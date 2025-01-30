Торт Мария — тесто за 5 минут и самый простой крем для идеального десерта

Торт "Мария" — тесто за 5 минут и крем самый простой
Хотите приготовить вкусный торт без лишних усилий? "Мария" — это идеальный вариант: тесто готовится за 5 минут, а крем настолько прост, что с ним справится каждый.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- морковь — 300 г (2 шт.);
- сахар — 230 г;
- масло — 200 мл;
- яйца — 4 шт.;
- мука — 300 г;
- соль — 1/4 ч.л.;
- разрыхлитель — 10 г.
Для крема:
- сливки 33% — 500 мл;
- сахарная пудра — 50 г;
- шоколад — 100 г (для украшения).
Способ приготовления
Нарезать морковь небольшими кусочками, положить в чашу блендера, добавить сахар, масло и яйца. Взбить до однородной массы.
Перелить полученную смесь в миску. Просеять муку, добавить соль и разрыхлитель, замесить тесто до однородной консистенции. Форму 17×23 см застелить пергаментом, вылить тесто. Выпекать в духовке при 180 °C в течение 40 минут.
Остудить бисквит, срезать края, измельчить их в крошку для украшения. Разрезать бисквит горизонтально на 2 части.
Для крема в миске взбить охлажденные сливки миксером до устойчивых пиков. Добавить сахарную пудру, взбить до пышной консистенции.
Перемазать коржи кремом, смазать верх и бока торта. Посыпать крошкой от бисквита, хаотично полить растопленным шоколадом. Торт готов! Нарезать и подавать с чаем или кофе.
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