Торт без выпечки из 3 ингредиентов – легкий рецепт с шоколадным кремом

Торт без выпечки — всего 3 составляющих и много шоколадного крема
Хотите приготовить роскошный десерт без лишних хлопот Торт без выпечки из трех ингредиентов — это идеальное решение! Шоколадный крем делает его нежным и незабываемо вкусным.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- сливки 33% жирности 500 мл.;
- темный шоколад 200 г;
- какао 1 ст.
- печенье 300 г.
Способ приготовления
Сливки подогреваем до кипения, но кипятить не надо — останавливаемся на температуре примерно 80 ºС. Добавляем шоколад, который нужно поломать на кусочки.
Холодный крем переливаем в чашу и взбиваем миксером, сначала на низкой скорости пару минут, смазываем маслом. пленкой и на дно выкладываем крем. в холодный, сладкий кофе, а затем на крем. Поверх слоя должен быть печенье.
Перед подачей переворачиваем тортик на блюдо, снимаем форму и пленку.
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