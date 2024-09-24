Торт без выпечки за 10 минут – пошаговый рецепт приготовления

Домашний пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Если ищете быстрый десерт, не требующий выпечки, этот рецепт именно для вас! Всего 10 минут — и торт готов. Нужно только смешать ингредиенты, подождать несколько минут и можно подавать на стол. Нежный, легкий и вкусный — идеальный вариант для любой ситуации!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

бананы 3 шт;

печенье 200 г;

сгущенка 1 банка (340 г);

сметана 300 г;

желатин 10 г + 50 мл воды;

шоколад.

Способ приготовления

Желатин залить водой и оставить для набухания. Печенье ("К кофе" или "Топленное молоко") поломать на небольшие кусочки.

Желатин и вода. Фото: gospodynka.com.ua

Бананы порезать кружочками. К сметане добавить сгущенку и тщательно перемешать.

Печенье для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Желатин растопить и влить в смесь со сметаной и сгущенкой, хорошо перемешать до однородной массы.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Залить этой смесью печенье и бананы тщательно перемешать.

Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Переложить массу в форму диаметром 18 см, застеленную пищевой пленкой. Поставить в холодильник до застывания. Вынуть торт из формы и обсыпать тертым шоколадом.

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