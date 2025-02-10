Торт Красный бархат ко Дню святого Валентина без миксера — рецепт приготовления

Торт "Красный бархат". Фото: Freepik

Роскошный "Красный бархат" без миксера? Это реально! Готовится просто, а результат покоряет с первого кусочка. Идеальный вариант для Дня влюбленных — нежный, влажный, с кремовой текстурой. Попробуйте этот проверенный рецепт и удивите своих близких.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Kateryna Tarasenko.

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Вам понадобится:

мука пшеничная — 330 г;

разрыхлитель — 6 г;

сода — 4 г;

соль — 4 г;

какао — 15 г;

кефир — 280 г;

пищевой краситель — 1-2 ч. л.;

сливочное масло — 150 г;

сахар — 250 г;

яйца — 3 шт.;

масло — 100 г;

уксус — 1 ст. л.

Для крема:

маскарпоне — 500 г;

сахарная пудра — 100 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

сливки (33-36%) — 400 г.

Для глазури:

желатин — 6 г;

вода — 35 мл;

ягодное пюре — 150 г;

сахар — 50 г;

вода — 50 мл.

Способ приготовления

Просеять муку вместе с разрыхлителем, содой, солью и какао. В отдельной миске смешать кефир с пищевым красителем. Растопить сливочное масло и соединить его с сахаром, яйцами и маслом. Влить уксус и перемешать.

Мука и какао. Фото: Скриншот YouTube @KaterynaTarasenko

Соединить сухие и жидкие ингредиенты, тщательно перемешать до однородной массы. Перелить тесто в форму для выпекания (24×24×7 см), застеленную пергаментом. Выпекать при 165-170 °C в течение 45-55 минут. Дать бисквиту полностью остыть, после чего разрезать на 2-3 коржа.

Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @KaterynaTarasenko

Приготовить крем. В миске смешать маскарпоне, сахарную пудру и ванильный сахар. Влить охлажденные сливки и взбить миксером до густой консистенции.

Красное тесто. Фото: Скриншот YouTube @KaterynaTarasenko

Приготовить глазурь. Замочить желатин в 35 мл воды и оставить для набухания. В сотейнике смешать ягодное пюре, сахар и 50 мл воды, довести до кипения. Добавить набухший желатин, перемешать до полного растворения.

Белый крем. Фото: Скриншот YouTube @KaterynaTarasenko

Собрать торт. Смазать каждый корж кремом, выложить один на один. Покрыть торт остатками крема, разровнять шпателем.

Приготовление торта Фото: Скриншот YouTube @KaterynaTarasenko

Полить торт ягодной глазурью и охладить в холодильнике не менее 2 часов. Подавать, нарезав порционными кусочками.

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