Торт краще Медовика і Наполеона — простий рецепт за 20 хвилин

Торт краще Медовика і Наполеона — знадобиться пачка сиру і 20 хв
Хочете здивувати гостей та родину вишуканим десертом без зайвого клопоту? Торт краще Медовика і Наполеона — це ніжний смак, мінімум інгредієнтів і лише 20 хвилин на приготування. Ідеальний варіант для швидкого та смачного солодкого частування.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця — 4 шт.;
- сіль;
- цукор — 150 г;
- сир кисломолочний — 200 г;
- розтоплене вершкове масло — 100 г;
- борошно — 200 г;
- харчова сода — 1 ч. л.
Для крема вам знадобиться:
- сметана — 300 г;
- варене згущене молоко — 360 г;
- вершкове масло — 50 г.
Спосіб приготування
У мисці змішати яйця, сіль і цукор міксером до посвітління маси. Додати сир, розтоплене вершкове масло й перемішати до однорідної консистенції за допомогою ложки. Додати борошно та соду, ретельно перемішати.
Розділити тісто на три рівні частини. Кожну частину викласти у форму для випікання, застелену пергаментом. Випікати коржі по черзі в духовці, розігрітій до 180 ºС, приблизно по 7-8 хвилин. Готові коржі вирівняти по краях, а обрізки подрібнити в крихту для прикрашання.
Змішати міксером до однорідності сметану, варене згущене молоко та вершкове масло.
Зібрати торт, промазуючи всі коржі кремом. Верх і боки торта також змастити кремом і посипати крихтою.
Торт готовий до подачі після нарізання. Ідеально смакує з чаєм.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою найпопулярніших десертів
Торт без випічки — всього 3 складових і багато шоколадного крему.
Також радимо звернути увагу на низькокалорійний рецепт десерта від відомого кухаря без цукру, який можна їсти щодня.
Ще ми писали про десерти на святковий стіл у рік Змії 2025, щоб залучити багатство.
Також ми розповідали про геніальний десерт без випікання за 8 хвилин — без яєць і борошна
Зверніть увагу на бюджетний рецепт шоколадного торта, який готується без грама борошна — лише з 4-х інгредієнтів.
Читайте Новини.LIVE!