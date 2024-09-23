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Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

23 вересня 2024 03:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Торт без випічки за 10 хвилин на будь-яке свято — рецепт приготування своїми руками
Торт без випічки. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Пропонуємо приготувати торт без випічки, який займає всього 10 хвилин. Простий у виконанні та неймовірно смачний, він нагадує класичний десерт "Тірамісу". Цей рецепт обов'язково варто спробувати — торт виходить ніжним і дуже смачним.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • печиво "Савоярді" 300 г;
  • сметана 450 г;
  • цукрова пудра 200 г;
  • сир 500 г;
  • консервований ананас 5 кілець.

Спосіб приготування 

До сметани додати цукрову пудру і перемішати міксером. Цукор можна замінити на цукрову пудру, оскільки вона швидше розчиняється.

рецепт торта за 10 хвилин
Сметана та цукрова пудра. Фото: gospodynka.com.ua

Сир перетерти через сито, щоб уникнути грудочок. З'єднати сметану з сиром, трохи перемішати, а потім збити міксером до однорідності. Для аромату додати ванільний цукор.

простий рецепт торта за 10 хвилин
Сир та цукор. Фото: gospodynka.com.ua

Приготувати міцну розчинну каву і залишити остигати. Печиво швидко вмочити в охолоджену каву, щоб воно не розм'якло.

смачний рецепт торта за 10 хвилин
Печиво та кава. Фото: gospodynka.com.ua

Плоску тарілку застелити пергаментом і поставити роз'ємне кільце. Для зручності пергамент можна злегка змастити кремом. Викласти перший шар змоченого в каві печива "Савоярді".

рецепт торта за 10 хвилин нашвидкоруч
Приготування торту. Фото: gospodynka.com.ua

Печиво покрити шаром крему. Ананасові кільця нарізати маленькими кубиками і викласти на крем. Потім чергувати шари: печиво, крем, ананаси.

рецепт торта за 10 хвилин на свято
Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

На верхній шар викласти ананаси і змастити кремом. Торт залишити в холодильнику для просочування на ніч, але й 2-3 години буде достатньо. Прикрасити торт какао. Для оригінального малюнка можна вирізати зірки з паперу, посипати какао і отримати гарний візерунок.

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