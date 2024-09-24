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Торт без випічки за 10 хвилин — все змішати, трохи почекати і можна їсти

24 вересня 2024 03:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Торт без випічки за 10 хвилин — покроковий рецепт приготування
Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Якщо шукаєте швидкий десерт, який не потребує випічки, цей рецепт саме для вас! Всього 10 хвилин — і торт готовий. Потрібно лише змішати інгредієнти, почекати кілька хвилин, і можна подавати на стіл. Ніжний, легкий та смачний — ідеальний варіант для будь-якої ситуації!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • банани 3 шт;
  • печиво 200 г;
  • згущене молоко 1 банка (340 г);
  • сметана 300 г;
  • желатин 10 г + 50 мл води;
  • шоколад.

Спосіб приготування 

Желатин залити водою і залишити для набухання. Печиво ("До кави" або "Топлене молоко") поламати на невеликі шматочки.

рецепт торта без випічки
Желатин та вода. Фото: gospodynka.com.ua

Банани нарізати кружальцями. До сметани додати згущене молоко і ретельно перемішати.

простий рецепт торта без випічки
Печиво для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Желатин розтопити та влити до суміші зі сметаною та згущеним молоком, добре перемішати до однорідної маси.

смачний рецепт торта без випічки
Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Залити цією сумішшю печиво та банани, ретельно перемішати.

рецепт торта без випічки
Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Перекласти масу у форму діаметром 18 см, застелену харчовою плівкою. Поставити в холодильник до застигання. Вийняти торт із форми та обсипати тертим шоколадом

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