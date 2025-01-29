Торт Ідеал без пропитки — швидкий рецепт із доступних продуктів

Торт Ідеал. Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Ідеал" — це швидкий і економний десерт, який не потребує пропитки. Ідеальний вибір для тих, хто хоче приготувати щось смачне з доступних продуктів.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

борошно — 350 г;

какао — 60 г;

розпушувач — 10 г;

цукор — 200 г;

ванілін — за смаком;

сіль — дрібка;

яйця — 2 шт.;

олія — 100 мл;

молоко — 200 мл;

окріп — 200 мл;

сода — 1/2 ч.л.;

оцет яблучний або сік лимона — 1 ч.л.

Для крему:

вершкове масло — 150 г;

згущене молоко — 230 мл.

Для глазурі:

шоколад — 100 г;

молоко або вершки — 30–50 мл.

Спосіб приготування

Для бісквіта змішати сухі інгредієнти: борошно, какао, розпушувач, цукор, ванілін і сіль. В окремій мисці збити міксером або віночком яйця з олією і молоком, додати окріп, перемішати.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Додати сухі інгредієнти в рідку суміш, перемішати до однорідності. Додати соду, погашену оцтом або лимонним соком, перемішати. Застелити стандартну форму для випікання пергаментом, вилити половину тіста.

Шоколадний бісквіт. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати в духовці при температурі 180 °C протягом 15–20 хвилин. Спекти 2 однакові бісквіти. Охолодити їх, обрізати краї, які подрібнити в крихту для прикрашання.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему збити вершкове масло кімнатної температури до пишності. Додати згущене молоко і збити до однорідності. Викласти крем на перший бісквіт, накрити другим, змастити боки торта кремом і посипати їх крихтою.

Торт з кремом. Фото: gospodynka.com.ua

Для глазурі зозтопити шоколад з молоком або вершками на водяній бані.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Полити верх торта глазур’ю. Торт готовий. Можна одразу подавати або залишити в холодильнику.

Раніше ми писали про торт без випікання — лише три складники та багато шоколадного крему.

Також радимо звернути увагу на низькокалорійний рецепт десерту від відомого кухаря без цукру, який можна їсти щодня.