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Торт "Олеся" за 30 хв разом з випічкою — вишуканий десерт

17 січня 2025 03:14
Марина Євтягіна - Редактор
Торт Олеся за 30 хв — простий і вишуканий десерт до чаю
Торт "Олеся". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Торт "Олеся" — ідеальний вибір, коли хочеться приготувати щось смачне та ефектне за мінімум часу. Ніжний бісквіт, сметанний крем і крихта зверху роблять цей десерт не лише красивим, а й дуже апетитним. Готовий всього за 30 хвилин.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться: 

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  • яйце — 1 шт.;
  • сіль;
  • цукор — 50 г;
  • кефір — 200 мл.;
  • олія — 3 ст. л.;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • какао — 3 ст. л.;
  • борошно — 130 г.

Для крема: 

  • сметана 20% — 700 г;
  • цукрова пудра — 5 ст. л.

Спосіб приготування 

Збити яйце з дрібкою солі та цукром до світлої маси. Влити кефір, додати олію, розпушувач і перемішати лопаткою. Додати какао, перемішати до однорідності. Просіяти борошно, замісити до однорідної консистенції.

торт Олеся за 30 хвилин
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Застелити форму діаметром 18-20 см пергаментом. Вилити тісто у форму. Випікати у розігрітій до 180 ºС духовці приблизно 20 хвилин. Охолодити бісквіт, зрізати верхівку для крихти. Розрізати бісквіт горизонтально на 2 частини.

торт Олеся за 30 хвилин разом з випічкою
Шоколадний бісквіт. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготування крему змішати сметану з цукровою пудрою вінчиком до однорідності. Встановити перший бісквіт у роз’ємне кільце.

смачний торт Олеся за 30 хвилин
Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти більшу частину крему. Накрити другим бісквітом. Викласти залишок крему.

ароматний торт Олеся за 30 хвилин
Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Посипати торт крихтою. Зняти роз’ємне кільце. Змастити торт кремом по боках та посипати крихтою.

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