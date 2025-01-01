Торт "Діана" за 15 хвилин на кефірі — швидкий та смачний десерт для будь-якої нагоди

Торт "Діана". Фото: gospodynka.com.ua

Якщо вам потрібно приготувати смачний торт на швидку руку, спробуйте рецепт торта "Діана" на кефірі. Він виходить ніжним, соковитим і неймовірно смачним, а головне — займає мінімум часу для приготування.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

сіль — щіпка;

цукор — 120 г;

кефір 2.5% — 300 мл.;

борошно — 300 г;

вершкове масло — 70 г;

горіхи — 100 г;

сода — 1 ч. л.;

лимонний сік — 1 ст. л.

Для крема:

сметана — 450 г (25-30%);

варене згущене молоко — 250 г.

Спосіб приготування

Змішати віничком яйця з сіллю та цукром. Влити кефір і перемішати. Просіяти борошно в декілька етапів, перемішати до однорідності. Влити розтоплене масло і перемішати.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Додати подрібнені горішки, перемішати. У окремій мисочці погасити соду лимонним соком і додати до тіста.

Тісто для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Форму 30 на 40 см. застелити пергаментом і вилити усе тісто. Відправити в духовку при температурі 180 ºС на 15 хвилин.

Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Бісквіт охолодити, вирівняти з боків, обрізки перетворити на крихту для прикрашання. Розрізати навпіл і горизонтально ще на 2 частини.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема змішати у мисці сметану і варене згущене молоко до однорідності.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Перемащувати усі коржі кремом, верх та боки торта також змастити. По боках посипати крихтою від коржів, зверху за бажанням малювати сіточку вареним згущеним молоком.

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