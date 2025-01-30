Торт Марія — тісто за 5 хвилин і найпростіший крем для ідеального десерту

Торт "Марія" — тісто за 5 хвилин і крем найпростіший
Хочете приготувати смачний торт без зайвих зусиль? "Марія" — це ідеальний варіант: тісто готується за 5 хвилин, а крем настільки простий, що з ним впорається кожен.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- морква — 300 г (2 шт.);
- цукор — 230 г;
- олія — 200 мл;
- яйця — 4 шт.;
- борошно — 300 г;
- сіль — 1/4 ч.л.;
- розпушувач — 10 г.
Для крему:
- вершки 33% — 500 мл;
- цукрова пудра — 50 г;
- шоколад — 100 г (для прикрашання).
Спосіб приготування
Нарізати моркву невеликими шматочками, покласти у чашу блендера, додати цукор, олію та яйця. Збити до однорідної маси.
Перелити отриману суміш у миску. Просіяти борошно, додати сіль і розпушувач, замісити тісто до однорідної консистенції. Форму 17×23 см застелити пергаментом, вилити тісто. Випікати у духовці при 180 °C протягом 40 хвилин.
Остудити бісквіт, зрізати краї, подрібнити їх у крихту для прикрашання. Розрізати бісквіт горизонтально на 2 частини.
Для крему у мисці збити охолоджені вершки міксером до стійких піків. Додати цукрову пудру, збити до пишної консистенції.
Перемастити коржі кремом, змастити верх та боки торта. Посипати крихтою від бісквіта, хаотично полити розтопленим шоколадом. Торт готовий! Нарізати та подавати з чаєм або кавою.
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