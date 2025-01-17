Торт Олеся за 30 мин — простой и изысканный десерт к чаю

Торт "Олеся" за 30 мин вместе с выпечкой — изысканный десерт
Торт "Олеся" — идеальный выбор, когда хочется приготовить что-то вкусное и эффектное за минимум времени. Нежный бисквит, сметанный крем и крошка сверху делают этот десерт не только красивым, но и очень аппетитным. Готовый всего за 30 минут.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйцо — 1 шт.;
- соль;
- сахар — 50 г;
- кефир — 200 мл;
- масло — 3 ст. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- какао — 3 ст. л.;
- мука — 130 г.
Для крема:
- сметана 20% — 700 г;
- сахарная пудра — 5 ст. л.
Способ приготовления;
Взбить яйцо со щепоткой соли и сахаром до светлой массы. Влить кефир, добавить масло, разрыхлитель и перемешать лопаткой. Добавить какао, перемешать до однородности. Просеять муку, замесить до однородной консистенции.
Застелить форму диаметром 18-20 см пергаментом. Вылить тесто в форму. Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке примерно 20 минут. Охладить бисквит, срезать верхушку для крошки. Разрезать бисквит горизонтально на 2 части.
Для приготовления крема смешать сметану с сахарной пудрой венчиком до однородности. Установить первый бисквит в разъемное кольцо.
Выложить большую часть крема. Накрыть вторым бисквитом. Выложить остаток крема.
Посыпать торт крошкой. Снять разъемное кольцо. Смазать торт кремом по бокам и посыпать крошкой.
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