Торт "Настя" за 15 хвилин — без випічки, без тіста та метушні

Торт "Настя". Фото: gospodynka.com.ua

Хочете приготувати смачний торт без випічки всього за 15 хвилин? Торт "Настя" — ідеальне рішення! Мінімум інгредієнтів, жодної метушні з тістом — лише ніжний крем, печиво та легкість приготування. Спробуйте цей простий десерт, який підкорить вас з першого шматочка.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

желатин — 20 г + тепла кип’ячена вода 0,5 склянки;

сир кисломолочний — 300 г;

банани — 2 шт.;

цукор — 4 ст. л.;

сметана — 300 г;

печиво шоколадне — 350 г;

чорний шоколад для прикраси.

Спосіб приготування

Залити желатин теплою водою в маленькій мисочці, перемішати і залишити набухати. В окремій мисці додати до кисломолочного сиру порізані банани, цукор, сметану. Перемішати блендером до однорідної маси. Розтопити желатин в мікрохвильовій печі, додати до сиру і перемішати міксером.

Печиво та крем. Фото: gospodynka.com.ua

У форму для збирання торта налити трохи крему на дно, викласти шар печива і чергувати шари, поки не скласти весь торт. У цьому випадку вийшло три шари.

Какао та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Відправити у холодильник мінімум на 3 години, а краще на ніч. Перевернути торт, вийняти з форми, прикрасити тертим чорним шоколадом.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

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