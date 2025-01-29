Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Торт Ідеал — не потребує пропитки, готується з дешевих продуктів arrow

Торт Ідеал — не потребує пропитки, готується з дешевих продуктів

29 січня 2025 03:16
Марина Євтягіна - Редактор
Торт Ідеал без пропитки — швидкий рецепт із доступних продуктів
Торт Ідеал. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Торт "Ідеал" — це швидкий і економний десерт, який не потребує пропитки. Ідеальний вибір для тих, хто хоче приготувати щось смачне з доступних продуктів.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • борошно — 350 г;
  • какао — 60 г;
  • розпушувач — 10 г;
  • цукор — 200 г;
  • ванілін — за смаком;
  • сіль — дрібка;
  • яйця — 2 шт.;
  • олія — 100 мл;
  • молоко — 200 мл;
  • окріп — 200 мл;
  • сода — 1/2 ч.л.;
  • оцет яблучний або сік лимона — 1 ч.л.

Для крему:

  • вершкове масло — 150 г;
  • згущене молоко — 230 мл.

Для глазурі:

  • шоколад — 100 г;
  • молоко або вершки — 30–50 мл.

Спосіб приготування

Для бісквіта змішати сухі інгредієнти: борошно, какао, розпушувач, цукор, ванілін і сіль. В окремій мисці збити міксером або віночком яйця з олією і молоком, додати окріп, перемішати.

бюджетний рецепт торта
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Додати сухі інгредієнти в рідку суміш, перемішати до однорідності. Додати соду, погашену оцтом або лимонним соком, перемішати. Застелити стандартну форму для випікання пергаментом, вилити половину тіста.

бюджетний рецепт шоколадного торта
Шоколадний бісквіт. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати в духовці при температурі 180 °C протягом 15–20 хвилин. Спекти 2 однакові бісквіти. Охолодити їх, обрізати краї, які подрібнити в крихту для прикрашання.

бюджетний рецепт ароматного торта
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему збити вершкове масло кімнатної температури до пишності. Додати згущене молоко і збити до однорідності. Викласти крем на перший бісквіт, накрити другим, змастити боки торта кремом і посипати їх крихтою.

бюджетний рецепт домашнього торта
Торт з кремом. Фото: gospodynka.com.ua

Для глазурі зозтопити шоколад з молоком або вершками на водяній бані.

шоколадний бісквітний торт
Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Полити верх торта глазур’ю. Торт готовий. Можна одразу подавати або залишити в холодильнику. 

Раніше ми писали про торт без випікання — лише три складники та багато шоколадного крему.

Також радимо звернути увагу на низькокалорійний  рецепт десерту від відомого кухаря без цукру, який можна їсти щодня. 

десерт рецепти торт випічка крем для торта
Реклама