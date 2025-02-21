Торт Чудо за 20 хвилин — без тіста, духовки та міксера

Торт "Чудо". Фото: gospodynka.com.ua

Хочете приготувати домашній торт без зайвого клопоту? "Чудо" — це ідеальний десерт без тіста, без духовки та міксера, який підкорить вас своєю ніжністю. Усього 20 хвилин і можна насолоджуватися.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

молоко — 600 г;

яйця — 2 шт.;

цукор — 130 г;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

картопляний крохмаль — 1 ст. л.;

борошно — 1 ст. л.;

вершкове масло — 70 г;

печиво (шоколадне або будь-яке інше) — за смаком;

банани — 3 шт.;

шоколад (для прикраси) — за смаком.

Спосіб приготування

Більшу частину молока вилити в каструлю з товстим дном, поставити на вогонь і нагріти до гарячого стану.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Окремо в мисці змішати яйця з цукром і ванільним цукром, добре перемішати. Додати крохмаль і борошно, влити решту молока та ретельно розмішати до однорідності.

Печиво та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Отриману суміш влити тонкою цівкою в каструлю з гарячим молоком, постійно помішуючи. Варити на середньому вогні до загустіння.

Банани та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Зняти з плити, додати в ще теплий крем вершкове масло та перемішати до повного розчинення. Дати крему охолонути. Форму для торта злегка змастити кремом, викласти шар печива, потім шар крему.

Додати нарізані кружечками банани, знову покрити кремом. Повторити шари, доки не використаються всі інгредієнти.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Останній шар має бути кремовий. Посипати торт тертим шоколадом і поставити в холодильник на 3–4 години для просочення. Готовий десерт ніжний, смачний і не потребує багато часу на приготування.

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