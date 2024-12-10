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Торт "Мальвина" за 30 минут — самый вкусный и дешевый десерт

10 декабря 2024 03:16
Марина Евтягина - Редактор
Торт "Мальвина" за 30 минут — самый вкусный праздничный десерт
Домашний торт.
Марина Евтягина - Редактор

Торт "Мальвина" — идеальный выбор для праздничного стола. Этот десерт готовится всего за 30 минут, а его нежный вкус удивит гостей. Простая ингредиентная база и быстрота приготовления делают этот торт не только вкусным, но и доступным каждой хозяйке.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • 120 г сахара;
  • 120 г меда;
  • 1 ч. л. соды;
  • 3 яйца;
  • 50 г растительного масла;
  • 30 г какао;
  • 250 г муки.

Для крема:

  • 500 мл. сметаны;
  • 2 ст. л. сахара;
  • 1-2 ст. л. вареного сгущенки;
  • орехи.

Способ приготовления

Сахар и мед высыпать в кастрюлю, поставить на огонь и, помешивая, растворить. Добавить соду, перемешать и немного прогреть, пока масса не станет светлее.

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Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Когда масса немного остынет, добавить яйца, перемешать. Затем добавить растительное масло и еще раз хорошо перемешать. Всыпать какао и муку, сначала перемешать ложкой.

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Добавление какао. Фото: gospodynka.com.ua

Переложить тесто на стол, замесить руками, разделить на 6-7 частей. Каждую часть раскатать на пергаменте в круглый пласт, диаметр по желанию, выровнять с помощью тарелки или крышки. Переложить на противень с пергаментом, обрезки также выпекать – они станут крошкой для украшения. Выпекать в разогретой духовке при 180 С в течение 5 минут для каждого коржа.

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Коржи для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготовления крема взбить миксером сметану с сахаром, затем добавить вареную сгущенку и перемешать до однородности.

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Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Каждый корж промазать кремом, между слоями посыпать измельченными орешками. Оставить торт на несколько часов при комнатной температуре, чтобы он хорошо пропитался. Украсить крошкой из обрезков и орешками.

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Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

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