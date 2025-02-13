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Торт "Карат" без весов и миксера — сочный без пропитки

13 февраля 2025 03:12
Марина Евтягина - Редактор
Торт Карат без весов и миксера — идеально сочный без пропитки
Торт "Карат". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Хочется быстрого, вкусного и нежного десерта без лишних хлопот? Торт "Карат" именно для вас! Никаких сложных процессов — все смешать ложкой и отправить в духовку. А результат впечатляет: бисквит получается мягким, сочным и совсем не требует дополнительной пропитки. Готовьте без весов и миксера и наслаждайтесь каждым кусочком.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

Читайте также:
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 1 стакан;
  • кефир — 1 стакан;
  • растительное масло — 40 мл;
  • мука — 1 стакан;
  • какао — 2 ст. л;
  • сода — 1 ч. л.

Для крема:

  • сметана — 400 г;
  • вареное сгущенное молоко — 300 г.

Способ приготовления

Смешать венчиком яйцо с сахаром до светлой массы. Влить кефир и растительное масло, тщательно перемешать. Просеять муку, какао и соду, добавить к жидкой массе и замесить однородное тесто.

торт Карат без вагів і міксера соковитий без пропитки
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму диаметром 20 см застелить пергаментом, вылить тесто и выпекать в разогретой до 170 °C духовке примерно 40 минут.

торт Карат без вагів і міксера соковитий
Шоколадный бисквит. Фото: gospodynka.com.ua

Готовый бисквит полностью охладить, срезать верхушку, измельчить ее на крошку для украшения. Разрезать бисквит горизонтально на три равные части.

торт Карат без вагів і міксера
Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема в миске взбить миксером сметану с вареной сгущенкой до пышной консистенции.

домашній торт Карат без вагів і міксера
Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Смазать все коржи кремом, покрыть кремом верх и бока торта. Посыпать измельченной бисквитной крошкой. Охладить перед подачей.

швидкий торт Карат без вагів і міксера
Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

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