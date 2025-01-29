Торт Идеал без пропитки — быстрый рецепт из доступных продуктов

Торт Идеал. Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Идеал" — это быстрый и экономный десерт, который не нуждается в пропитке. Идеальный выбор для тех, кто хочет приготовить что-то вкусное из доступных продуктов.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

мука — 350 г;

какао — 60 г;

разрыхлитель — 10 г;

сахар — 200 г;

ванилин — по вкусу;

соль — щепотка;

яйца — 2 шт.;

масло — 100 мл;

молоко — 200 мл;

окроп — 200 мл;

сода — 1/2 ч.л.;

уксус яблочный или сок лимона — 1 ч.л.

Для крема:

сливочное масло — 150 г;

сгущенное молоко — 230 мл.

Для глазури:

шоколад — 100 г;

молоко или сливки — 30–50 мл.

Способ приготовления

Для бисквита смешать сухие ингредиенты: муку, какао, разрыхлитель, сахар, ванилин и соль. В отдельной миске взбить миксером или венчиком яйца с маслом и молоком, добавить кипяток, перемешать.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить сухие ингредиенты в жидкую смесь, перемешать до однородности. Добавить соду, погашенную уксусом или лимонным соком, перемешать. Застелить стандартную форму для выпекания пергаментом, вылить половину теста.

Шоколадный бисквит. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в духовке при температуре 180 °C в течение 15–20 минут. Испечь 2 одинаковых бисквита. Охладить их, обрезать края, которые измельчить в крошку для украшения.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема взбить сливочное масло комнатной температуры до пышности. Добавить сгущенное молоко и взбить до однородности. Выложить крем на первый бисквит, накрыть вторым, смазать бока торта кремом и посыпать их крошкой.

Торт с кремом. Фото: gospodynka.com.ua

Для глазури растопить шоколад с молоком или сливками на водяной бане.

Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Полить верх торта глазурью. Торт готов. Можно сразу подавать или оставить в холодильнике.

Ранее мы писали о торте без выпекания — всего три составляющие и много шоколадного крема.

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