Торт без випічки за 10 хвилин на будь-яке свято — рецепт приготування своїми руками

Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно
Пропонуємо приготувати торт без випічки, який займає всього 10 хвилин. Простий у виконанні та неймовірно смачний, він нагадує класичний десерт "Тірамісу". Цей рецепт обов'язково варто спробувати — торт виходить ніжним і дуже смачним.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- печиво "Савоярді" 300 г;
- сметана 450 г;
- цукрова пудра 200 г;
- сир 500 г;
- консервований ананас 5 кілець.
Спосіб приготування
До сметани додати цукрову пудру і перемішати міксером. Цукор можна замінити на цукрову пудру, оскільки вона швидше розчиняється.
Сир перетерти через сито, щоб уникнути грудочок. З'єднати сметану з сиром, трохи перемішати, а потім збити міксером до однорідності. Для аромату додати ванільний цукор.
Приготувати міцну розчинну каву і залишити остигати. Печиво швидко вмочити в охолоджену каву, щоб воно не розм'якло.
Плоску тарілку застелити пергаментом і поставити роз'ємне кільце. Для зручності пергамент можна злегка змастити кремом. Викласти перший шар змоченого в каві печива "Савоярді".
Печиво покрити шаром крему. Ананасові кільця нарізати маленькими кубиками і викласти на крем. Потім чергувати шари: печиво, крем, ананаси.
На верхній шар викласти ананаси і змастити кремом. Торт залишити в холодильнику для просочування на ніч, але й 2-3 години буде достатньо. Прикрасити торт какао. Для оригінального малюнка можна вирізати зірки з паперу, посипати какао і отримати гарний візерунок.
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