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Торт "Настя" за 15 минут — без выпечки и без теста

13 января 2025 03:23
Марина Евтягина - Редактор
Торт "Настя" за 15 минут — без выпечки, без теста и суеты
Торт "Настя". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Хотите приготовить вкусный торт без выпечки всего за 15 минут? Торт "Настя" — идеальное решение! Минимум ингредиентов, никакой суеты с тестом — только нежный крем, печенье и легкость приготовления. Попробуйте этот простой десерт, который покорит вас с первого кусочка.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится: 

  • желатин — 20 г + теплая кипяченая вода 0,5 стакана;
  • творог — 300 г;
  • бананы — 2 шт.;
  • сахар — 4 ст. л.;
  • сметана — 300 г;
  • печенье шоколадное — 350 г;
  • черный шоколад для украшения;

Способ приготовления

Засыпать желатин теплой водой в маленькой мисочке, перемешать и оставить набухать. В отдельной миске добавить к творогу порезанные бананы, сахар, сметану. Перемешать блендером до однородной массы. Растопить желатин в микроволновой печи, добавить к творогу и перемешать миксером.

торт без выпечки
Печенье и крем. Фото: gospodynka.com.ua

В форму для сборки торта налить немного крема на дно, выложить слой печенья и чередовать слои, пока не сложится весь торт.

рецепт торта без выпечки
Какао и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Отправить в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь. Перевернуть торт, вынуть из формы, украсить тертым черным шоколадом.

рецепт торта без выпечки за 15 минут
Готовой торт. Фото: gospodynka.com.ua

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03:21 Сова сбила дрон россиян, который разведывал позиции ВСУ (видео)

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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