Торт Черное золото без духовки и весов — рецепт, который покорил всех

Торт "Черное золото". Фото: gospodynka.com.ua

Не нужно духовки и сложных измерений — этот торт готовится легко, а получается невероятно вкусным. "Черное золото" покоряет своим насыщенным шоколадным вкусом и нежной текстурой. Готовьте по проверенному рецепту свекрови — вам точно понравится.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

соль — ¼ ч. л.;

сахар — ¾ ст. л.;

масло — 3 ст. л.;

кефир — 1 ст. л.;

сода — 1 ч. л.;

мука — 1 ст. л.;

какао — 3 ст. л.

Для творожного крема:

творог или сливочный сыр — 1 стакан;

сметана или густой натуральный йогурт — 1 стакан;

сахарная пудра — 4 ст. л.;

ванильный сахар — 3 ч. л.

Для шоколадной глазури:

какао — 3 ст. л.;

сахар — 4 ст. л;

сметана или густой натуральный йогурт — 3 ст. л.;

сливочное масло — 2,5 ст. л.

Способ приготовления

Взбить яйца с солью и сахаром до светлой пены. Влить масло, перемешать. В кефир добавить соду, размешать и вылить в тесто. Просеять муку и какао, замесить однородное тесто.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Разделить тесто на три равные части. Разогреть сковороду диаметром 21 см, смазать ее маслом. Вылить часть теста, накрыть крышкой и выпекать 8-10 минут на среднем огне. Коржи не переворачивать. Повторить со всем тестом.

Шоколадные коржи. Фото: gospodynka.com.ua

Готовые коржи охладить, обрезать до диаметра 19 см. Обрезки измельчить для украшения. Для крема взбить творог со сметаной до гладкой текстуры. Добавить сахарную пудру и ванильный сахар, еще раз взбить. Перемазывать кремом все коржи, кроме верхнего. Торт поставить в холодильник.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Для глазури смешать какао с сахаром, добавить сметану и перемешать. Нагревать на среднем огне, постоянно помешивая, пока сахар полностью растворится. Снять с огня, добавить сливочное масло и размешать до однородности.

Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Полить глазурью верхний корж, вернуть торт в холодильник на 5-6 часов. После охлаждения смазать бока глазурью и посыпать измельченными обрезками коржей.

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