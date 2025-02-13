Торт Карат без весов и миксера — идеально сочный без пропитки

Торт "Карат" без весов и миксера — сочный без пропитки
Хочется быстрого, вкусного и нежного десерта без лишних хлопот? Торт "Карат" именно для вас! Никаких сложных процессов — все смешать ложкой и отправить в духовку. А результат впечатляет: бисквит получается мягким, сочным и совсем не требует дополнительной пропитки. Готовьте без весов и миксера и наслаждайтесь каждым кусочком.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 1 стакан;
- кефир — 1 стакан;
- растительное масло — 40 мл;
- мука — 1 стакан;
- какао — 2 ст. л;
- сода — 1 ч. л.
Для крема:
- сметана — 400 г;
- вареное сгущенное молоко — 300 г.
Способ приготовления
Смешать венчиком яйцо с сахаром до светлой массы. Влить кефир и растительное масло, тщательно перемешать. Просеять муку, какао и соду, добавить к жидкой массе и замесить однородное тесто.
Форму диаметром 20 см застелить пергаментом, вылить тесто и выпекать в разогретой до 170 °C духовке примерно 40 минут.
Готовый бисквит полностью охладить, срезать верхушку, измельчить ее на крошку для украшения. Разрезать бисквит горизонтально на три равные части.
Для крема в миске взбить миксером сметану с вареной сгущенкой до пышной консистенции.
Смазать все коржи кремом, покрыть кремом верх и бока торта. Посыпать измельченной бисквитной крошкой. Охладить перед подачей.
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