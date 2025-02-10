Торт Красный бархат ко Дню святого Валентина без миксера — рецепт приготовления

Торт "Красный бархат" ко Дню влюбленных — готовится без миксера
Роскошный "Красный бархат" без миксера? Это реально! Готовится просто, а результат покоряет с первого кусочка. Идеальный вариант для Дня влюбленных — нежный, влажный, с кремовой текстурой. Попробуйте этот проверенный рецепт и удивите своих близких.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Kateryna Tarasenko.
Вам понадобится:
- мука пшеничная — 330 г;
- разрыхлитель — 6 г;
- сода — 4 г;
- соль — 4 г;
- какао — 15 г;
- кефир — 280 г;
- пищевой краситель — 1-2 ч. л.;
- сливочное масло — 150 г;
- сахар — 250 г;
- яйца — 3 шт.;
- масло — 100 г;
- уксус — 1 ст. л.
Для крема:
- маскарпоне — 500 г;
- сахарная пудра — 100 г;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- сливки (33-36%) — 400 г.
Для глазури:
- желатин — 6 г;
- вода — 35 мл;
- ягодное пюре — 150 г;
- сахар — 50 г;
- вода — 50 мл.
Способ приготовления
Просеять муку вместе с разрыхлителем, содой, солью и какао. В отдельной миске смешать кефир с пищевым красителем. Растопить сливочное масло и соединить его с сахаром, яйцами и маслом. Влить уксус и перемешать.
Соединить сухие и жидкие ингредиенты, тщательно перемешать до однородной массы. Перелить тесто в форму для выпекания (24×24×7 см), застеленную пергаментом. Выпекать при 165-170 °C в течение 45-55 минут. Дать бисквиту полностью остыть, после чего разрезать на 2-3 коржа.
Приготовить крем. В миске смешать маскарпоне, сахарную пудру и ванильный сахар. Влить охлажденные сливки и взбить миксером до густой консистенции.
Приготовить глазурь. Замочить желатин в 35 мл воды и оставить для набухания. В сотейнике смешать ягодное пюре, сахар и 50 мл воды, довести до кипения. Добавить набухший желатин, перемешать до полного растворения.
Собрать торт. Смазать каждый корж кремом, выложить один на один. Покрыть торт остатками крема, разровнять шпателем.
Полить торт ягодной глазурью и охладить в холодильнике не менее 2 часов. Подавать, нарезав порционными кусочками.
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