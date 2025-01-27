Торт Корівка зі смачним кремом — ідеальний рецепт всього за 1 годину

Домашній торт. Фото: smachnenke.com.ua.

Торт "Корівка" — це ідеальне поєднання ніжного крему та ароматних коржів. Ви зможете приготувати його всього за годину, здивувавши близьких смачним і оригінальним десертом.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

цукор — 80 г;

сіль — 0,5 ч.л.;

масло 82% — 150 г;

варене згущене молоко — 100 г;

арахіс (не солоний) — 170 г;

борошно — 350 г;

розпушувач — 10 г.

Для крему:

варене згущене молоко — 600 г;

вершки 33% — 500 г.

Спосіб приготування

Очистити арахіс від лушпиння, просмаживши його в духовці 5 хвилин при температурі 180°C. Перетерти горіхи в руках для видалення лушпиння. Подрібнити очищений арахіс у блендері до стану дрібної крихти, не допускаючи утворення пасти.

Очищений арахіс. Фото: smachnenke.com.ua

Розкласти крихту на деко та підсмажити до золотистого кольору в духовці при 180°C, перемішуючи за необхідності. Змішати яйця, сіль і цукор у мисці. Додати розм’якшене вершкове масло та варене згущене молоко кімнатної температури, перемішати віночком до однорідної консистенції. Всипати підсмажені подрібнені горіхи.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

З’єднати борошно з розпушувачем та замісити м’яке, не липке тісто. Розділити тісто на 9 однакових шматочків. Розкачати кожен шматочок у тонкий пласт за розміром форми для випікання. Випікати коржі при температурі 180°C протягом 8–9 хвилин. Гарячі коржі вирізати за формою.

Крем для торта. Фото: smachnenke.com.ua

Для приготування крему збити охолоджені вершки 33% жирності до м’яких піків, використовуючи охолоджені віночки та миску. Збити варене згущене молоко кімнатної температури до однорідності. Додати його до збитих вершків і ще раз збити до однорідної консистенції.

Готовий торт. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти перший корж у форму для збирання, рясно змастити кремом. Повторити з усіма коржами. Останній корж також змастити кремом. Подрібнити обрізки коржів у блендері до крихти. Змастити боки торта кремом і обваляти їх у крихті. Торт готовий. Залишити його для просочення перед подачею.

Раніше ми писали про торт без випікання — лише три складники та багато шоколадного крему.

Також радимо звернути увагу на низькокалорійний рецепт десерту від відомого кухаря без цукру, який можна їсти щодня.