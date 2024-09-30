Ідеальний торт без випічки за 10 хвилин — покрокове приготування десерта.

Торт без випічки. Фото: gospodynka.com.ua

Торт без випічки за 10 хвилин — це справжня знахідка для тих, хто хоче швидко приготувати десерт на будь-яку подію. Легкий, ніжний і дуже смачний торт підкорить вашу родину та гостей.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте також:

Для крема вам знадобиться:

яйця 2 шт;

цукор 160-180 г;

ванілін або ванільний цукор;

кукурудзяний крохмаль 60 г;

молоко 800 мл;

вершки для збивання (33%) 250 мл.

Інгредієнти для глазурі:

вершки 200 мл;

шоколад 200 г.

Додатково:

печиво 600 г;

банани 2 шт.

Спосіб приготування

У миску розбити яйця, додати цукор, ванільний цукор та крохмаль. Все добре перемішати. Додати трохи молока з загальної кількості, перемішати до однорідної маси.

Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Перелити суміш у каструлю, додати решту молока. Варити на маленькому вогні, постійно помішуючи, доки крем не загусне. Перелити крем у миску, накрити харчовою плівкою "в контакт" (так, щоб плівка торкалась поверхні крему) та залишити остигати.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Збити вершки міксером до пишної консистенції. Поступово додавати охолоджений заварний крем, перемішуючи міксером до однорідної маси. У форму розміром 25 х 35 см викласти перший шар печива та змастити його кремом.

Печиво та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Зверху викласти порізані банани. Повторити шари ще двічі: печиво, крем, банани. Останній шар повинен бути кремовим.

Шоколадна глазур. Фото: gospodynka.com.ua

Трохи підігріти вершки, додати шоколад та розтопити його до повної однорідності. Дати глазурі охолонути. Полити торт шоколадною глазур'ю, рівномірно розподілити її по поверхні. Поставити торт у холодильник на 2 години для охолодження.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Раніше ми писали про рецепт вафельного торта з карамельним кремом та арахісом без випічки, що готується 10 хвилин.

Також радимо ознайомитися з рецептом ніжного торта "пломбір" без випікання.

А коли немає світла, приготуйте цей торт за 15 хвилин — простий рецепт без випікання

Ще радимо ознайомитися з простим та швидким рецептом льодового домашнього медовика за 10 хвилин.

Зверніть також увагу на торт за 15 хвилин, лише з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно та дуже смачно.