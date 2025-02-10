Торт Червоний оксамит до Дня святого Валентина без міксера — рецепт приготування

Торт "Червоний оксамит". Фото: Freepik

Розкішний "Червоний оксамит" без міксера? Це реально! Готується просто, а результат підкорює з першого шматочка. Ідеальний варіант для Дня закоханих — ніжний, вологий, з кремовою текстурою. Спробуйте цей перевірений рецепт і здивуйте своїх близьких.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Kateryna Tarasenko.

Читайте також:

Вам знадобиться:

борошно пшеничне — 330 г;

розпушувач — 6 г;

сода — 4 г;

сіль — 4 г;

какао — 15 г;

кефір — 280 г;

харчовий барвник — 1-2 ч. л.;

вершкове масло — 150 г;

цукор — 250 г;

яйця — 3 шт.;

олія — 100 г;

оцет — 1 ст. л.

Для крему:

маскарпоне — 500 г;

цукрова пудра — 100 г;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

вершки (33-36%) — 400 г.

Для глазурі:

желатин — 6 г;

вода — 35 мл;

ягідне пюре — 150 г;

цукор — 50 г;

вода — 50 мл.

Спосіб приготування

Просіяти борошно разом із розпушувачем, содою, сіллю та какао. В окремій мисці змішати кефір із харчовим барвником. Розтопити вершкове масло та з’єднати його з цукром, яйцями та олією. Влити оцет та перемішати.

Борошно та какао. Фото: Скриншот YouTube @KaterynaTarasenko

З’єднати сухі та рідкі інгредієнти, ретельно перемішати до однорідної маси. Перелити тісто у форму для випікання (24×24×7 см), застелену пергаментом. Випікати при 165-170 °C протягом 45-55 хвилин. Дати бісквіту повністю охолонути, після чого розрізати на 2-3 коржі.

Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @KaterynaTarasenko

Приготувати крем. У мисці змішати маскарпоне, цукрову пудру та ванільний цукор. Влити охолоджені вершки та збити міксером до густої консистенції.

Червоне тісто. Фото: Скриншот YouTube @KaterynaTarasenko

Приготувати глазур. Замочити желатин у 35 мл води та залишити для набухання. У сотейнику змішати ягідне пюре, цукор і 50 мл води, довести до кипіння. Додати набухлий желатин, перемішати до повного розчинення.

Білий крем. Фото: Скриншот YouTube @KaterynaTarasenko

Зібрати торт. Змастити кожен корж кремом, викласти один на один. Покрити торт залишками крему, розрівняти шпателем.

Приготування торта. Фото: Скриншот YouTube @KaterynaTarasenko

Полити торт ягідною глазур’ю та охолодити в холодильнику не менше 2 годин. Подавати, нарізавши порційними шматочками.

Рекомендуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів до Дня закоханих

Що приготувати коханому на 14 лютого за знаком зодіаку.

Зверніть увагу на красивий і смачний десерт до Дня закоханих за 15 хвилин.

Ще ми писали про рецепт дуже красивого печива до Дня св. Валентина — готується за 30 хвилин.

Також ми розповідали про рецепт романтичної вечері до Дня закоханих за 30 хвилин.

Зверніть увагу на рецепт смачної піци "Валентинка" — білий соус і дріжджове тісто.