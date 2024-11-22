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Торт без выпечки — всего 3 составляющих и много шоколадного крема

22 ноября 2024 03:21
Марина Евтягина - Редактор
Торт без выпечки из 3 ингредиентов – легкий рецепт с шоколадным кремом
Торт без выпечки. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Хотите приготовить роскошный десерт без лишних хлопот Торт без выпечки из трех ингредиентов — это идеальное решение! Шоколадный крем делает его нежным и незабываемо вкусным.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • сливки 33% жирности 500 мл.;
  • темный шоколад 200 г;
  • какао 1 ст.
  • печенье 300 г.

Способ приготовления

Сливки подогреваем до кипения, но кипятить не надо — останавливаемся на температуре примерно 80 ºС. Добавляем шоколад, который нужно поломать на кусочки.

рецепт торта без выпечки
Печенье и крем.

Холодный крем переливаем в чашу и взбиваем миксером, сначала на низкой скорости пару минут, смазываем маслом. пленкой и на дно выкладываем крем. в холодный, сладкий кофе, а затем на крем. Поверх слоя должен быть печенье.

простой рецепт торта без выпечки
Торт без выпечки. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачей переворачиваем тортик на блюдо, снимаем форму и пленку.

Раньше мы писали о рецепте "Ангельского пирога" с ягодами, который никогда не надоедает.

Также обратите внимание на рецепт, где много яблок — пирог "Райское яблочко", тесто как крем, почти не ощущается.

Еще мы рассказывали о знаменитом тертом пироге с ягодами от победительницы и судьи "Мастер Шеф".

Также попробуйте рецепт соленого заливного пирога с луком и яйцом — получается вкусно и полезно для фигуры.

рецепты десерт торт крем для торта без выпечки

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