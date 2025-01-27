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Торт "Коровка" с вкусным кремом — готовится за 1 час

27 января 2025 03:35
Марина Евтягина - Редактор
Торт Коровка с вкусным кремом - идеальный рецепт всего за 1 час
Домашний торт. Фото: smachnenke.com.ua.
Марина Евтягина - Редактор

Торт "Коровка" — это идеальное сочетание нежного крема и ароматных коржей. Вы сможете приготовить его всего за час, удивив близких вкусным и оригинальным десертом.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 80 г;
  • соль — 0,5 ч.л.;
  • масло 82% — 150 г;
  • вареная сгущенка — 100 г;
  • арахис (не соленый) — 170 г;
  • мука мука — 350 г;
  • разрыхлитель — 10 г.

Для крема:

  • вареная сгущенка — 600 г;
  • сливки 33% — 500 г.

Способ приготовления

Очистить арахис от шелухи, прожарив его в духовке 5 минут при температуре 180 °C. Перетереть орехи в руках для удаления шелухи. Измельчить очищенный арахис в блендере до состояния мелкой крошки, не допуская образования пасты.

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Очищенный арахис. Фото: smachnenke.com.ua

Разложить крошку на противень и поджарить до золотистого цвета в духовке при 180 °C, перемешивая по мере необходимости. Смешать яйца, соль и сахар в миске. Добавить размягченное сливочное масло и вареное сгущенное молоко комнатной температуры, перемешать венчиком до однородной консистенции. Всыпать поджаренные измельченные орехи.

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Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Соединить муку с разрыхлителем и замесить мягкое, не липкое тесто. Разделить тесто на 9 одинаковых кусочков. Раскатать каждый кусочек в тонкий пласт по размеру формы для выпекания. Выпекать коржи при температуре 180°C в течение 8–9 минут. Горячие коржи вырезать по форме.

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Крем для торта. Фото: smachnenke.com.ua

Для приготовления крема взбить охлажденные сливки 33% жирности до мягких пиков, используя охлажденные венчики и миску. Взбить вареное сгущенное молоко комнатной температуры до однородности. Добавить его к взбитым сливкам и еще раз взбить до однородной консистенции.

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Готовой торт. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить первый корж в форму для сборки, обильно смазать кремом. Повторить со всеми коржами. Последний корж также смазать кремом. Измельчить обрезки коржей в блендере до крошки. Смазать бока торта кремом и обвалять их в крошке. Торт готов. Оставить его для пропитки перед подачей.

Ранее мы писали о торте без выпекания — всего три составляющих и много шоколадного крема.

Также советуем обратить внимание на низкокалорийный рецепт десерта от известного повара без сахара, который можно есть каждый день.

рецепты десерт торт выпечка крем для торта

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