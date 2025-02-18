Торт Чорне золото без духовки і вагів — рецепт, який підкорив усіх

Торт "Чорне золото". Фото: gospodynka.com.ua

Не потрібно духовки та складних вимірювань — цей торт готується легко, а виходить неймовірно смачним. "Чорне золото" підкорює своїм насиченим шоколадним смаком і ніжною текстурою. Готуйте за перевіреним рецептом свекрухи — вам точно сподобається.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

сіль — ¼ ч. л.;

цукор — ¾ скл.;

олія — 3 ст. л.;

кефір — 1 скл.;

сода — 1 ч. л.;

борошно — 1 скл.;

какао — 3 ст. л.

Для сирного крема:

кисломолочний сир або вершковий сир — 1 склянка;

сметана або густий натуральний йогурт — 1 склянка;

цукрова пудра — 4 ст. л.;

ванільний цукор — 3 ч. л.

Для шоколадної глазурі:

какао — 3 ст. л.;

цукор — 4 ст. л.;

сметана або густий натуральний йогурт — 3 ст. л.;

вершкове масло — 2,5 ст. л.

Спосіб приготування

Збити яйця з сіллю та цукром до світлої піни. Влити олію, перемішати. У кефір додати соду, розмішати та вилити у тісто. Просіяти борошно та какао, замісити однорідне тісто.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Розділити тісто на три рівні частини. Розігріти сковорідку діаметром 21 см, змастити її олією. Вилити частину тіста, накрити кришкою та випікати 8-10 хвилин на середньому вогні. Коржі не перевертати. Повторити з усім тістом.

Шоколадні коржі. Фото: gospodynka.com.ua

Готові коржі охолодити, обрізати до діаметра 19 см. Обрізки подрібнити для прикрашання. Для крему збити сир зі сметаною до гладкої текстури. Додати цукрову пудру та ванільний цукор, ще раз збити. Перемащувати кремом усі коржі, крім верхнього. Торт поставити в холодильник.

Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Для глазурі змішати какао з цукром, додати сметану та перемішати. Нагрівати на середньому вогні, постійно помішуючи, поки цукор повністю розчиниться. Зняти з вогню, додати вершкове масло та розмішати до однорідності.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Полити глазур’ю верхній корж, повернути торт у холодильник на 5-6 годин. Після охолодження змастити боки глазур’ю та посипати подрібненими обрізками коржів.

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