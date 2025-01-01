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Торт "Діана" за 15 хв. на кефірі — недорогий, але дуже смачний

1 січня 2025 03:23
Марина Євтягіна - Редактор
Торт "Діана" за 15 хвилин на кефірі — швидкий та смачний десерт для будь-якої нагоди
Торт "Діана". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Якщо вам потрібно приготувати смачний торт на швидку руку, спробуйте рецепт торта "Діана" на кефірі. Він виходить ніжним, соковитим і неймовірно смачним, а головне — займає мінімум часу для приготування.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • яйця — 3 шт.;
  • сіль — щіпка;
  • цукор — 120 г;
  • кефір 2.5% — 300 мл.;
  • борошно — 300 г;
  • вершкове масло — 70 г;
  • горіхи — 100 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • лимонний сік — 1 ст. л.

Для крема:

  • сметана — 450 г (25-30%);
  • варене згущене молоко — 250 г.

Спосіб приготування

Змішати віничком яйця з сіллю та цукром. Влити кефір і перемішати. Просіяти борошно в декілька етапів, перемішати до однорідності. Влити розтоплене масло і перемішати.

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Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Додати подрібнені горішки, перемішати. У окремій мисочці погасити соду лимонним соком і додати до тіста.

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Тісто для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Форму 30 на 40 см. застелити пергаментом і вилити усе тісто. Відправити в духовку при температурі 180 ºС на 15 хвилин.

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Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Бісквіт охолодити, вирівняти з боків, обрізки перетворити на крихту для прикрашання. Розрізати навпіл і горизонтально ще на 2 частини.

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Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема змішати у мисці сметану і варене згущене молоко до однорідності.

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Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Перемащувати усі коржі кремом, верх та боки торта також змастити. По боках посипати крихтою від коржів, зверху за бажанням малювати сіточку вареним згущеним молоком.

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