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Торт "Детство" супер шоколадный и супер простой — без духовки

7 февраля 2025 03:14
Марина Евтягина - Редактор
Торт Детство — супер шоколадный и простой, без духовки
Торт "Детство". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Ищете идеальный шоколадный торт без выпечки? Торт "Детство" — это нежные медовые коржи, бархатный крем и насыщенный шоколадный вкус. Готовится быстро, а результат превосходит все ожидания!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • мед — 3-4 ст. л;
  • сода — 1,5 ч. л;
  • масло сливочное мягкое — 110 г;
  • яйца — 4 шт;
  • сахар — 100-120 г;
  • соль — щепотка;
  • мука — 200 г;
  • какао — 2 ст. л.

Для масляно-заварного крема:

  • мука — 3 ст. л;
  • сахар — 180 г;
  • яйцо — 1 шт;
  • молоко — 500 мл.;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • масло мягкое — 200-250 г;
  • какао — 2 ст. л. (по желанию).

Для шоколадного ганаша:

  • шоколад — 50 г;
  • масло — 2 ст. л.

Способ приготовления

Приготовление масляно-заварного крема. В кастрюле с толстым дном смешать муку с сахаром, добавить яйцо, перемешать. Влить молоко, размешать до однородности. Варить на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения. Переложить в миску, добавить ванильный сахар, перемешать, накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить охлаждаться.

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Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовление коржей. В кастрюле с толстым дном нагреть мед до появления пузырьков, добавить соду и перемешать до янтарного цвета. Добавить мягкое масло, перемешать до его растворения и образования пены. Снять с огня, оставить остыть.

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Шоколадное тесто. Фото: gospodynka.com.ua

В отдельной миске взбить венчиком яйца с сахаром и солью. Добавить охлажденную медовую массу, перемешать. Просеять муку и какао, замесить однородное тесто.

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Шоколадные коржи. Фото: gospodynka.com.ua

Сковороду диаметром 24 см смазать сливочным маслом, выкладывать тесто и обжаривать коржи по 1-2 минуты с каждой стороны под крышкой. Повторить с остальным тестом. Получится примерно 5 коржей. Приготовление крема. Мягкое сливочное масло взбить миксером до пышности, добавить какао, перемешать. Затем постепенно добавить охлажденную заварную массу и взбить до однородной консистенции.

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Шоколадный торт. Фото: gospodynka.com.ua

Каждый корж обрезать с помощью тарелки или крышки, обрезки измельчить в крошку для украшения. Перемазать коржи кремом, смазать верх и бока торта. Обсыпать бока крошкой.

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Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовление шоколадного ганаша. Растопить шоколад с маслом на водяной бане или в микроволновке, полить верх торта. Поставить торт в холодильник на несколько часов, чтобы пропитался.

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