кубиками и выложить на крем. Затем чередовать слои: печенье, крем, ананасы.

рецепт торта за 10 минут в праздник
Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

На верхний слой выложить ананасы и смазать кремом. Торт оставить в холодильнике для пропитки на ночь, но и 2-3 часа будет достаточно. Украсить торт какао. Для оригинального рисунка можно вырезать звезды из бумаги, посыпать какао и получить хороший узор.

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