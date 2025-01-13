Торт "Настя" за 15 минут — без выпечки, без теста и суеты

Торт "Настя". Фото: gospodynka.com.ua

Хотите приготовить вкусный торт без выпечки всего за 15 минут? Торт "Настя" — идеальное решение! Минимум ингредиентов, никакой суеты с тестом — только нежный крем, печенье и легкость приготовления. Попробуйте этот простой десерт, который покорит вас с первого кусочка.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

желатин — 20 г + теплая кипяченая вода 0,5 стакана;

творог — 300 г;

бананы — 2 шт.;

сахар — 4 ст. л.;

сметана — 300 г;

печенье шоколадное — 350 г;

черный шоколад для украшения;

Способ приготовления

Засыпать желатин теплой водой в маленькой мисочке, перемешать и оставить набухать. В отдельной миске добавить к творогу порезанные бананы, сахар, сметану. Перемешать блендером до однородной массы. Растопить желатин в микроволновой печи, добавить к творогу и перемешать миксером.

Печенье и крем. Фото: gospodynka.com.ua

В форму для сборки торта налить немного крема на дно, выложить слой печенья и чередовать слои, пока не сложится весь торт.

Какао и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Отправить в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь. Перевернуть торт, вынуть из формы, украсить тертым черным шоколадом.

Готовой торт. Фото: gospodynka.com.ua

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