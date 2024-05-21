Торт Наполеон без випічки за 20 хвилин — покроковий рецепт

Торт Наполеон. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для цього торта Наполеон не знадобиться готувати тісто та випікати коржі. Готується дуже швидко, при цьому ви не зможете його відрізнити від класичного рецепту.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

форма діаметром 17 см:

печиво листкове "Вушка" 350-400 г;

молоко 600 мл;

яйце 2 шт;

цукор 3 ст.

борошно 3 ст.

ванільний цукор 10 г;

вершкове масло жирністю 82,5% 100 г.

Спосіб приготування

Для заварного крему дуже ретельно змішати 2 яйця з цукром та борошном, щоб не було грудочок.

Приготування крему. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Молоко підігріти до гарячого стану (щоб від нього йшла пара), але не кип'ятити. Частками додати гаряче молоко в яєчно-борошняну суміш, постійно перемішуючи.

Приготування крему. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Крем поставити на вогонь та варити до загусання, постійно помішуючи. Не доводити до кипіння. Якщо все ж таки крем закипів і з'явилися пластівці яєць, то перебити занурювальним блендером до однорідності.

Приготування крему. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Крем зняти з вогню, додати в гарячий крем ванільний цукор і вершкове масло, перемішати. Форму вистелити харчовою плівкою. Викладати 1 шар печива, зверху гарячий крем, продовжуючи, доки не закінчиться весь крем.

Приготування торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Частину печива подрібнити на крихту, посипати зверху. Торт залишити просочуватися при кімнатної температури до повного остигання. Потім поставити в холодильник на 2 години, щоб крем схопився.

Приготування торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже важливо, щоб торт добре просочився і був смачним, потрібно брати свіже печиво, що хрумтить.

Шматочок торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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