Торт Ізабелла — простий бюджетний рецепт з вишуканим смаком

Торт Ізабелла. Фото: gospodynka.com.ua

Цей торт підкорює своєю простотою та витонченістю. Готується з доступних інгредієнтів, але результат вражає: ніжний, м’який, із гармонійним поєднанням смаків. Ідеально підійде як для сімейного чаювання, так і для святкового столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця — 4 шт.;

сіль — дрібка;

цукор — 100 г;

олія — 30 мл;

борошно — 130 г;

розпушувач — 0,5 ч. л.

Шоколадний корж:

яйця — 4 шт.;

сіль — дрібка;

цукор — 180 г;

олія — 30 мл.;

борошно — 100 г;

какао — 30 г;

розпушувач — 0,5 ч. л.

Для крема:

вершки 33% — 400 мл.;

згущене молоко — 300 г;

молоко для просочення коржів.

Спосіб приготування

Для білого коржа відділити білки від жовтків. Білки збити міксером із сіллю до легкої піни. Поступово всипати цукор і продовжити збивати до густої маси. По одному додати жовтки, влити олію, перемішати міксером. Просіяти борошно з розпушувачем, обережно вимішати лопаткою до однорідності.

Приготування тіста для білих коржів. Фото: gospodynka.com.ua

Шоколадний корж приготувати за тією ж технологією, лише додатково змішати какао з борошном і розпушувачем.

Приготування тіста для темних коржів. Фото: gospodynka.com.ua

Форму (24 см) застелити фольгою, по черзі викладати біле та шоколадне тісто. Випікати в розігрітій духовці при 170°C приблизно 35 хвилин. Готові коржі охолодити, зрізати верхівки та подрібнити їх для посипки. Розрізати кожен корж на дві частини, щоб отримати 4 пласти.

Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему збити холодні вершки до пишної маси, потім поступово ввести згущене молоко та перемішати до однорідності.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Кожен корж просочити молоком, змастити кремом, чергуючи білий і шоколадний шари. Верх і боки також покрити кремом. Прикрасити крихтою від коржів. Поставити торт у холодильник на кілька годин.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

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