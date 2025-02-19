Торт Изабелла — простой бюджетный рецепт с изысканным вкусом

Торт Изабелла. Фото: gospodynka.com.ua

Этот торт покоряет своей простотой и изяществом. Готовится из доступных ингредиентов, но результат впечатляет: нежный, мягкий, с гармоничным сочетанием вкусов. Идеально подойдет как для семейного чаепития, так и для праздничного стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйца — 4 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 100 г;

масло — 30 мл.;

мука — 130 г;

разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Шоколадный корж:

яйца — 4 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 180 г;

масло — 30 мл.;

мука — 100 г;

какао — 30 г;

разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Для крема:

сливки 33% — 400 мл.;

сгущенное молоко — 300 г;

молоко для пропитки коржей.

Способ приготовления

Для белого коржа отделить белки от желтков. Белки взбить миксером с солью до легкой пены. Постепенно всыпать сахар и продолжить взбивать до густой массы. По одному добавить желтки, влить масло, перемешать миксером. Просеять муку с разрыхлителем, осторожно вымешать лопаткой до однородности.

Приготовление теста для белых коржей. Фото: gospodynka.com.ua

Шоколадный корж приготовить по той же технологии, только дополнительно смешать какао с мукой и разрыхлителем.

Приготовление теста для темных коржей. Фото: gospodynka.com.ua

Форму (24 см) застелить фольгой, поочередно выкладывать белое и шоколадное тесто. Выпекать в разогретой духовке при 170°C примерно 35 минут. Готовые коржи охладить, срезать верхушки и измельчить их для посыпки. Разрезать каждый корж на две части, чтобы получить 4 пласта.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема взбить холодные сливки до пышной массы, затем постепенно ввести сгущенное молоко и перемешать до однородности.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Каждый корж пропитать молоком, смазать кремом, чередуя белый и шоколадный слои. Верх и бока также покрыть кремом. Украсить крошкой от коржей. Поставить торт в холодильник на несколько часов.

Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

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