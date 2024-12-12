Торт лучше Медовика и Наполеона – простой рецепт за 20 минут

Домашний пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Хотите удивить гостей и семью изысканным десертом без лишних хлопот? Торт лучше Медовика и Наполеона — это нежный вкус, минимум ингредиентов и всего 20 минут на приготовление. Идеальный вариант для быстрого и вкусного сладкого угощения.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

яйца — 4 шт.;

соль;

сахар — 150 г;

сыр кисломолочный — 200 г;

растопленное сливочное масло — 100 г;

мука — 200 г;

пищевая сода — 1 ч. л.

Для крема вам понадобится:

сметана — 300 г;

вареное сгущенку — 360 г;

сливочное масло — 50 г.

Способ приготовления

В миске смешать яйца, соль и сахар миксером до осветления массы. Добавить творог, растопленное сливочное масло и перемешать до однородной смеси с помощью ложки. Добавить муку и соду, тщательно перемешать.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Разделить тесто на три равные части. Каждую часть выложить в форму для выпечки, застеленную пергаментом. Выпекать лепешки поочередно в духовке, разогретой до 180 ºС, примерно по 7-8 минут. Готовые лепешки выровнять по краям, а обрезки измельчить в крошку для украшения.

Тесто для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Смешать миксером до однородности сметана, вареной сгущенки и сливочного масла.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Собрать торт, промазывая все лепешки кремом. Верх и бока торта также смазать кремом и посыпать крошкой.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Торт готов к подаче после нарезки. Идеально подходит с чаем.

Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных десертов.

Торт без выпечки — всего 3 составляющих и много шоколадного крема.

Также рекомендуем обратить внимание на низкокалорийный рецепт десерта от известного повара без сахара, который можно есть каждый день.

Еще мы писали о десертах на праздничный стол в год Змеи 2025, чтобы привлечь богатство.

Также мы рассказывали о гениальном десерте без выпечки через 8 минут — без яиц и муки

Обратите внимание на бюджетный рецепт шоколадного торта, который готовится без грамма муки — только из 4-х ингредиентов.