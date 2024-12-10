Торт "Мальвина" за 30 минут — самый вкусный праздничный десерт

Домашний торт.

Торт "Мальвина" — идеальный выбор для праздничного стола. Этот десерт готовится всего за 30 минут, а его нежный вкус удивит гостей. Простая ингредиентная база и быстрота приготовления делают этот торт не только вкусным, но и доступным каждой хозяйке.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

120 г сахара;

120 г меда;

1 ч. л. соды;

3 яйца;

50 г растительного масла;

30 г какао;

250 г муки.

Для крема:

500 мл. сметаны;

2 ст. л. сахара;

1-2 ст. л. вареного сгущенки;

орехи.

Способ приготовления

Сахар и мед высыпать в кастрюлю, поставить на огонь и, помешивая, растворить. Добавить соду, перемешать и немного прогреть, пока масса не станет светлее.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Когда масса немного остынет, добавить яйца, перемешать. Затем добавить растительное масло и еще раз хорошо перемешать. Всыпать какао и муку, сначала перемешать ложкой.

Добавление какао. Фото: gospodynka.com.ua

Переложить тесто на стол, замесить руками, разделить на 6-7 частей. Каждую часть раскатать на пергаменте в круглый пласт, диаметр по желанию, выровнять с помощью тарелки или крышки. Переложить на противень с пергаментом, обрезки также выпекать – они станут крошкой для украшения. Выпекать в разогретой духовке при 180 С в течение 5 минут для каждого коржа.

Коржи для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготовления крема взбить миксером сметану с сахаром, затем добавить вареную сгущенку и перемешать до однородности.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Каждый корж промазать кремом, между слоями посыпать измельченными орешками. Оставить торт на несколько часов при комнатной температуре, чтобы он хорошо пропитался. Украсить крошкой из обрезков и орешками.

Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

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