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Торт "Олеся" за 30 мин вместе с выпечкой — изысканный десерт

17 января 2025 03:14
Марина Евтягина - Редактор
Торт Олеся за 30 мин — простой и изысканный десерт к чаю
Торт "Олеся". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Торт "Олеся" — идеальный выбор, когда хочется приготовить что-то вкусное и эффектное за минимум времени. Нежный бисквит, сметанный крем и крошка сверху делают этот десерт не только красивым, но и очень аппетитным. Готовый всего за 30 минут.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

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  • яйцо — 1 шт.;
  • соль;
  • сахар — 50 г;
  • кефир — 200 мл;
  • масло — 3 ст. л.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • какао — 3 ст. л.;
  • мука — 130 г.

Для крема:

  • сметана 20% — 700 г;
  • сахарная пудра — 5 ст. л.

Способ приготовления;

Взбить яйцо со щепоткой соли и сахаром до светлой массы. Влить кефир, добавить масло, разрыхлитель и перемешать лопаткой. Добавить какао, перемешать до однородности. Просеять муку, замесить до однородной консистенции.

торт Олеся за 30 минут
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Застелить форму диаметром 18-20 см пергаментом. Вылить тесто в форму. Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке примерно 20 минут. Охладить бисквит, срезать верхушку для крошки. Разрезать бисквит горизонтально на 2 части.

торт Олеся за 30 минут вместе с выпечкой
Шоколадный бисквит. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготовления крема смешать сметану с сахарной пудрой венчиком до однородности. Установить первый бисквит в разъемное кольцо.

вкусный торт Олеся за 30 минут
Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить большую часть крема. Накрыть вторым бисквитом. Выложить остаток крема.

ароматный торт Олеся за 30 минут
Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Посыпать торт крошкой. Снять разъемное кольцо. Смазать торт кремом по бокам и посыпать крошкой.

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