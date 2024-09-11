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Торт "пʼяна вишня" по-новому — без випічки, готується за 5 хвилин

11 вересня 2024 03:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Торт “пʼяна вишня" без випічки, готовий за 5 хвилин — покроковий рецепт
Торт з вишнею. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Пропонуємо рецепт торта без випічки "п’яна вишня". Зовсім не складний у приготуванні, смачний і дуже швидкий – впорається навіть дитина. Спробуйте приготувати. 

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • вишня (без соку) 400 г.
  • м’яке масло вершкове 350 г;
  • згущене молоко варене 450 г;
  • печиво крекер з какао 180 г;
  • печиво крекер вершковий 180 г;
  • коньяк (вино, лікер, горілка, вино) 50 г;
  • шоколад.

Спосіб приготування 

До вишні без соку додати будь-який алкоголь і залишити настоюватись на 3 години.

рецепт торта без випічки
Вишня без кісточки. Фото: gospodynka.com.ua

М'яке масло збити міксером. Додати варене згущене молоко і знову збити міксером до однорідності.

рецепт торта без випічки з вишнями
Вершкове масло. Фото: gospodynka.com.ua

Додати вишні і перемішати масу. Додати два види подрібненого печива і ретельно перемішати.

простий рецепт торта без випічки з вишнями
Вишня та тісто. Фото: gospodynka.com.ua

У форму діаметром 22 см викладають харчову плівку, після чого рівномірно розподіляють тісто по формі.

рецепт торта без випічки з вишнями за 5 хвилин
Торт з вишнями. Фото: gospodynka.com.ua

Шоколад натерти на тертці і посипають поверхню торта. Готовий торт поставити у холодильник на 3 години. Виходить чудовий і смачний торт без випічки, який обов'язково сподобається всім!

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рецепти лайфхаки десерт торт вишня без випічки

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