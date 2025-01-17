Торт Олеся за 30 мин — простой и изысканный десерт к чаю

Торт "Олеся". Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Олеся" — идеальный выбор, когда хочется приготовить что-то вкусное и эффектное за минимум времени. Нежный бисквит, сметанный крем и крошка сверху делают этот десерт не только красивым, но и очень аппетитным. Готовый всего за 30 минут.



Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

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яйцо — 1 шт.;

соль;

сахар — 50 г;

кефир — 200 мл;

масло — 3 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

какао — 3 ст. л.;

мука — 130 г.

Для крема:

сметана 20% — 700 г;

сахарная пудра — 5 ст. л.

Способ приготовления;

Взбить яйцо со щепоткой соли и сахаром до светлой массы. Влить кефир, добавить масло, разрыхлитель и перемешать лопаткой. Добавить какао, перемешать до однородности. Просеять муку, замесить до однородной консистенции.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Застелить форму диаметром 18-20 см пергаментом. Вылить тесто в форму. Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке примерно 20 минут. Охладить бисквит, срезать верхушку для крошки. Разрезать бисквит горизонтально на 2 части.

Шоколадный бисквит. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготовления крема смешать сметану с сахарной пудрой венчиком до однородности. Установить первый бисквит в разъемное кольцо.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить большую часть крема. Накрыть вторым бисквитом. Выложить остаток крема.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Посыпать торт крошкой. Снять разъемное кольцо. Смазать торт кремом по бокам и посыпать крошкой.

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