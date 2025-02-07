Торт Детство — супер шоколадный и простой, без духовки

Торт "Детство" супер шоколадный и супер простой — без духовки
Ищете идеальный шоколадный торт без выпечки? Торт "Детство" — это нежные медовые коржи, бархатный крем и насыщенный шоколадный вкус. Готовится быстро, а результат превосходит все ожидания!
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- мед — 3-4 ст. л;
- сода — 1,5 ч. л;
- масло сливочное мягкое — 110 г;
- яйца — 4 шт;
- сахар — 100-120 г;
- соль — щепотка;
- мука — 200 г;
- какао — 2 ст. л.
Для масляно-заварного крема:
- мука — 3 ст. л;
- сахар — 180 г;
- яйцо — 1 шт;
- молоко — 500 мл.;
- ванильный сахар — 10 г;
- масло мягкое — 200-250 г;
- какао — 2 ст. л. (по желанию).
Для шоколадного ганаша:
- шоколад — 50 г;
- масло — 2 ст. л.
Способ приготовления
Приготовление масляно-заварного крема. В кастрюле с толстым дном смешать муку с сахаром, добавить яйцо, перемешать. Влить молоко, размешать до однородности. Варить на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения. Переложить в миску, добавить ванильный сахар, перемешать, накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить охлаждаться.
Приготовление коржей. В кастрюле с толстым дном нагреть мед до появления пузырьков, добавить соду и перемешать до янтарного цвета. Добавить мягкое масло, перемешать до его растворения и образования пены. Снять с огня, оставить остыть.
В отдельной миске взбить венчиком яйца с сахаром и солью. Добавить охлажденную медовую массу, перемешать. Просеять муку и какао, замесить однородное тесто.
Сковороду диаметром 24 см смазать сливочным маслом, выкладывать тесто и обжаривать коржи по 1-2 минуты с каждой стороны под крышкой. Повторить с остальным тестом. Получится примерно 5 коржей. Приготовление крема. Мягкое сливочное масло взбить миксером до пышности, добавить какао, перемешать. Затем постепенно добавить охлажденную заварную массу и взбить до однородной консистенции.
Каждый корж обрезать с помощью тарелки или крышки, обрезки измельчить в крошку для украшения. Перемазать коржи кремом, смазать верх и бока торта. Обсыпать бока крошкой.
Приготовление шоколадного ганаша. Растопить шоколад с маслом на водяной бане или в микроволновке, полить верх торта. Поставить торт в холодильник на несколько часов, чтобы пропитался.
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