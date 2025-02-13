Торт Карат без весов и миксера — идеально сочный без пропитки

Торт "Карат". Фото: gospodynka.com.ua

Хочется быстрого, вкусного и нежного десерта без лишних хлопот? Торт "Карат" именно для вас! Никаких сложных процессов — все смешать ложкой и отправить в духовку. А результат впечатляет: бисквит получается мягким, сочным и совсем не требует дополнительной пропитки. Готовьте без весов и миксера и наслаждайтесь каждым кусочком.



Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

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яйцо — 1 шт.;

сахар — 1 стакан;

кефир — 1 стакан;

растительное масло — 40 мл;

мука — 1 стакан;

какао — 2 ст. л;

сода — 1 ч. л.

Для крема:

сметана — 400 г;

вареное сгущенное молоко — 300 г.

Способ приготовления

Смешать венчиком яйцо с сахаром до светлой массы. Влить кефир и растительное масло, тщательно перемешать. Просеять муку, какао и соду, добавить к жидкой массе и замесить однородное тесто.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму диаметром 20 см застелить пергаментом, вылить тесто и выпекать в разогретой до 170 °C духовке примерно 40 минут.

Шоколадный бисквит. Фото: gospodynka.com.ua

Готовый бисквит полностью охладить, срезать верхушку, измельчить ее на крошку для украшения. Разрезать бисквит горизонтально на три равные части.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема в миске взбить миксером сметану с вареной сгущенкой до пышной консистенции.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Смазать все коржи кремом, покрыть кремом верх и бока торта. Посыпать измельченной бисквитной крошкой. Охладить перед подачей.

Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

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