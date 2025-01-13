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Торт "Настя" за 15 хвилин — без випічки та без тіста

13 січня 2025 03:23
Марина Євтягіна - Редактор
Торт "Настя" за 15 хвилин — без випічки, без тіста та метушні
Торт "Настя". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Хочете приготувати смачний торт без випічки всього за 15 хвилин? Торт "Настя" — ідеальне рішення! Мінімум інгредієнтів, жодної метушні з тістом — лише ніжний крем, печиво та легкість приготування. Спробуйте цей простий десерт, який підкорить вас з першого шматочка. 

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • желатин — 20 г + тепла кип’ячена вода 0,5 склянки;
  • сир кисломолочний — 300 г;
  • банани — 2 шт.;
  • цукор — 4 ст. л.;
  • сметана — 300 г;
  • печиво шоколадне — 350 г;
  • чорний шоколад для прикраси. 

Спосіб приготування 

Залити желатин теплою водою в маленькій мисочці, перемішати і залишити набухати. В окремій мисці додати до кисломолочного сиру порізані банани, цукор, сметану. Перемішати блендером до однорідної маси. Розтопити желатин в мікрохвильовій печі, додати до сиру і перемішати міксером.

торт без випічки
Печиво та крем. Фото: gospodynka.com.ua

У форму для збирання торта налити трохи крему на дно, викласти шар печива і чергувати шари, поки не скласти весь торт. У цьому випадку вийшло три шари.

рецепт торта без випічки
Какао та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Відправити у холодильник мінімум на 3 години, а краще на ніч. Перевернути торт, вийняти з форми, прикрасити тертим чорним шоколадом.

рецепт торта без випічки за 15 хвилин
Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

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Торт без випікання — всього три складові та багато шоколадного крему.

Також радимо звернути увагу на низькокалорійний  рецепт десерта від відомого кухаря без цукру, який можна їсти щодня. 

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Зверніть увагу на бюджетний рецепт шоколадного торта, який готується без грама борошна — лише з чотирьох інгредієнтів. 

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