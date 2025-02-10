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Торт "Червоний оксамит" до Дня закоханих — готується без міксера

10 лютого 2025 20:26
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Торт Червоний оксамит до Дня святого Валентина без міксера — рецепт приготування
Торт "Червоний оксамит". Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Розкішний "Червоний оксамит" без міксера? Це реально! Готується просто, а результат підкорює з першого шматочка. Ідеальний варіант для Дня закоханих — ніжний, вологий, з кремовою текстурою. Спробуйте цей перевірений рецепт і здивуйте своїх близьких. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Kateryna Tarasenko

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Вам знадобиться:

  • борошно пшеничне — 330 г;
  • розпушувач — 6 г;
  • сода — 4 г;
  • сіль — 4 г;
  • какао — 15 г;
  • кефір — 280 г;
  • харчовий барвник — 1-2 ч. л.;
  • вершкове масло — 150 г;
  • цукор — 250 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • олія — 100 г;
  • оцет — 1 ст. л.

Для крему:

  • маскарпоне — 500 г;
  • цукрова пудра — 100 г;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • вершки (33-36%) — 400 г.

Для глазурі:

  • желатин — 6 г;
  • вода — 35 мл;
  • ягідне пюре — 150 г;
  • цукор — 50 г;
  • вода — 50 мл.

Спосіб приготування

Просіяти борошно разом із розпушувачем, содою, сіллю та какао. В окремій мисці змішати кефір із харчовим барвником. Розтопити вершкове масло та з’єднати його з цукром, яйцями та олією. Влити оцет та перемішати.

рецепт торта червоний оксамит
Борошно та какао. Фото: Скриншот YouTube @KaterynaTarasenko

З’єднати сухі та рідкі інгредієнти, ретельно перемішати до однорідної маси. Перелити тісто у форму для випікання (24×24×7 см), застелену пергаментом. Випікати при 165-170 °C протягом 45-55 хвилин. Дати бісквіту повністю охолонути, після чого розрізати на 2-3 коржі.

простий рецепт торта червоний оксамит
Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @KaterynaTarasenko

Приготувати крем. У мисці змішати маскарпоне, цукрову пудру та ванільний цукор. Влити охолоджені вершки та збити міксером до густої консистенції.

рецепт торта червоний оксамит без міксера
Червоне тісто. Фото: Скриншот YouTube @KaterynaTarasenko

Приготувати глазур. Замочити желатин у 35 мл води та залишити для набухання. У сотейнику змішати ягідне пюре, цукор і 50 мл води, довести до кипіння. Додати набухлий желатин, перемішати до повного розчинення.

смачний рецепт торта червоний оксамит
Білий крем. Фото: Скриншот YouTube @KaterynaTarasenko

Зібрати торт. Змастити кожен корж кремом, викласти один на один. Покрити торт залишками крему, розрівняти шпателем.

святковий рецепт торта червоний оксамит
Приготування торта. Фото: Скриншот YouTube @KaterynaTarasenko

Полити торт ягідною глазур’ю та охолодити в холодильнику не менше 2 годин. Подавати, нарізавши порційними шматочками.

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