Торт "Император" — бюджетный и простой рецепт для ленивых

Торт "Император" — бюджетный ленивый рецепт
Если хочется чего-нибудь вкусного и эффектного, но нет желания долго возиться с тестом, торт "Император" — именно то, что нужно. Этот простой, бюджетный рецепт поможет приготовить десерт без особого труда.
Рецепт опубликовала Gospodynka
Вам понадобится:
- слоеное бездрожжевое тесто 1 кг.
Для заварного крема:
- сахар 200 г;
- крахмал 2 ст. л.;
- ванильный сахар 10 г;
- яйца 3 шт.;
- молоко 800 г;
- сливочное масло 50 г.
Способ приготовления
В глубокую кастрюлю добавить сахар, крахмал и ванильный сахар. Затем добавить яйца, и взбить венчиком до однородной массы. После этого добавить молоко и все тщательно перемешать еще раз.
Кастрюлю поставить на средний огонь и, постоянно помешивая, варить до загустения. Когда крем достигнет нужной консистенции, добавить сливочное масло, тщательно размешишать до полного растворения. Крем переложить в миску, накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить охлаждаться до комнатной температуры.
Слоеное тесто нарезать на небольшие кусочки, которые запечь в духовке при температуре 180 ºС до золотистой корочки. Затем тесто достать из духовки и охладить. Часть запеченного теста аккуратно переложить в глубокую миску и залить большей частью заварного крема. Все тщательно перемешать.
Получившуюся массу равномерно выложить в заранее подготовленную форму для торта. Сверху на торт нанести крем. Остатки теста измельчить и посыпать на торт. Торт поставить в холодильник для пропитки на 2-3 часа (лучше оставить на ночь).
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