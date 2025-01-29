Торт Идеал без пропитки — быстрый рецепт из доступных продуктов

Торт Идеал — не требует пропитки, готовится из дешевых продуктов
Торт "Идеал" — это быстрый и экономный десерт, который не нуждается в пропитке. Идеальный выбор для тех, кто хочет приготовить что-то вкусное из доступных продуктов.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- мука — 350 г;
- какао — 60 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- сахар — 200 г;
- ванилин — по вкусу;
- соль — щепотка;
- яйца — 2 шт.;
- масло — 100 мл;
- молоко — 200 мл;
- окроп — 200 мл;
- сода — 1/2 ч.л.;
- уксус яблочный или сок лимона — 1 ч.л.
Для крема:
- сливочное масло — 150 г;
- сгущенное молоко — 230 мл.
Для глазури:
- шоколад — 100 г;
- молоко или сливки — 30–50 мл.
Способ приготовления
Для бисквита смешать сухие ингредиенты: муку, какао, разрыхлитель, сахар, ванилин и соль. В отдельной миске взбить миксером или венчиком яйца с маслом и молоком, добавить кипяток, перемешать.
Добавить сухие ингредиенты в жидкую смесь, перемешать до однородности. Добавить соду, погашенную уксусом или лимонным соком, перемешать. Застелить стандартную форму для выпекания пергаментом, вылить половину теста.
Выпекать в духовке при температуре 180 °C в течение 15–20 минут. Испечь 2 одинаковых бисквита. Охладить их, обрезать края, которые измельчить в крошку для украшения.
Для крема взбить сливочное масло комнатной температуры до пышности. Добавить сгущенное молоко и взбить до однородности. Выложить крем на первый бисквит, накрыть вторым, смазать бока торта кремом и посыпать их крошкой.
Для глазури растопить шоколад с молоком или сливками на водяной бане.
Полить верх торта глазурью. Торт готов. Можно сразу подавать или оставить в холодильнике.
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