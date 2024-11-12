Торт "Імператор" — бюджетний і простий рецепт для ледачих

Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо хочеться чогось смачного та ефектного, але немає бажання довго возитися з тістом, торт "Імператор" — саме те, що потрібно. Цей простий, бюджетний рецепт допоможе приготувати десерт без особливих зусиль.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

листкове бездріжджове тісто 1 кг.

Для заварного крема:

цукор 200 г;

крохмаль 2 ст. л.;

ванільний цукор 10 г;

яйця 3 шт.;

молоко 800 г;

вершкове масло 50 г.

Спосіб приготування

У глибоку каструлю додати цукор, крохмаль та ванільний цукор. Потім додати яйця, і суміш збити вінчиком до однорідної маси. Після цього додати молоко, і все ретельно перемішати ще раз.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Каструлю поставити на середній вогонь і, постійно помішуючи, варити до загусання. Коли крем досягне потрібної консистенції, додати вершкове масло, яке ретельно розмішати до повного розчинення. Крем перекласти у миску, накрити харчовою плівкою в контакт і залишити охолоджуватися до кімнатної температури.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Листкове тісто нарізати на невеликі шматочки, які запекти в духовці при температурі 180 ºС до золотистої скоринки. Потім тісто дістати з духовки і охолодити. Частину запеченого тіста обережно перекласти у глибоку миску і залити більшою частиною заварного крему. Усе ретельно перемішати.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Отриману масу рівномірно викласти у заздалегідь підготовлену форму для торта. Зверху на торт нанести залишок крему. Залишки тіста подрібнити і посипати на торт. Торт поставити у холодильник для просочування на 2-3 години (краще залишити на ніч).

Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

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