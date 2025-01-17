Торт Олеся за 30 хв — простий і вишуканий десерт до чаю

Торт "Олеся". Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Олеся" — ідеальний вибір, коли хочеться приготувати щось смачне та ефектне за мінімум часу. Ніжний бісквіт, сметанний крем і крихта зверху роблять цей десерт не лише красивим, а й дуже апетитним. Готовий всього за 30 хвилин.



Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

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яйце — 1 шт.;

сіль;

цукор — 50 г;

кефір — 200 мл.;

олія — 3 ст. л.;

розпушувач — 1 ч. л.;

какао — 3 ст. л.;

борошно — 130 г.

Для крема:

сметана 20% — 700 г;

цукрова пудра — 5 ст. л.

Спосіб приготування

Збити яйце з дрібкою солі та цукром до світлої маси. Влити кефір, додати олію, розпушувач і перемішати лопаткою. Додати какао, перемішати до однорідності. Просіяти борошно, замісити до однорідної консистенції.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Застелити форму діаметром 18-20 см пергаментом. Вилити тісто у форму. Випікати у розігрітій до 180 ºС духовці приблизно 20 хвилин. Охолодити бісквіт, зрізати верхівку для крихти. Розрізати бісквіт горизонтально на 2 частини.

Шоколадний бісквіт. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготування крему змішати сметану з цукровою пудрою вінчиком до однорідності. Встановити перший бісквіт у роз’ємне кільце.

Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти більшу частину крему. Накрити другим бісквітом. Викласти залишок крему.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Посипати торт крихтою. Зняти роз’ємне кільце. Змастити торт кремом по боках та посипати крихтою.

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