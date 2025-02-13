Торт Карат без ваг і міксера — ідеально соковитий без просочення

Торт "Карат" без ваг і міксера — соковитий без просочення
Хочеться швидкого, смачного й ніжного десерту без зайвих клопотів? Торт "Карат" саме для вас! Ніяких складних процесів — усе змішати ложкою та відправити в духовку. А результат вражає: бісквіт виходить м'яким, соковитим і зовсім не потребує додаткового просочення. Готуйте без ваг і міксера та насолоджуйтеся кожним шматочком.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 1 склянка;
- кефір — 1 склянка;
- олія — 40 мл;
- борошно — 1 склянка;
- какао — 2 ст. л.;
- сода — 1 ч. л.
Для крему:
- сметана — 400 г;
- варене згущене молоко — 300 г.
Спосіб приготування
Змішати вінчиком яйце з цукром до світлої маси. Влити кефір та олію, ретельно перемішати. Просіяти борошно, какао та соду, додати до рідкої маси та замісити однорідне тісто.
Форму діаметром 20 см застелити пергаментом, вилити тісто та випікати у розігрітій до 170 °C духовці приблизно 40 хвилин.
Готовий бісквіт повністю охолодити, зрізати верхівку, подрібнити її на крихту для прикрашання. Розрізати бісквіт горизонтально на три рівні частини.
Для крему у мисці збити міксером сметану з вареним згущеним молоком до пишної консистенції.
Змастити всі коржі кремом, покрити кремом верх та боки торта. Посипати подрібненою бісквітною крихтою. Перед подачею охолодити.
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