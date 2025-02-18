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Торт "Черное золото" без духовки и весов по рецепту свекрови

18 февраля 2025 03:04
Марина Евтягина - Редактор
Торт Черное золото без духовки и весов — рецепт, который покорил всех
Торт "Черное золото". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Не нужно духовки и сложных измерений — этот торт готовится легко, а получается невероятно вкусным. "Черное золото" покоряет своим насыщенным шоколадным вкусом и нежной текстурой. Готовьте по проверенному рецепту свекрови — вам точно понравится.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • соль — ¼ ч. л.;
  • сахар — ¾ ст. л.;
  • масло — 3 ст. л.;
  • кефир — 1 ст. л.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • мука — 1 ст. л.;
  • какао — 3 ст. л.

Для творожного крема:

  • творог или сливочный сыр — 1 стакан;
  • сметана или густой натуральный йогурт — 1 стакан;
  • сахарная пудра — 4 ст. л.;
  • ванильный сахар — 3 ч. л.

Для шоколадной глазури:

  • какао — 3 ст. л.;
  • сахар — 4 ст. л;
  • сметана или густой натуральный йогурт — 3 ст. л.;
  • сливочное масло — 2,5 ст. л.

Способ приготовления

Взбить яйца с солью и сахаром до светлой пены. Влить масло, перемешать. В кефир добавить соду, размешать и вылить в тесто. Просеять муку и какао, замесить однородное тесто.

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Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Разделить тесто на три равные части. Разогреть сковороду диаметром 21 см, смазать ее маслом. Вылить часть теста, накрыть крышкой и выпекать 8-10 минут на среднем огне. Коржи не переворачивать. Повторить со всем тестом.

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Шоколадные коржи. Фото: gospodynka.com.ua

Готовые коржи охладить, обрезать до диаметра 19 см. Обрезки измельчить для украшения. Для крема взбить творог со сметаной до гладкой текстуры. Добавить сахарную пудру и ванильный сахар, еще раз взбить. Перемазывать кремом все коржи, кроме верхнего. Торт поставить в холодильник.

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Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Для глазури смешать какао с сахаром, добавить сметану и перемешать. Нагревать на среднем огне, постоянно помешивая, пока сахар полностью растворится. Снять с огня, добавить сливочное масло и размешать до однородности.

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Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Полить глазурью верхний корж, вернуть торт в холодильник на 5-6 часов. После охлаждения смазать бока глазурью и посыпать измельченными обрезками коржей.

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