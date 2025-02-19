Торт Ізабелла — простий бюджетний рецепт з вишуканим смаком

Торт Ізабелла — бюджетний рецепт с вишуканим смаком
Цей торт підкорює своєю простотою та витонченістю. Готується з доступних інгредієнтів, але результат вражає: ніжний, м’який, із гармонійним поєднанням смаків. Ідеально підійде як для сімейного чаювання, так і для святкового столу.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця — 4 шт.;
- сіль — дрібка;
- цукор — 100 г;
- олія — 30 мл;
- борошно — 130 г;
- розпушувач — 0,5 ч. л.
Шоколадний корж:
- яйця — 4 шт.;
- сіль — дрібка;
- цукор — 180 г;
- олія — 30 мл.;
- борошно — 100 г;
- какао — 30 г;
- розпушувач — 0,5 ч. л.
Для крема:
- вершки 33% — 400 мл.;
- згущене молоко — 300 г;
- молоко для просочення коржів.
Спосіб приготування
Для білого коржа відділити білки від жовтків. Білки збити міксером із сіллю до легкої піни. Поступово всипати цукор і продовжити збивати до густої маси. По одному додати жовтки, влити олію, перемішати міксером. Просіяти борошно з розпушувачем, обережно вимішати лопаткою до однорідності.
Шоколадний корж приготувати за тією ж технологією, лише додатково змішати какао з борошном і розпушувачем.
Форму (24 см) застелити фольгою, по черзі викладати біле та шоколадне тісто. Випікати в розігрітій духовці при 170°C приблизно 35 хвилин. Готові коржі охолодити, зрізати верхівки та подрібнити їх для посипки. Розрізати кожен корж на дві частини, щоб отримати 4 пласти.
Для крему збити холодні вершки до пишної маси, потім поступово ввести згущене молоко та перемішати до однорідності.
Кожен корж просочити молоком, змастити кремом, чергуючи білий і шоколадний шари. Верх і боки також покрити кремом. Прикрасити крихтою від коржів. Поставити торт у холодильник на кілька годин.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою найпопулярніших десертів і тортів
Ось, наприклад, чудовий рецепт вологого торта "Мадонна" — ніжніший за Тирамісу та смачніший за Медовик.
Також рекомендуємо звернути увагу на рецепт низькокалорійного десерту, який можна їсти навіть уночі. Для цього просто кладемо кисломолочний сир і сухофрукти в пляшку — за годину торт без випічки.
Ось ще один варіант корисного десерту без духовки за 5 хв — підійде тим, хто на дієті.
Або спробуйте приготувати торт без цукру, без яєць, без борошна, який виходить дуже смачним.
Ще один рецепт торта "Настя", який готується лише за 15 хвилин — без випічки та без тіста.
Читайте Новини.LIVE!