Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Торт Наполеон без випічки за 20 хвилин — простий і швидкий рецепт arrow

Торт Наполеон без випічки за 20 хвилин — простий і швидкий рецепт

21 травня 2024 19:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Торт Наполеон без випічки за 20 хвилин — покроковий рецепт
Торт Наполеон. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Для цього торта Наполеон не знадобиться готувати тісто та випікати коржі. Готується дуже швидко, при цьому ви не зможете його відрізнити від класичного рецепту.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • форма діаметром 17 см:
  • печиво листкове "Вушка" 350-400 г;
  • молоко 600 мл;
  • яйце 2 шт;
  • цукор 3 ст.
  • борошно 3 ст.
  • ванільний цукор 10 г;
  • вершкове масло жирністю 82,5% 100 г.

Спосіб приготування

Для заварного крему дуже ретельно змішати 2 яйця з цукром та борошном, щоб не було грудочок.

null
Приготування крему. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Молоко підігріти до гарячого стану (щоб від нього йшла пара), але не кип'ятити. Частками додати гаряче молоко в яєчно-борошняну суміш, постійно перемішуючи.

null
Приготування крему. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Крем поставити на вогонь та варити до загусання, постійно помішуючи. Не доводити до кипіння. Якщо все ж таки крем закипів і з'явилися пластівці яєць, то перебити занурювальним блендером до однорідності.

null
Приготування крему. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Крем зняти з вогню, додати в гарячий крем ванільний цукор і вершкове масло, перемішати. Форму вистелити харчовою плівкою. Викладати 1 шар печива, зверху гарячий крем, продовжуючи, доки не закінчиться весь крем.

null
Приготування торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Частину печива подрібнити на крихту, посипати зверху. Торт залишити просочуватися при кімнатної температури до повного остигання. Потім поставити в холодильник на 2 години, щоб крем схопився.

null
Приготування торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже важливо, щоб торт добре просочився і був смачним, потрібно брати свіже печиво, що хрумтить.

null
Шматочок торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про смачний десерт Британської родини за 30 хвилин — рецепт бісквіту королеви Вікторії.

Ще ми розповідали про рецепт ароматного пирога з ягодами та спосіб приготування угорської королівської ватрушки.

Також ми писали про рецепт італійського пирога "12 ложок" — повітряний та ніжний.

рецепти
лайфхаки
торт
Наполеон
без випічки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

07:36 Навіщо приходити голяка — експерти розкритикували головний тренд Met Gala 2024

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном