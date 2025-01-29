Торт Ідеал без пропитки — швидкий рецепт із доступних продуктів

Торт Ідеал — не потребує пропитки, готується з дешевих продуктів
Торт "Ідеал" — це швидкий і економний десерт, який не потребує пропитки. Ідеальний вибір для тих, хто хоче приготувати щось смачне з доступних продуктів.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- борошно — 350 г;
- какао — 60 г;
- розпушувач — 10 г;
- цукор — 200 г;
- ванілін — за смаком;
- сіль — дрібка;
- яйця — 2 шт.;
- олія — 100 мл;
- молоко — 200 мл;
- окріп — 200 мл;
- сода — 1/2 ч.л.;
- оцет яблучний або сік лимона — 1 ч.л.
Для крему:
- вершкове масло — 150 г;
- згущене молоко — 230 мл.
Для глазурі:
- шоколад — 100 г;
- молоко або вершки — 30–50 мл.
Спосіб приготування
Для бісквіта змішати сухі інгредієнти: борошно, какао, розпушувач, цукор, ванілін і сіль. В окремій мисці збити міксером або віночком яйця з олією і молоком, додати окріп, перемішати.
Додати сухі інгредієнти в рідку суміш, перемішати до однорідності. Додати соду, погашену оцтом або лимонним соком, перемішати. Застелити стандартну форму для випікання пергаментом, вилити половину тіста.
Випікати в духовці при температурі 180 °C протягом 15–20 хвилин. Спекти 2 однакові бісквіти. Охолодити їх, обрізати краї, які подрібнити в крихту для прикрашання.
Для крему збити вершкове масло кімнатної температури до пишності. Додати згущене молоко і збити до однорідності. Викласти крем на перший бісквіт, накрити другим, змастити боки торта кремом і посипати їх крихтою.
Для глазурі зозтопити шоколад з молоком або вершками на водяній бані.
Полити верх торта глазур’ю. Торт готовий. Можна одразу подавати або залишити в холодильнику.
Раніше ми писали про торт без випікання — лише три складники та багато шоколадного крему.
Також радимо звернути увагу на низькокалорійний рецепт десерту від відомого кухаря без цукру, який можна їсти щодня.
Читайте Новини.LIVE!