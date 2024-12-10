Торт "Мальвіна" за 30 хвилин — найсмачніший святковий десерт

Торт "Мальвіна" за 30 хвилин — найсмачніший і найдешевший десерт
Торт "Мальвіна" — ідеальний вибір для святкового столу. Цей десерт готується всього за 30 хвилин, а його ніжний смак здивує гостей. Проста інгредієнтна база та швидкість приготування роблять цей торт не тільки смачним, а й доступним для кожної господині.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- 120 г цукру;
- 120 г меду;
- 1 ч. л. соди;
- 3 яйця;
- 50 г олії;
- 30 г какао;
- 250 г борошна.
Для крема:
- 500 мл. сметани;
- 2 ст. л. цукру;
- 1-2 ст. л. вареного згущеного молока;
- горіхи.
Спосіб приготування
Цукор і мед висипати в каструлю, поставити на вогонь і, помішуючи, розчинити. Додати соду, перемішати і трохи прогріти, поки маса не посвітлішає.
Коли маса трохи охолоне, додати яйця, перемішати. Потім додати олію і ще раз добре перемішати. Всипати какао та борошно, спочатку перемішати ложкою.
Перекласти тісто на стіл, замісити руками, поділити на 6-7 частин. Кожну частину розкачати на пергаменті у круглий пласт, діаметр за бажанням, вирівняти за допомогою тарілки чи кришки. Перекласти на деко з пергаментом, обрізки також випікати — вони стануть крихтою для прикрашання. Випікати в розігрітій духовці при 180°C протягом 5 хвилин для кожного коржа.
Для приготування крема збити міксером сметану з цукром, потім додати варене згущене молоко та перемішати до однорідності.
Кожен корж промазати кремом, між шарами посипати подрібненими горішками. Залишити торт на кілька годин при кімнатній температурі, щоб він добре просочився. Прикрасити крихтою з обрізків та горішками.
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