Торт Червоний оксамит до Дня святого Валентина без міксера — рецепт приготування

Торт "Червоний оксамит" до Дня закоханих — готується без міксера
Розкішний "Червоний оксамит" без міксера? Це реально! Готується просто, а результат підкорює з першого шматочка. Ідеальний варіант для Дня закоханих — ніжний, вологий, з кремовою текстурою. Спробуйте цей перевірений рецепт і здивуйте своїх близьких.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Kateryna Tarasenko.
Вам знадобиться:
- борошно пшеничне — 330 г;
- розпушувач — 6 г;
- сода — 4 г;
- сіль — 4 г;
- какао — 15 г;
- кефір — 280 г;
- харчовий барвник — 1-2 ч. л.;
- вершкове масло — 150 г;
- цукор — 250 г;
- яйця — 3 шт.;
- олія — 100 г;
- оцет — 1 ст. л.
Для крему:
- маскарпоне — 500 г;
- цукрова пудра — 100 г;
- ванільний цукор — 1 ч. л.;
- вершки (33-36%) — 400 г.
Для глазурі:
- желатин — 6 г;
- вода — 35 мл;
- ягідне пюре — 150 г;
- цукор — 50 г;
- вода — 50 мл.
Спосіб приготування
Просіяти борошно разом із розпушувачем, содою, сіллю та какао. В окремій мисці змішати кефір із харчовим барвником. Розтопити вершкове масло та з’єднати його з цукром, яйцями та олією. Влити оцет та перемішати.
З’єднати сухі та рідкі інгредієнти, ретельно перемішати до однорідної маси. Перелити тісто у форму для випікання (24×24×7 см), застелену пергаментом. Випікати при 165-170 °C протягом 45-55 хвилин. Дати бісквіту повністю охолонути, після чого розрізати на 2-3 коржі.
Приготувати крем. У мисці змішати маскарпоне, цукрову пудру та ванільний цукор. Влити охолоджені вершки та збити міксером до густої консистенції.
Приготувати глазур. Замочити желатин у 35 мл води та залишити для набухання. У сотейнику змішати ягідне пюре, цукор і 50 мл води, довести до кипіння. Додати набухлий желатин, перемішати до повного розчинення.
Зібрати торт. Змастити кожен корж кремом, викласти один на один. Покрити торт залишками крему, розрівняти шпателем.
Полити торт ягідною глазур’ю та охолодити в холодильнику не менше 2 годин. Подавати, нарізавши порційними шматочками.
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