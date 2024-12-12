Торт лучше Медовика и Наполеона – простой рецепт за 20 минут

Торт лучше Медовика и Наполеона — понадобится пачка сыра и 20 мин
Хотите удивить гостей и семью изысканным десертом без лишних хлопот? Торт лучше Медовика и Наполеона — это нежный вкус, минимум ингредиентов и всего 20 минут на приготовление. Идеальный вариант для быстрого и вкусного сладкого угощения.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 4 шт.;
- соль;
- сахар — 150 г;
- сыр кисломолочный — 200 г;
- растопленное сливочное масло — 100 г;
- мука — 200 г;
- пищевая сода — 1 ч. л.
Для крема вам понадобится:
- сметана — 300 г;
- вареное сгущенку — 360 г;
- сливочное масло — 50 г.
Способ приготовления
В миске смешать яйца, соль и сахар миксером до осветления массы. Добавить творог, растопленное сливочное масло и перемешать до однородной смеси с помощью ложки. Добавить муку и соду, тщательно перемешать.
Разделить тесто на три равные части. Каждую часть выложить в форму для выпечки, застеленную пергаментом. Выпекать лепешки поочередно в духовке, разогретой до 180 ºС, примерно по 7-8 минут. Готовые лепешки выровнять по краям, а обрезки измельчить в крошку для украшения.
Смешать миксером до однородности сметана, вареной сгущенки и сливочного масла.
Собрать торт, промазывая все лепешки кремом. Верх и бока торта также смазать кремом и посыпать крошкой.
Торт готов к подаче после нарезки. Идеально подходит с чаем.
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