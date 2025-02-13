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Торт "Карат" без ваг і міксера — соковитий без просочення

13 лютого 2025 03:12
Марина Євтягіна - Редактор
Торт Карат без ваг і міксера — ідеально соковитий без просочення
Торт "Карат". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Хочеться швидкого, смачного й ніжного десерту без зайвих клопотів? Торт "Карат" саме для вас! Ніяких складних процесів — усе змішати ложкою та відправити в духовку. А результат вражає: бісквіт виходить м'яким, соковитим і зовсім не потребує додаткового просочення. Готуйте без ваг і міксера та насолоджуйтеся кожним шматочком.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

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  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 1 склянка;
  • кефір — 1 склянка;
  • олія — 40 мл;
  • борошно — 1 склянка;
  • какао — 2 ст. л.;
  • сода — 1 ч. л.

Для крему:

  • сметана — 400 г;
  • варене згущене молоко — 300 г.

Спосіб приготування

Змішати вінчиком яйце з цукром до світлої маси. Влити кефір та олію, ретельно перемішати. Просіяти борошно, какао та соду, додати до рідкої маси та замісити однорідне тісто.

торт Карат без вагів і міксера соковитий без пропитки
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму діаметром 20 см застелити пергаментом, вилити тісто та випікати у розігрітій до 170 °C духовці приблизно 40 хвилин.

торт Карат без вагів і міксера соковитий
Шоколадний бісквіт. Фото: gospodynka.com.ua

Готовий бісквіт повністю охолодити, зрізати верхівку, подрібнити її на крихту для прикрашання. Розрізати бісквіт горизонтально на три рівні частини.

торт Карат без вагів і міксера
Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему у мисці збити міксером сметану з вареним згущеним молоком до пишної консистенції.

домашній торт Карат без вагів і міксера
Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Змастити всі коржі кремом, покрити кремом верх та боки торта. Посипати подрібненою бісквітною крихтою. Перед подачею охолодити.

швидкий торт Карат без вагів і міксера
Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

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