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Торт "Імператор" — бюджетний лінивий рецепт

12 листопада 2024 03:19
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Торт "Імператор" — бюджетний і простий рецепт для ледачих
Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Якщо хочеться чогось смачного та ефектного, але немає бажання довго возитися з тістом, торт "Імператор" — саме те, що потрібно. Цей простий, бюджетний рецепт допоможе приготувати десерт без особливих зусиль.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • листкове бездріжджове тісто 1 кг.

Для заварного крема:

  • цукор 200 г;
  • крохмаль 2 ст. л.;
  • ванільний цукор 10 г;
  • яйця 3 шт.;
  • молоко 800 г;
  • вершкове масло 50 г.

Спосіб приготування

У глибоку каструлю додати цукор, крохмаль та ванільний цукор. Потім додати яйця, і суміш збити вінчиком до однорідної маси. Після цього додати молоко, і все ретельно перемішати ще раз.

крем для торта заварний
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Каструлю поставити на середній вогонь і, постійно помішуючи, варити до загусання. Коли крем досягне потрібної консистенції, додати вершкове масло, яке ретельно розмішати до повного розчинення. Крем перекласти у миску, накрити харчовою плівкою в контакт і залишити охолоджуватися до кімнатної температури.

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Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Листкове тісто нарізати на невеликі шматочки, які запекти в духовці при температурі 180 ºС до золотистої скоринки. Потім тісто дістати з духовки і охолодити. Частину запеченого тіста обережно перекласти у глибоку миску і залити більшою частиною заварного крему. Усе ретельно перемішати.

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Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Отриману масу рівномірно викласти у заздалегідь підготовлену форму для торта. Зверху на торт нанести залишок крему. Залишки тіста подрібнити і посипати на торт. Торт поставити у холодильник для просочування на 2-3 години (краще залишити на ніч).

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Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Раніше ми писали про рецепт "Ангельского пирога" з ягодами, який ніколи не набридає. 

Також зверніть увагу на рецепт, де багато-багато яблук — пиріг "Райське яблучко", тісто як крем, майже не відчувається. 

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Також спробуйте рецепт солоного заливного пирога з цибулею та яйцем — виходить дуже смачно та корисно для фігури. 

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