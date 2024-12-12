Торт краще Медовика і Наполеона — простий рецепт за 20 хвилин

Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua

Хочете здивувати гостей та родину вишуканим десертом без зайвого клопоту? Торт краще Медовика і Наполеона — це ніжний смак, мінімум інгредієнтів і лише 20 хвилин на приготування. Ідеальний варіант для швидкого та смачного солодкого частування.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця — 4 шт.;

сіль;

цукор — 150 г;

сир кисломолочний — 200 г;

розтоплене вершкове масло — 100 г;

борошно — 200 г;

харчова сода — 1 ч. л.

Для крема вам знадобиться:

сметана — 300 г;

варене згущене молоко — 360 г;

вершкове масло — 50 г.

Спосіб приготування

У мисці змішати яйця, сіль і цукор міксером до посвітління маси. Додати сир, розтоплене вершкове масло й перемішати до однорідної консистенції за допомогою ложки. Додати борошно та соду, ретельно перемішати.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Розділити тісто на три рівні частини. Кожну частину викласти у форму для випікання, застелену пергаментом. Випікати коржі по черзі в духовці, розігрітій до 180 ºС, приблизно по 7-8 хвилин. Готові коржі вирівняти по краях, а обрізки подрібнити в крихту для прикрашання.

Тісто для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Змішати міксером до однорідності сметану, варене згущене молоко та вершкове масло.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Зібрати торт, промазуючи всі коржі кремом. Верх і боки торта також змастити кремом і посипати крихтою.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Торт готовий до подачі після нарізання. Ідеально смакує з чаєм.

Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

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