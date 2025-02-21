Торт Чудо за 20 минут — без теста, духовки и миксера

Торт "Чудо". Фото: gospodynka.com.ua

Хотите приготовить домашний торт без лишних хлопот? "Чудо" — это идеальный десерт без теста, без духовки и миксера, который покорит вас своей нежностью. Всего 20 минут и можно наслаждаться.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

молоко — 600 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 130 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

картофельный крахмал — 1 ст. л;

мука — 1 ст. л;

сливочное масло — 70 г;

печенье (шоколадное или любое другое) — по вкусу;

бананы — 3 шт.;

шоколад (для украшения) — по вкусу.

Способ приготовления

Большую часть молока вылить в кастрюлю с толстым дном, поставить на огонь и нагреть до горячего состояния.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Отдельно в миске смешать яйца с сахаром и ванильным сахаром, хорошо перемешать. Добавить крахмал и муку, влить оставшееся молоко и тщательно размешать до однородности.

Печенье и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Полученную смесь влить тонкой струйкой в кастрюлю с горячим молоком, постоянно помешивая. Варить на среднем огне до загустения.

Бананы и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Снять с плиты, добавить в еще теплый крем сливочное масло и перемешать до полного растворения. Дать крему остыть. Форму для торта слегка смазать кремом, выложить слой печенья, затем слой крема.

Добавить нарезанные кружочками бананы, снова покрыть кремом. Повторить слои, пока не используются все ингредиенты.

Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Последний слой должен быть кремовый. Посыпать торт тертым шоколадом и поставить в холодильник на 3-4 часа для пропитки. Готовый десерт нежный, вкусный и не требует много времени на приготовление.

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