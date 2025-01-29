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Торт Идеал — не требует пропитки, готовится из дешевых продуктов

29 января 2025 03:16
Марина Евтягина - Редактор
Торт Идеал без пропитки — быстрый рецепт из доступных продуктов
Торт Идеал. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Торт "Идеал" — это быстрый и экономный десерт, который не нуждается в пропитке. Идеальный выбор для тех, кто хочет приготовить что-то вкусное из доступных продуктов.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • мука — 350 г;
  • какао — 60 г;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • сахар — 200 г;
  • ванилин — по вкусу;
  • соль — щепотка;
  • яйца — 2 шт.;
  • масло — 100 мл;
  • молоко — 200 мл;
  • окроп — 200 мл;
  • сода — 1/2 ч.л.;
  • уксус яблочный или сок лимона — 1 ч.л.

Для крема:

  • сливочное масло — 150 г;
  • сгущенное молоко — 230 мл.

Для глазури:

  • шоколад — 100 г;
  • молоко или сливки — 30–50 мл.

Способ приготовления

Для бисквита смешать сухие ингредиенты: муку, какао, разрыхлитель, сахар, ванилин и соль. В отдельной миске взбить миксером или венчиком яйца с маслом и молоком, добавить кипяток, перемешать.

бюджетный рецепт торта
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить сухие ингредиенты в жидкую смесь, перемешать до однородности. Добавить соду, погашенную уксусом или лимонным соком, перемешать. Застелить стандартную форму для выпекания пергаментом, вылить половину теста.

бюджетный рецепт шоколадного торта
Шоколадный бисквит. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в духовке при температуре 180 °C в течение 15–20 минут. Испечь 2 одинаковых бисквита. Охладить их, обрезать края, которые измельчить в крошку для украшения.

бюджетный рецепт ароматного торта
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема взбить сливочное масло комнатной температуры до пышности. Добавить сгущенное молоко и взбить до однородности. Выложить крем на первый бисквит, накрыть вторым, смазать бока торта кремом и посыпать их крошкой.

бюджетный рецепт домашнего торта
Торт с кремом. Фото: gospodynka.com.ua

Для глазури растопить шоколад с молоком или сливками на водяной бане.

шоколадный бисквитный торт
Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Полить верх торта глазурью. Торт готов. Можно сразу подавать или оставить в холодильнике.

Ранее мы писали о торте без выпекания — всего три составляющие и много шоколадного крема.

Также советуем обратить внимание на низкокалорийный рецепт десерта от известного повара без сахара, который можно есть ежедневно.

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