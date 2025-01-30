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Торт "Марія" — тісто за 5 хвилин і крем найпростіший

30 січня 2025 03:03
Марина Євтягіна - Редактор
Торт Марія — тісто за 5 хвилин і найпростіший крем для ідеального десерту
Торт "Марія". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Хочете приготувати смачний торт без зайвих зусиль? "Марія" — це ідеальний варіант: тісто готується за 5 хвилин, а крем настільки простий, що з ним впорається кожен.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • морква — 300 г (2 шт.);
  • цукор — 230 г;
  • олія — 200 мл;
  • яйця — 4 шт.;
  • борошно — 300 г;
  • сіль — 1/4 ч.л.;
  • розпушувач — 10 г.

Для крему:

  • вершки 33% — 500 мл;
  • цукрова пудра — 50 г;
  • шоколад — 100 г (для прикрашання).

Спосіб приготування

Нарізати моркву невеликими шматочками, покласти у чашу блендера, додати цукор, олію та яйця. Збити до однорідної маси.

смачний торт Марія з простим тістом
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Перелити отриману суміш у миску. Просіяти борошно, додати сіль і розпушувач, замісити тісто до однорідної консистенції. Форму 17×23 см застелити пергаментом, вилити тісто. Випікати у духовці при 180 °C протягом 40 хвилин.

як приготувати коржі для торта
Бісквіт для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Остудити бісквіт, зрізати краї, подрібнити їх у крихту для прикрашання. Розрізати бісквіт горизонтально на 2 частини.

крем для торта
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему у мисці збити охолоджені вершки міксером до стійких піків. Додати цукрову пудру, збити до пишної консистенції.

рецепт простого торта
Смачний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Перемастити коржі кремом, змастити верх та боки торта. Посипати крихтою від бісквіта, хаотично полити розтопленим шоколадом. Торт готовий! Нарізати та подавати з чаєм або кавою.

Раніше ми писали про торт без випікання — лише три складники та багато шоколадного крему.

Також радимо звернути увагу на низькокалорійний  рецепт десерту від відомого кухаря без цукру, який можна їсти щодня. 

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