Торт Наполеон без випічки за 20 хвилин — покроковий рецепт

Торт Наполеон без випічки за 20 хвилин — простий і швидкий рецепт
Для цього торта Наполеон не знадобиться готувати тісто та випікати коржі. Готується дуже швидко, при цьому ви не зможете його відрізнити від класичного рецепту.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- форма діаметром 17 см:
- печиво листкове "Вушка" 350-400 г;
- молоко 600 мл;
- яйце 2 шт;
- цукор 3 ст.
- борошно 3 ст.
- ванільний цукор 10 г;
- вершкове масло жирністю 82,5% 100 г.
Спосіб приготування
Для заварного крему дуже ретельно змішати 2 яйця з цукром та борошном, щоб не було грудочок.
Молоко підігріти до гарячого стану (щоб від нього йшла пара), але не кип'ятити. Частками додати гаряче молоко в яєчно-борошняну суміш, постійно перемішуючи.
Крем поставити на вогонь та варити до загусання, постійно помішуючи. Не доводити до кипіння. Якщо все ж таки крем закипів і з'явилися пластівці яєць, то перебити занурювальним блендером до однорідності.
Крем зняти з вогню, додати в гарячий крем ванільний цукор і вершкове масло, перемішати. Форму вистелити харчовою плівкою. Викладати 1 шар печива, зверху гарячий крем, продовжуючи, доки не закінчиться весь крем.
Частину печива подрібнити на крихту, посипати зверху. Торт залишити просочуватися при кімнатної температури до повного остигання. Потім поставити в холодильник на 2 години, щоб крем схопився.
Дуже важливо, щоб торт добре просочився і був смачним, потрібно брати свіже печиво, що хрумтить.
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