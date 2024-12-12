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Торт лучше Медовика и Наполеона — понадобится пачка сыра и 20 мин

12 декабря 2024 03:16
Марина Евтягина - Редактор
Торт лучше Медовика и Наполеона – простой рецепт за 20 минут
Домашний пирог. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Хотите удивить гостей и семью изысканным десертом без лишних хлопот? Торт лучше Медовика и Наполеона — это нежный вкус, минимум ингредиентов и всего 20 минут на приготовление. Идеальный вариант для быстрого и вкусного сладкого угощения.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца — 4 шт.;
  • соль;
  • сахар — 150 г;
  • сыр кисломолочный — 200 г;
  • растопленное сливочное масло — 100 г;
  • мука — 200 г;
  • пищевая сода — 1 ч. л.

Для крема вам понадобится:

  • сметана — 300 г;
  • вареное сгущенку — 360 г;
  • сливочное масло — 50 г.

Способ приготовления

В миске смешать яйца, соль и сахар миксером до осветления массы. Добавить творог, растопленное сливочное масло и перемешать до однородной смеси с помощью ложки. Добавить муку и соду, тщательно перемешать.

торт лучше Медовика и Наполеона понадобится пачка сыра и 20 минут
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Разделить тесто на три равные части. Каждую часть выложить в форму для выпечки, застеленную пергаментом. Выпекать лепешки поочередно в духовке, разогретой до 180 ºС, примерно по 7-8 минут. Готовые лепешки выровнять по краям, а обрезки измельчить в крошку для украшения.

десерт лучше Медовика и Наполеона понадобится пачка творога и 20 минут
Тесто для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Смешать миксером до однородности сметана, вареной сгущенки и сливочного масла.

рецепта торта лучше Медовика и Наполеона понадобится пачка сыра и 20 минут
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Собрать торт, промазывая все лепешки кремом. Верх и бока торта также смазать кремом и посыпать крошкой.

рецепта торта лучше Медовика и Наполеона
Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Торт готов к подаче после нарезки. Идеально подходит с чаем.

рецепта торта лучше Медовика и Наполеона понадобится пачка сыра
Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

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