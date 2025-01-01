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Торт "Диана" за 15 мин. на кефире — недорогой, но очень вкусный

1 января 2025 03:23
Марина Евтягина - Редактор
Торт "Диана" за 15 минут на кефире — быстрый и вкусный десерт для любого случая
Торт "Диана". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Если вам нужно приготовить вкусный торт на скорую руку, попробуйте рецепт торта "Диана" на кефире. Он получается нежным, сочным и невероятно вкусным, а главное — занимает минимум времени для приготовления.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 120 г;
  • кефир 2.5% — 300 мл.;
  • мука — 300 г;
  • сливочное масло — 70 г;
  • орехи — 100 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.

Для крема:

  • сметана — 450 г (25-30%);
  • вареное сгущенку — 250 г.

Способ приготовления

Смешать венчиком яйца с солью и сахаром. Влить кефир и перемешать. Просеять муку в несколько этапов, перемешать до однородности. Влить растопленное масло и перемешать.

рецепт домашнего торта
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить измельченные орешки, перемешать. В отдельной мисочке потушить соду лимонным соком и добавить в тесто.

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Тесто для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Форму 30 на 40 см. застелить пергаментом и вылить все тесто. Отправить в духовку при температуре 180 ºС на 15 минут.

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Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Бисквит охладить, выровнять по бокам, обрезки превратить в крошку для украшения. Разрезать пополам и горизонтально еще на 2 части.

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Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема смешать в миске сметану и вареную сгущенку до однородности.

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Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Перемазывать все лепешки кремом, верх и бока торта также смазать. По бокам посыпать крошкой от лепешек, сверху по желанию рисовать сеточку вареной сгущенкой.

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