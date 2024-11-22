Торт без випічки з 3 інгредієнтів — легкий рецепт із шоколадним кремом

Торт без випічки. Фото: gospodynka.com.ua

Хочете приготувати розкішний десерт без зайвого клопоту? Торт без випічки з трьох інгредієнтів — це ідеальне рішення! Шоколадний крем робить його ніжним і незабутньо смачним.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

вершки 33% жирності 500 мл.;

темний шоколад 200 г;

какао 1 ст. л.;

печиво 300 г.

Спосіб приготування

Вершки підігріваємо майже до кипіння, але кип’ятити не треба – зупиняємось на температурі приблизно 80 ºС. Додаємо шоколад, який потрібно поламати на шматочки. Чекаємо, коли шоколад розтане у вершках, періодично помішуємо до його повного розчинення.

Печиво та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Накриваємо плівкою, щоб не обвітрився. Коли охолоне до кімнатної температури відправляємо на пару годин у холодильник. Холодний крем переливаємо в чашу і збиваємо міксером, спочатку на низькій швидкості пару хвилин, після на максимальній до пишності. Крем готовий. Форму змащуємо олією, застелаєм харчовою плівкою і на дно викладаємо крем. Печиво занурюємо в холодну, солодку каву, а потім на крем. Поверх шар крему і так по черзі. Останній шар має бути печиво. І залиште трохи крему, він нам знадобиться для оформлення перед подачею.

Торт без випічки. Фото: gospodynka.com.ua

Накриваємо плівкою і відправляємо в холодильник годин на 8 або на ніч. Перед подачею перевертаємо тортик на блюдо, знімаємо форму та плівку. Змащуємо боки залишеним кремом напередодні, щоб був рівномірним. А верхівку прикрашаємо за бажанням. Найпростіший спосіб посипати какао.

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