Торт Черное золото без духовки и весов — рецепт, который покорил всех

Торт "Черное золото" без духовки и весов по рецепту свекрови
Не нужно духовки и сложных измерений — этот торт готовится легко, а получается невероятно вкусным. "Черное золото" покоряет своим насыщенным шоколадным вкусом и нежной текстурой. Готовьте по проверенному рецепту свекрови — вам точно понравится.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- соль — ¼ ч. л.;
- сахар — ¾ ст. л.;
- масло — 3 ст. л.;
- кефир — 1 ст. л.;
- сода — 1 ч. л.;
- мука — 1 ст. л.;
- какао — 3 ст. л.
Для творожного крема:
- творог или сливочный сыр — 1 стакан;
- сметана или густой натуральный йогурт — 1 стакан;
- сахарная пудра — 4 ст. л.;
- ванильный сахар — 3 ч. л.
Для шоколадной глазури:
- какао — 3 ст. л.;
- сахар — 4 ст. л;
- сметана или густой натуральный йогурт — 3 ст. л.;
- сливочное масло — 2,5 ст. л.
Способ приготовления
Взбить яйца с солью и сахаром до светлой пены. Влить масло, перемешать. В кефир добавить соду, размешать и вылить в тесто. Просеять муку и какао, замесить однородное тесто.
Разделить тесто на три равные части. Разогреть сковороду диаметром 21 см, смазать ее маслом. Вылить часть теста, накрыть крышкой и выпекать 8-10 минут на среднем огне. Коржи не переворачивать. Повторить со всем тестом.
Готовые коржи охладить, обрезать до диаметра 19 см. Обрезки измельчить для украшения. Для крема взбить творог со сметаной до гладкой текстуры. Добавить сахарную пудру и ванильный сахар, еще раз взбить. Перемазывать кремом все коржи, кроме верхнего. Торт поставить в холодильник.
Для глазури смешать какао с сахаром, добавить сметану и перемешать. Нагревать на среднем огне, постоянно помешивая, пока сахар полностью растворится. Снять с огня, добавить сливочное масло и размешать до однородности.
Полить глазурью верхний корж, вернуть торт в холодильник на 5-6 часов. После охлаждения смазать бока глазурью и посыпать измельченными обрезками коржей.
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