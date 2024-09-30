Идеальный торт без выпечки за 10 минут – пошаговое приготовление десерта.

Торт без выпечки. Фото: gospodynka.com.ua

Торт без выпечки за 10 минут — это настоящая находка для тех, кто хочет быстро приготовить десерт на любое событие. Легкий, нежный и вкусный торт покорит вашу семью и гостей.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Для крема вам понадобится:

яйца 2 шт;

сахар 160-180 г;

ванилин или ванильный сахар;

кукурузный крахмал 60 г;

молоко 800 мл;

сливки для взбивания (33%) 250 мл.

Ингредиенты для глазури:

сливки 200 мл;

шоколад 200 г.

Дополнительно:

печенье 600 г;

бананы 2 шт.

Способ приготовления

В миску разбить яйца, добавить сахар, ванильный сахар и крахмал. Всё хорошо перемешать. Добавить немного молока из общего количества, перемешать до однородной массы.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Перелить смесь в кастрюлю, добавить оставшееся молоко. Варить на маленьком огне, постоянно помешивая, пока крем не загустеет. Перелить крем в миску, накрыть пищевой пленкой в контакт (так, чтобы пленка касалась поверхности крема) и оставить остывать.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Взбить сливки миксером до пышной консистенции. Постепенно добавлять охлажденный заварной крем, перемешивая миксером в однородную массу. В форму размером 25 х 35 см выложить первый слой печенья и смазать кремом.

Печенье и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Сверху выложить порезанные бананы. Повторить слои еще дважды: печенье, крем, бананы. Последний слой должен быть кремовым.

Шоколадная глазурь. Фото: gospodynka.com.ua

Немного подогреть сливки, добавить шоколад и растопить его до полной однородности. Дать глазури остыть. Полить торт шоколадной глазурью, равномерно распределить по поверхности. Поставить торт в холодильник на 2 часа для охлаждения.

Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

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