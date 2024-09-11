Торт "пьяная вишня" без выпечки, готовый за 5 минут — пошаговый рецепт

Торт "пьяная вишня" по-новому — без выпечки, готовится за 5 минут
Предлагаем рецепт торта без выпечки "пьяная вишня". Совершенно не сложный в приготовлении, вкусный и очень быстрый – справится даже ребенок. Попытайтесь приготовить.
Рецепт опубликовала Gospodynka .
Вам понадобится:
- вишня (без сока) 400 г.
- мягкое масло сливочное 350 г;
- сгущенка вареная 450 г;
- печенье крекер из какао 180 г;
- печенье крекер сливочный 180 г;
- коньяк (вино, ликер, водка, вино) 50 г;
- шоколад.
Способ приготовления
К вишне без сока добавить алкоголь и оставить настаиваться на 3 часа.
Мягкое масло взбить миксером. Добавить вареную сгущенку и снова взбить миксером до однородности.
Добавить вишни и перемешать массу. Добавить два вида измельченного печенья и тщательно перемешать.
В форму диаметром 22 см выкладывают пищевую пленку, после чего равномерно распределяют тесто по форме.
Шоколад натереть на терке и посыпать поверхность торта. Готовый торт поставить в холодильник на 3 часа. Выходит отличный и вкусный торт без выпечки, который обязательно понравится всем!
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