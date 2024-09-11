Торт "пьяная вишня" без выпечки, готовый за 5 минут — пошаговый рецепт

Торт с вишней. Фото: gospodynka.com.ua

Предлагаем рецепт торта без выпечки "пьяная вишня". Совершенно не сложный в приготовлении, вкусный и очень быстрый – справится даже ребенок. Попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовала Gospodynka .

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Вам понадобится:

вишня (без сока) 400 г.

мягкое масло сливочное 350 г;

сгущенка вареная 450 г;

печенье крекер из какао 180 г;

печенье крекер сливочный 180 г;

коньяк (вино, ликер, водка, вино) 50 г;

шоколад.

Способ приготовления

К вишне без сока добавить алкоголь и оставить настаиваться на 3 часа.

Вишня без косточки. Фото: gospodynka.com.ua

Мягкое масло взбить миксером. Добавить вареную сгущенку и снова взбить миксером до однородности.

Сливочное масло. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить вишни и перемешать массу. Добавить два вида измельченного печенья и тщательно перемешать.

Вишня и тесто. Фото: gospodynka.com.ua

В форму диаметром 22 см выкладывают пищевую пленку, после чего равномерно распределяют тесто по форме.

Торт с вишнями. Фото: gospodynka.com.ua

Шоколад натереть на терке и посыпать поверхность торта. Готовый торт поставить в холодильник на 3 часа. Выходит отличный и вкусный торт без выпечки, который обязательно понравится всем!

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