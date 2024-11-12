Торт "Імператор" — бюджетний і простий рецепт для ледачих

Торт "Імператор" — бюджетний лінивий рецепт
Якщо хочеться чогось смачного та ефектного, але немає бажання довго возитися з тістом, торт "Імператор" — саме те, що потрібно. Цей простий, бюджетний рецепт допоможе приготувати десерт без особливих зусиль.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- листкове бездріжджове тісто 1 кг.
Для заварного крема:
- цукор 200 г;
- крохмаль 2 ст. л.;
- ванільний цукор 10 г;
- яйця 3 шт.;
- молоко 800 г;
- вершкове масло 50 г.
Спосіб приготування
У глибоку каструлю додати цукор, крохмаль та ванільний цукор. Потім додати яйця, і суміш збити вінчиком до однорідної маси. Після цього додати молоко, і все ретельно перемішати ще раз.
Каструлю поставити на середній вогонь і, постійно помішуючи, варити до загусання. Коли крем досягне потрібної консистенції, додати вершкове масло, яке ретельно розмішати до повного розчинення. Крем перекласти у миску, накрити харчовою плівкою в контакт і залишити охолоджуватися до кімнатної температури.
Листкове тісто нарізати на невеликі шматочки, які запекти в духовці при температурі 180 ºС до золотистої скоринки. Потім тісто дістати з духовки і охолодити. Частину запеченого тіста обережно перекласти у глибоку миску і залити більшою частиною заварного крему. Усе ретельно перемішати.
Отриману масу рівномірно викласти у заздалегідь підготовлену форму для торта. Зверху на торт нанести залишок крему. Залишки тіста подрібнити і посипати на торт. Торт поставити у холодильник для просочування на 2-3 години (краще залишити на ніч).
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