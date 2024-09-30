Ідеальний торт без випічки за 10 хвилин — покрокове приготування десерта.

Торт без випічки за 10 хвилин — на всі випадки життя
Торт без випічки за 10 хвилин — це справжня знахідка для тих, хто хоче швидко приготувати десерт на будь-яку подію. Легкий, ніжний і дуже смачний торт підкорить вашу родину та гостей.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Для крема вам знадобиться:
- яйця 2 шт;
- цукор 160-180 г;
- ванілін або ванільний цукор;
- кукурудзяний крохмаль 60 г;
- молоко 800 мл;
- вершки для збивання (33%) 250 мл.
Інгредієнти для глазурі:
- вершки 200 мл;
- шоколад 200 г.
Додатково:
- печиво 600 г;
- банани 2 шт.
Спосіб приготування
У миску розбити яйця, додати цукор, ванільний цукор та крохмаль. Все добре перемішати. Додати трохи молока з загальної кількості, перемішати до однорідної маси.
Перелити суміш у каструлю, додати решту молока. Варити на маленькому вогні, постійно помішуючи, доки крем не загусне. Перелити крем у миску, накрити харчовою плівкою "в контакт" (так, щоб плівка торкалась поверхні крему) та залишити остигати.
Збити вершки міксером до пишної консистенції. Поступово додавати охолоджений заварний крем, перемішуючи міксером до однорідної маси. У форму розміром 25 х 35 см викласти перший шар печива та змастити його кремом.
Зверху викласти порізані банани. Повторити шари ще двічі: печиво, крем, банани. Останній шар повинен бути кремовим.
Трохи підігріти вершки, додати шоколад та розтопити його до повної однорідності. Дати глазурі охолонути. Полити торт шоколадною глазур'ю, рівномірно розподілити її по поверхні. Поставити торт у холодильник на 2 години для охолодження.
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