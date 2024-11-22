Торт без выпечки из 3 ингредиентов – легкий рецепт с шоколадным кремом

Торт без выпечки. Фото: gospodynka.com.ua

Хотите приготовить роскошный десерт без лишних хлопот Торт без выпечки из трех ингредиентов — это идеальное решение! Шоколадный крем делает его нежным и незабываемо вкусным.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

сливки 33% жирности 500 мл.;

темный шоколад 200 г;

какао 1 ст.

печенье 300 г.

Способ приготовления

Сливки подогреваем до кипения, но кипятить не надо — останавливаемся на температуре примерно 80 ºС. Добавляем шоколад, который нужно поломать на кусочки.

Печенье и крем.

Холодный крем переливаем в чашу и взбиваем миксером, сначала на низкой скорости пару минут, смазываем маслом. пленкой и на дно выкладываем крем. в холодный, сладкий кофе, а затем на крем. Поверх слоя должен быть печенье.

Торт без выпечки. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачей переворачиваем тортик на блюдо, снимаем форму и пленку.

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