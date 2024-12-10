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Торт "Мальвіна" за 30 хвилин — найсмачніший і найдешевший десерт

10 грудня 2024 03:16
Марина Євтягіна - Редактор
Торт "Мальвіна" за 30 хвилин — найсмачніший святковий десерт
Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Торт "Мальвіна" — ідеальний вибір для святкового столу. Цей десерт готується всього за 30 хвилин, а його ніжний смак здивує гостей. Проста інгредієнтна база та швидкість приготування роблять цей торт не тільки смачним, а й доступним для кожної господині.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • 120 г цукру;
  • 120 г меду;
  • 1 ч. л. соди;
  • 3 яйця;
  • 50 г олії;
  • 30 г какао;
  • 250 г борошна.

Для крема:

  • 500 мл. сметани;
  • 2 ст. л. цукру;
  • 1-2 ст. л. вареного згущеного молока;
  • горіхи.

Спосіб приготування

Цукор і мед висипати в каструлю, поставити на вогонь і, помішуючи, розчинити. Додати соду, перемішати і трохи прогріти, поки маса не посвітлішає.

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Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Коли маса трохи охолоне, додати яйця, перемішати. Потім додати олію і ще раз добре перемішати. Всипати какао та борошно, спочатку перемішати ложкою.

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Додавання какао. Фото: gospodynka.com.ua

Перекласти тісто на стіл, замісити руками, поділити на 6-7 частин. Кожну частину розкачати на пергаменті у круглий пласт, діаметр за бажанням, вирівняти за допомогою тарілки чи кришки. Перекласти на деко з пергаментом, обрізки також випікати — вони стануть крихтою для прикрашання. Випікати в розігрітій духовці при 180°C протягом 5 хвилин для кожного коржа.

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Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготування крема збити міксером сметану з цукром, потім додати варене згущене молоко та перемішати до однорідності.

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Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Кожен корж промазати кремом, між шарами посипати подрібненими горішками. Залишити торт на кілька годин при кімнатній температурі, щоб він добре просочився. Прикрасити крихтою з обрізків та горішками.

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Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

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