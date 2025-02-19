Торт Изабелла — простой бюджетный рецепт с изысканным вкусом

Торт Изабелла — бюджетный рецепт с изысканным вкусом
Этот торт покоряет своей простотой и изяществом. Готовится из доступных ингредиентов, но результат впечатляет: нежный, мягкий, с гармоничным сочетанием вкусов. Идеально подойдет как для семейного чаепития, так и для праздничного стола.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 4 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 100 г;
- масло — 30 мл.;
- мука — 130 г;
- разрыхлитель — 0,5 ч. л.
Шоколадный корж:
- яйца — 4 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 180 г;
- масло — 30 мл.;
- мука — 100 г;
- какао — 30 г;
- разрыхлитель — 0,5 ч. л.
Для крема:
- сливки 33% — 400 мл.;
- сгущенное молоко — 300 г;
- молоко для пропитки коржей.
Способ приготовления
Для белого коржа отделить белки от желтков. Белки взбить миксером с солью до легкой пены. Постепенно всыпать сахар и продолжить взбивать до густой массы. По одному добавить желтки, влить масло, перемешать миксером. Просеять муку с разрыхлителем, осторожно вымешать лопаткой до однородности.
Шоколадный корж приготовить по той же технологии, только дополнительно смешать какао с мукой и разрыхлителем.
Форму (24 см) застелить фольгой, поочередно выкладывать белое и шоколадное тесто. Выпекать в разогретой духовке при 170°C примерно 35 минут. Готовые коржи охладить, срезать верхушки и измельчить их для посыпки. Разрезать каждый корж на две части, чтобы получить 4 пласта.
Для крема взбить холодные сливки до пышной массы, затем постепенно ввести сгущенное молоко и перемешать до однородности.
Каждый корж пропитать молоком, смазать кремом, чередуя белый и шоколадный слои. Верх и бока также покрыть кремом. Украсить крошкой от коржей. Поставить торт в холодильник на несколько часов.
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