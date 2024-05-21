Торт Наполеон без выпечки за 20 минут — пошаговый рецепт

Торт Наполеон. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для этого торта Наполеон не понадобится готовить тесто и выпекать коржи. Готовится очень быстро, при этом вы не сможете отличить его от классического рецепта.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

форма диаметром 17 см:

печенье слоеное "Ушки" 350-400 г;

молоко 600 мл;

яйцо 2 шт;

сахар 3 ст.л;

мука 3 ст.л;

ванильный сахар 10 г;

сливочное масло жирностью 82,5% 100 г.

Способ приготовления

Для заварного крема очень тщательно смешать 2 яйца с сахаром и мукой, чтобы не было комочков.

Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Молоко подогреть до горячего состояния (чтобы от него шел пар), но не кипятить. Частями добавить горячее молоко в яично-мучную смесь, постоянно перемешивая.

Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Крем поставить на огонь и варить до загустения, постоянно помешивая. Не доводить до кипения. Если все же крем закипел и появились хлопья яиц, то перебить погружным блендером до однородности.

Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Крем снять с огня, в горячий крем добавить ванильный сахар и сливочное масло, перемешать. Форму выстелить пищевой пленкой. Выкладывать 1 слой печенья, сверху горячий крем, продолжая, пока не закончится весь крем.

Приготовление торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Часть печенья измельчить в крошку, посыпать сверху. Торт оставить пропитываться при комнатной температуре до полного остывания. Потом поставить в холодильник на 2 часа, чтобы крем схватился.

Приготовление торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень важно, чтобы торт хорошо пропитался и был вкусным, нужно брать свежее хрустящее печенье.

Кусочек торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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