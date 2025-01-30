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Торт "Мария" — тесто за 5 минут и крем самый простой

30 января 2025 03:03
Марина Евтягина - Редактор
Торт Мария — тесто за 5 минут и самый простой крем для идеального десерта
Торт "Мария". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Хотите приготовить вкусный торт без лишних усилий? "Мария" — это идеальный вариант: тесто готовится за 5 минут, а крем настолько прост, что с ним справится каждый.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • морковь — 300 г (2 шт.);
  • сахар — 230 г;
  • масло — 200 мл;
  • яйца — 4 шт.;
  • мука — 300 г;
  • соль — 1/4 ч.л.;
  • разрыхлитель — 10 г.

Для крема:

  • сливки 33% — 500 мл;
  • сахарная пудра — 50 г;
  • шоколад — 100 г (для украшения).

Способ приготовления

Нарезать морковь небольшими кусочками, положить в чашу блендера, добавить сахар, масло и яйца. Взбить до однородной массы.

вкусный торт Мария с простым тестом
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Перелить полученную смесь в миску. Просеять муку, добавить соль и разрыхлитель, замесить тесто до однородной консистенции. Форму 17×23 см застелить пергаментом, вылить тесто. Выпекать в духовке при 180 °C в течение 40 минут.

как приготовить коржи для торта
Бисквит для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Остудить бисквит, срезать края, измельчить их в крошку для украшения. Разрезать бисквит горизонтально на 2 части.

крем для торта
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема в миске взбить охлажденные сливки миксером до устойчивых пиков. Добавить сахарную пудру, взбить до пышной консистенции.

рецепт простого торта
Вкусный торт. Фото: gospodynka.com.ua

Перемазать коржи кремом, смазать верх и бока торта. Посыпать крошкой от бисквита, хаотично полить растопленным шоколадом. Торт готов! Нарезать и подавать с чаем или кофе.

Ранее мы писали о торте без выпекания — только три составляющие и много шоколадного крема.

Также советуем обратить внимание на низкокалорийный рецепт десерта от известного повара без сахара, который можно есть каждый день.

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