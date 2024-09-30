Идеальный торт без выпечки за 10 минут – пошаговое приготовление десерта.

Торт без выпечки за 10 минут — на все случаи жизни
Торт без выпечки за 10 минут — это настоящая находка для тех, кто хочет быстро приготовить десерт на любое событие. Легкий, нежный и вкусный торт покорит вашу семью и гостей.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Для крема вам понадобится:
- яйца 2 шт;
- сахар 160-180 г;
- ванилин или ванильный сахар;
- кукурузный крахмал 60 г;
- молоко 800 мл;
- сливки для взбивания (33%) 250 мл.
Ингредиенты для глазури:
- сливки 200 мл;
- шоколад 200 г.
Дополнительно:
- печенье 600 г;
- бананы 2 шт.
Способ приготовления
В миску разбить яйца, добавить сахар, ванильный сахар и крахмал. Всё хорошо перемешать. Добавить немного молока из общего количества, перемешать до однородной массы.
Перелить смесь в кастрюлю, добавить оставшееся молоко. Варить на маленьком огне, постоянно помешивая, пока крем не загустеет. Перелить крем в миску, накрыть пищевой пленкой в контакт (так, чтобы пленка касалась поверхности крема) и оставить остывать.
Взбить сливки миксером до пышной консистенции. Постепенно добавлять охлажденный заварной крем, перемешивая миксером в однородную массу. В форму размером 25 х 35 см выложить первый слой печенья и смазать кремом.
Сверху выложить порезанные бананы. Повторить слои еще дважды: печенье, крем, бананы. Последний слой должен быть кремовым.
Немного подогреть сливки, добавить шоколад и растопить его до полной однородности. Дать глазури остыть. Полить торт шоколадной глазурью, равномерно распределить по поверхности. Поставить торт в холодильник на 2 часа для охлаждения.
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