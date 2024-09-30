Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Торт без випічки за 10 хвилин — на всі випадки життя arrow

Торт без випічки за 10 хвилин — на всі випадки життя

30 вересня 2024 03:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Ідеальний торт без випічки за 10 хвилин — покрокове приготування десерта.
Торт без випічки. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Торт без випічки за 10 хвилин — це справжня знахідка для тих, хто хоче швидко приготувати десерт на будь-яку подію. Легкий, ніжний і дуже смачний торт підкорить вашу родину та гостей. 

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте також:

Для крема вам знадобиться: 

  • яйця 2 шт;
  • цукор 160-180 г;
  • ванілін або ванільний цукор;
  • кукурудзяний крохмаль 60 г;
  • молоко 800 мл;
  • вершки для збивання (33%) 250 мл.

Інгредієнти для глазурі:

  • вершки 200 мл;
  • шоколад 200 г.

Додатково:

  • печиво 600 г;
  • банани 2 шт. 

Спосіб приготування 

У миску розбити яйця, додати цукор, ванільний цукор та крохмаль. Все добре перемішати. Додати трохи молока з загальної кількості, перемішати до однорідної маси.

рецепт торта без випічки
Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Перелити суміш у каструлю, додати решту молока. Варити на маленькому вогні, постійно помішуючи, доки крем не загусне. Перелити крем у миску, накрити харчовою плівкою "в контакт" (так, щоб плівка торкалась поверхні крему) та залишити остигати.

рецепт торта без випічки за 10 хвилин
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Збити вершки міксером до пишної консистенції. Поступово додавати охолоджений заварний крем, перемішуючи міксером до однорідної маси. У форму розміром 25 х 35 см викласти перший шар печива та змастити його кремом.

простий рецепт торта без випічки за 10 хвилин
Печиво та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Зверху викласти порізані банани. Повторити шари ще двічі: печиво, крем, банани. Останній шар повинен бути кремовим.

смачний рецепт торта без випічки за 10 хвилин
Шоколадна глазур. Фото: gospodynka.com.ua

Трохи підігріти вершки, додати шоколад та розтопити його до повної однорідності. Дати глазурі охолонути. Полити торт шоколадною глазур'ю, рівномірно розподілити її по поверхні. Поставити торт у холодильник на 2 години для охолодження.

домашній рецепт торта без випічки за 10 хвилин
Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Раніше ми писали про рецепт вафельного торта з карамельним кремом та арахісом без випічки, що готується 10 хвилин.

Також радимо ознайомитися з рецептом ніжного торта "пломбір" без випікання.

А коли немає світла, приготуйте цей торт за 15 хвилин — простий рецепт без випікання

Ще радимо ознайомитися з простим та швидким рецептом льодового домашнього медовика за 10 хвилин.

Зверніть також увагу на торт за 15 хвилин, лише з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно та дуже смачно.

рецепти лайфхаки десерт торт без випічки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:26 "Азову" потрібні автоелектрики — які умови та вимоги

02:19 У Києві лунають звуки вибухів — що відомо

01:56 Стало відомо, коли розглянуть законопроєкт про заборону мобілізації до 25 років

01:40 Два топові клуби АПЛ зацікавлені у підписанні Луніна

01:32 У Львові підприємець незаконно приватизував СТО — що вирішив суд

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

01:11 У Києві та більшості областей України оголошено тривогу — в чому причина

00:50 У Кривому Розі чутно вибухи

29 вересня 2024

23:53 У Миколаєві чоловіка підозрюють у передачі даних про ТЦК — що вирішив суд

23:43 В Україні після інциденту на Львівщині перевірять заклади, де проживають діти

23:17 Чи можуть мобілізовані підписати контракт — юрист пояснив нюанси

03:26 "Азову" потрібні автоелектрики — які умови та вимоги

02:19 У Києві лунають звуки вибухів — що відомо

01:56 Стало відомо, коли розглянуть законопроєкт про заборону мобілізації до 25 років

01:40 Два топові клуби АПЛ зацікавлені у підписанні Луніна

01:32 У Львові підприємець незаконно приватизував СТО — що вирішив суд

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

01:11 У Києві та більшості областей України оголошено тривогу — в чому причина

00:50 У Кривому Розі чутно вибухи

29 вересня 2024

23:53 У Миколаєві чоловіка підозрюють у передачі даних про ТЦК — що вирішив суд

23:43 В Україні після інциденту на Львівщині перевірять заклади, де проживають діти

23:17 Чи можуть мобілізовані підписати контракт — юрист пояснив нюанси

Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

Text

18:39 Удар по Костянтинівці — поліція допомагає витягувати людей з-під завалів

28 вересня 2024
Text

12:36 В КМДА думають, як відключити боржників від централізованого опалення

27 вересня 2024
Text

23:58 Нардеп зробив заяву про роботу іноземних журналістів з українськими військовими

Text

21:04 Нардеп пояснив, як українці можуть відновити зруйноване через війну житло

Text

17:50 Плани Путіна щодо України та зустріч Зеленського із Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривий ріг — в РВА припустили чим могли вдарити окупанти по місту

Text

13:00 Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

Text

10:32 Україна готова до життя без транзиту російського газу — деталі від експерта

Text

08:00 Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2024
Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

23 вересня 2024

19:59 У Києві охоронець ЖК попереджав мешканців про прихід ТЦК — що вирішив суд