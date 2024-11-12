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Торт "Император" — бюджетный ленивый рецепт

12 ноября 2024 03:19
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Торт "Император" — бюджетный и простой рецепт для ленивых
Домашний пирог. Фото: gospodynka.com.ua
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Если хочется чего-нибудь вкусного и эффектного, но нет желания долго возиться с тестом, торт "Император" — именно то, что нужно. Этот простой, бюджетный рецепт поможет приготовить десерт без особого труда.

Рецепт опубликовала Gospodynka 

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Вам понадобится:

  • слоеное бездрожжевое тесто 1 кг.

Для заварного крема:

  • сахар 200 г;
  • крахмал 2 ст. л.;
  • ванильный сахар 10 г;
  • яйца 3 шт.;
  • молоко 800 г;
  • сливочное масло 50 г.

Способ приготовления

В глубокую кастрюлю добавить сахар, крахмал и ванильный сахар. Затем добавить яйца, и взбить венчиком до однородной массы. После этого добавить молоко и все тщательно перемешать еще раз.

крем для торта заварной
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Кастрюлю поставить на средний огонь и, постоянно помешивая, варить до загустения. Когда крем достигнет нужной консистенции, добавить сливочное масло, тщательно размешишать до полного растворения. Крем переложить в миску, накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить охлаждаться до комнатной температуры.

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Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Слоеное тесто нарезать на небольшие кусочки, которые запечь в духовке при температуре 180 ºС до золотистой корочки. Затем тесто достать из духовки и охладить. Часть запеченного теста аккуратно переложить в глубокую миску и залить большей частью заварного крема. Все тщательно перемешать.

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Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Получившуюся массу равномерно выложить в заранее подготовленную форму для торта. Сверху на торт нанести крем. Остатки теста измельчить и посыпать на торт. Торт поставить в холодильник для пропитки на 2-3 часа (лучше оставить на ночь).

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Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

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