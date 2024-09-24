Торт без випічки за 10 хвилин — покроковий рецепт приготування

Торт без випічки за 10 хвилин — все змішати, трохи почекати і можна їсти
Якщо шукаєте швидкий десерт, який не потребує випічки, цей рецепт саме для вас! Всього 10 хвилин — і торт готовий. Потрібно лише змішати інгредієнти, почекати кілька хвилин, і можна подавати на стіл. Ніжний, легкий та смачний — ідеальний варіант для будь-якої ситуації!
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- банани 3 шт;
- печиво 200 г;
- згущене молоко 1 банка (340 г);
- сметана 300 г;
- желатин 10 г + 50 мл води;
- шоколад.
Спосіб приготування
Желатин залити водою і залишити для набухання. Печиво ("До кави" або "Топлене молоко") поламати на невеликі шматочки.
Банани нарізати кружальцями. До сметани додати згущене молоко і ретельно перемішати.
Желатин розтопити та влити до суміші зі сметаною та згущеним молоком, добре перемішати до однорідної маси.
Залити цією сумішшю печиво та банани, ретельно перемішати.
Перекласти масу у форму діаметром 18 см, застелену харчовою плівкою. Поставити в холодильник до застигання. Вийняти торт із форми та обсипати тертим шоколадом
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