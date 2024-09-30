Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Торт без выпечки за 10 минут — на все случаи жизни arrow

Торт без выпечки за 10 минут — на все случаи жизни

30 сентября 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Идеальный торт без выпечки за 10 минут – пошаговое приготовление десерта.
Торт без выпечки. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Торт без выпечки за 10 минут — это настоящая находка для тех, кто хочет быстро приготовить десерт на любое событие. Легкий, нежный и вкусный торт покорит вашу семью и гостей. 

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Для крема вам понадобится:

  • яйца 2 шт;
  • сахар 160-180 г;
  • ванилин или ванильный сахар;
  • кукурузный крахмал 60 г;
  • молоко 800 мл;
  • сливки для взбивания (33%) 250 мл.

Ингредиенты для глазури:

  • сливки 200 мл;
  • шоколад 200 г.

Дополнительно:

  • печенье 600 г;
  • бананы 2 шт.

Способ приготовления

В миску разбить яйца, добавить сахар, ванильный сахар и крахмал. Всё хорошо перемешать. Добавить немного молока из общего количества, перемешать до однородной массы.

рецепт торта без выпечки
Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Перелить смесь в кастрюлю, добавить оставшееся молоко. Варить на маленьком огне, постоянно помешивая, пока крем не загустеет. Перелить крем в миску, накрыть пищевой пленкой в контакт (так, чтобы пленка касалась поверхности крема) и оставить остывать.

рецепт торта без выпечки за 10 минут
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Взбить сливки миксером до пышной консистенции. Постепенно добавлять охлажденный заварной крем, перемешивая миксером в однородную массу. В форму размером 25 х 35 см выложить первый слой печенья и смазать кремом.

простой рецепт торта без выпечки за 10 минут
Печенье и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Сверху выложить порезанные бананы. Повторить слои еще дважды: печенье, крем, бананы. Последний слой должен быть кремовым.

вкусный рецепт торта без выпечки за 10 минут
Шоколадная глазурь. Фото: gospodynka.com.ua

Немного подогреть сливки, добавить шоколад и растопить его до полной однородности. Дать глазури остыть. Полить торт шоколадной глазурью, равномерно распределить по поверхности. Поставить торт в холодильник на 2 часа для охлаждения.

домашний рецепт торта без выпечки за 10 минут
Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Раньше мы писали о рецепте вафельного торта с карамельным кремом и арахисом без выпечки, что готовится 10 минут.

Также советуем ознакомиться с рецептом нежного торта "пломбор" без выпечки.

А когда нет света, приготовьте этот торт за 15 минут — простой рецепт без выпечки

Еще рекомендуем ознакомиться с простым и быстрым рецептом ледового домашнего медовика за 10 минут.

Обратите внимание на торт за 15 минут, только из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и вкусно.

рецепты лайфхаки десерт торт без выпечки

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:26 "Азову" нужны автоэлектрики — какие условия и требования

02:19 В Киеве раздаются звуки взрывов — что известно

01:56 Стало известно, когда рассмотрят законопроект о запрете мобилизации до 25 лет

01:40 Два топовых клуба АПЛ заинтересованы в подписании Лунина

01:32 Во Львове предприниматель незаконно приватизировал СТО — что решил суд

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

01:11 В Киеве и большинстве областей Украины объявлена тревога — в чем причина

00:50 В Кривом Роге слышны взрывы

29 сентября 2024

23:53 В Николаеве мужчину подозревают в передаче данных о ТЦК — что решил суд

23:43 В Украине после инцидента на Львовщине проверят заведения, где проживают дети

23:17 Могут ли мобилизованные подписать контракт — юрист объяснил нюансы

03:26 "Азову" нужны автоэлектрики — какие условия и требования

02:19 В Киеве раздаются звуки взрывов — что известно

01:56 Стало известно, когда рассмотрят законопроект о запрете мобилизации до 25 лет

01:40 Два топовых клуба АПЛ заинтересованы в подписании Лунина

01:32 Во Львове предприниматель незаконно приватизировал СТО — что решил суд

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

01:11 В Киеве и большинстве областей Украины объявлена тревога — в чем причина

00:50 В Кривом Роге слышны взрывы

29 сентября 2024

23:53 В Николаеве мужчину подозревают в передаче данных о ТЦК — что решил суд

23:43 В Украине после инцидента на Львовщине проверят заведения, где проживают дети

23:17 Могут ли мобилизованные подписать контракт — юрист объяснил нюансы

Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

11:01 Всемирный день сердца — что портит здоровье украинцев и как его сохранить

26 сентября 2024
Эксклюзив

20:03 Лазейка в законодательстве — одесский юрист о скрытых нормах мобилизации

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

Text

18:39 Удар по Константиновке — полиция помогает вытаскивать людей из-под завалов

28 сентября 2024
Text

12:36 В КГГА думают, как отключить должников от централизованного отопления

27 сентября 2024
Text

23:58 Нардеп сделал заявление о работе иностранных журналистов с украинскими военными

Text

21:04 Нардеп объяснил, как украинцы могут восстановить разрушенное из-за войны жилье

Text

17:50 Планы Путина на Украину и встреча Зеленского с Трампом — эфир Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривой Рог — в РВА допустили, чем могли ударить оккупанты по городу

Text

13:00 Удар по Кривому Рогу и "шахеды" РФ в Румынии — эфир День.LIVE

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

Text

10:32 Украина готова к жизни без транзита российского газа — детали от эксперта

Text

08:00 Визит Зеленского в США и риски подорожания электроэнергии — эфир Ранок.LIVE

26 сентября 2024
Text
Эксклюзив

22:57 Скандал с Зеленским в США, эфир Остаповець_LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

23 сентября 2024

19:59 В Киеве охранник ЖК предупреждал жителей о приходе ТЦК — что решил суд