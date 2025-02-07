Торт Дитинство — супер шоколадний і простий, без духовки

Торт "Дитинство". Фото: gospodynka.com.ua

Шукаєте ідеальний шоколадний торт без випічки? Торт "Дитинство" — це ніжні медові коржі, оксамитовий крем та насичений шоколадний смак. Готується швидко, а результат перевершує всі очікування!

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

мед — 3-4 ст. л.;

сода — 1,5 ч. л.;

масло вершкове м’яке — 110 г;

яйця — 4 шт.;

цукор — 100-120 г;

сіль — дрібка;

борошно — 200 г;

какао — 2 ст. л.

Для масляно-заварного крему:

борошно — 3 ст. л.;

цукор — 180 г;

яйце — 1 шт.;

молоко — 500 мл.;

ванільний цукор — 10 г;

масло м’яке — 200-250 г;

какао — 2 ст. л. (за бажанням).

Для шоколадного ганашу:

шоколад — 50 г;

олія — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Приготування масляно-заварного крему. У каструлі з товстим дном змішати борошно з цукром, додати яйце, перемішати. Влити молоко, розмішати до однорідності. Варити на середньому вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Перекласти в миску, додати ванільний цукор, перемішати, накрити харчовою плівкою в контакт і залишити охолоджуватись.

Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Приготування коржів. У каструлі з товстим дном нагріти мед до появи бульбашок, додати соду й перемішати до бурштинового кольору. Додати м’яке масло, перемішати до його розчинення й утворення піни. Зняти з вогню, залишити охолонути.

Шоколадне тісто. Фото: gospodynka.com.ua

В окремій мисці збити вінчиком яйця з цукром і сіллю. Додати охолоджену медову масу, перемішати. Просіяти борошно та какао, замісити однорідне тісто.

Шоколадні коржі. Фото: gospodynka.com.ua

Сковороду діаметром 24 см змастити вершковим маслом, викладати тісто й обсмажувати коржі по 1-2 хвилини з кожного боку під кришкою. Повторити з рештою тіста. Вийде приблизно 5 коржів. Приготування крему. М’яке вершкове масло збити міксером до пишності, додати какао, перемішати. Потім поступово додати охолоджену заварну масу й збити до однорідної консистенції.

Шоколадний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Кожен корж обрізати за допомогою тарілки чи кришки, обрізки подрібнити в крихту для прикрашання. Перемастити коржі кремом, змастити верх і боки торта. Обсипати боки крихтою.

Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Приготування шоколадного ганашу. Розтопити шоколад з олією на водяній бані або в мікрохвильовці, полити верх торта. Поставити торт у холодильник на кілька годин, щоб просочився.

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