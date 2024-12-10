Торт "Мальвина" за 30 минут — самый вкусный праздничный десерт

Торт "Мальвина" за 30 минут — самый вкусный и дешевый десерт
Торт "Мальвина" — идеальный выбор для праздничного стола. Этот десерт готовится всего за 30 минут, а его нежный вкус удивит гостей. Простая ингредиентная база и быстрота приготовления делают этот торт не только вкусным, но и доступным каждой хозяйке.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- 120 г сахара;
- 120 г меда;
- 1 ч. л. соды;
- 3 яйца;
- 50 г растительного масла;
- 30 г какао;
- 250 г муки.
Для крема:
- 500 мл. сметаны;
- 2 ст. л. сахара;
- 1-2 ст. л. вареного сгущенки;
- орехи.
Способ приготовления
Сахар и мед высыпать в кастрюлю, поставить на огонь и, помешивая, растворить. Добавить соду, перемешать и немного прогреть, пока масса не станет светлее.
Когда масса немного остынет, добавить яйца, перемешать. Затем добавить растительное масло и еще раз хорошо перемешать. Всыпать какао и муку, сначала перемешать ложкой.
Переложить тесто на стол, замесить руками, разделить на 6-7 частей. Каждую часть раскатать на пергаменте в круглый пласт, диаметр по желанию, выровнять с помощью тарелки или крышки. Переложить на противень с пергаментом, обрезки также выпекать – они станут крошкой для украшения. Выпекать в разогретой духовке при 180 С в течение 5 минут для каждого коржа.
Для приготовления крема взбить миксером сметану с сахаром, затем добавить вареную сгущенку и перемешать до однородности.
Каждый корж промазать кремом, между слоями посыпать измельченными орешками. Оставить торт на несколько часов при комнатной температуре, чтобы он хорошо пропитался. Украсить крошкой из обрезков и орешками.
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