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Торт краще Медовика і Наполеона — знадобиться пачка сиру і 20 хв

12 грудня 2024 03:16
Марина Євтягіна - Редактор
Торт краще Медовика і Наполеона — простий рецепт за 20 хвилин
Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Хочете здивувати гостей та родину вишуканим десертом без зайвого клопоту? Торт краще Медовика і Наполеона — це ніжний смак, мінімум інгредієнтів і лише 20 хвилин на приготування. Ідеальний варіант для швидкого та смачного солодкого частування. 

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • яйця — 4 шт.;
  • сіль;
  • цукор — 150 г;
  • сир кисломолочний — 200 г;
  • розтоплене вершкове масло — 100 г;
  • борошно — 200 г;
  • харчова сода — 1 ч. л.

Для крема вам знадобиться:

  • сметана — 300 г;
  • варене згущене молоко — 360 г;
  • вершкове масло — 50 г. 

Спосіб приготування

У мисці змішати яйця, сіль і цукор міксером до посвітління маси. Додати сир, розтоплене вершкове масло й перемішати до однорідної консистенції за допомогою ложки. Додати борошно та соду, ретельно перемішати.

торт краще Медовика і Наполеона знадобиться пачка сиру і 20 хвилин
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Розділити тісто на три рівні частини. Кожну частину викласти у форму для випікання, застелену пергаментом. Випікати коржі по черзі в духовці, розігрітій до 180 ºС, приблизно по 7-8 хвилин. Готові коржі вирівняти по краях, а обрізки подрібнити в крихту для прикрашання.

десерт краще Медовика і Наполеона знадобиться пачка сиру і 20 хвилин
Тісто для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Змішати міксером до однорідності сметану, варене згущене молоко та вершкове масло.

рецепта торта краще Медовика і Наполеона знадобиться пачка сиру і 20 хвилин
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Зібрати торт, промазуючи всі коржі кремом. Верх і боки торта також змастити кремом і посипати крихтою.

рецепта торта краще Медовика і Наполеона
Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Торт готовий до подачі після нарізання. Ідеально смакує з чаєм.

рецепта торта краще Медовика і Наполеона знадобиться пачка сиру
Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

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