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Торт Наполеон без выпечки за 20 минут — простой и быстрый рецепт

21 мая 2024 19:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Торт Наполеон без выпечки за 20 минут — пошаговый рецепт
Торт Наполеон. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Для этого торта Наполеон не понадобится готовить тесто и выпекать коржи. Готовится очень быстро, при этом вы не сможете отличить его от классического рецепта. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • форма диаметром 17 см:
  • печенье слоеное "Ушки" 350-400 г;
  • молоко 600 мл;
  • яйцо 2 шт;
  • сахар 3 ст.л;
  • мука 3 ст.л;
  • ванильный сахар 10 г;
  • сливочное масло жирностью 82,5% 100 г. 

Способ приготовления 

Для заварного крема очень тщательно смешать 2 яйца с сахаром и мукой, чтобы не было комочков.

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Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Молоко подогреть до горячего состояния (чтобы от него шел пар), но не кипятить. Частями добавить горячее молоко в яично-мучную смесь, постоянно перемешивая. 

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Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Крем поставить на огонь и варить до загустения, постоянно помешивая. Не доводить до кипения. Если все же крем закипел и появились хлопья яиц, то перебить погружным блендером до однородности. 

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Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Крем снять с огня, в горячий крем добавить ванильный сахар и сливочное масло, перемешать. Форму выстелить пищевой пленкой. Выкладывать 1 слой печенья, сверху горячий крем, продолжая, пока не закончится весь крем. 

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Приготовление торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Часть печенья измельчить в крошку, посыпать сверху. Торт оставить пропитываться при комнатной температуре до полного остывания. Потом поставить в холодильник на 2 часа, чтобы крем схватился.

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Приготовление торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень важно, чтобы торт хорошо пропитался и был вкусным, нужно брать свежее хрустящее печенье. 

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Кусочек торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про вкусный десерт Британской семьи за 30 минут — рецепт бисквита королевы Виктории. 

Еще мы рассказывали про рецепт ароматного пирога с ягодами и способ приготовления венгерской королевской ватрушки.

Также мы писали про рецепт итальянского пирога "12 ложек" — воздушный и нежный. 

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