Торт "Настя" за 15 минут — без выпечки, без теста и суеты

Торт "Настя" за 15 минут — без выпечки и без теста
Хотите приготовить вкусный торт без выпечки всего за 15 минут? Торт "Настя" — идеальное решение! Минимум ингредиентов, никакой суеты с тестом — только нежный крем, печенье и легкость приготовления. Попробуйте этот простой десерт, который покорит вас с первого кусочка.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- желатин — 20 г + теплая кипяченая вода 0,5 стакана;
- творог — 300 г;
- бананы — 2 шт.;
- сахар — 4 ст. л.;
- сметана — 300 г;
- печенье шоколадное — 350 г;
- черный шоколад для украшения;
Способ приготовления
Засыпать желатин теплой водой в маленькой мисочке, перемешать и оставить набухать. В отдельной миске добавить к творогу порезанные бананы, сахар, сметану. Перемешать блендером до однородной массы. Растопить желатин в микроволновой печи, добавить к творогу и перемешать миксером.
В форму для сборки торта налить немного крема на дно, выложить слой печенья и чередовать слои, пока не сложится весь торт.
Отправить в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь. Перевернуть торт, вынуть из формы, украсить тертым черным шоколадом.
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