Торт Карат без ваг і міксера — ідеально соковитий без просочення

Торт "Карат". Фото: gospodynka.com.ua

Хочеться швидкого, смачного й ніжного десерту без зайвих клопотів? Торт "Карат" саме для вас! Ніяких складних процесів — усе змішати ложкою та відправити в духовку. А результат вражає: бісквіт виходить м'яким, соковитим і зовсім не потребує додаткового просочення. Готуйте без ваг і міксера та насолоджуйтеся кожним шматочком.



Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

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яйце — 1 шт.;

цукор — 1 склянка;

кефір — 1 склянка;

олія — 40 мл;

борошно — 1 склянка;

какао — 2 ст. л.;

сода — 1 ч. л.

Для крему:

сметана — 400 г;

варене згущене молоко — 300 г.

Спосіб приготування

Змішати вінчиком яйце з цукром до світлої маси. Влити кефір та олію, ретельно перемішати. Просіяти борошно, какао та соду, додати до рідкої маси та замісити однорідне тісто.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму діаметром 20 см застелити пергаментом, вилити тісто та випікати у розігрітій до 170 °C духовці приблизно 40 хвилин.

Шоколадний бісквіт. Фото: gospodynka.com.ua

Готовий бісквіт повністю охолодити, зрізати верхівку, подрібнити її на крихту для прикрашання. Розрізати бісквіт горизонтально на три рівні частини.

Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему у мисці збити міксером сметану з вареним згущеним молоком до пишної консистенції.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Змастити всі коржі кремом, покрити кремом верх та боки торта. Посипати подрібненою бісквітною крихтою. Перед подачею охолодити.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

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