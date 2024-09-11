Торт “пʼяна вишня" без випічки, готовий за 5 хвилин — покроковий рецепт

Торт з вишнею. Фото: gospodynka.com.ua

Пропонуємо рецепт торта без випічки "п’яна вишня". Зовсім не складний у приготуванні, смачний і дуже швидкий – впорається навіть дитина. Спробуйте приготувати.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

вишня (без соку) 400 г.

м’яке масло вершкове 350 г;

згущене молоко варене 450 г;

печиво крекер з какао 180 г;

печиво крекер вершковий 180 г;

коньяк (вино, лікер, горілка, вино) 50 г;

шоколад.

Спосіб приготування

До вишні без соку додати будь-який алкоголь і залишити настоюватись на 3 години.

Вишня без кісточки. Фото: gospodynka.com.ua

М'яке масло збити міксером. Додати варене згущене молоко і знову збити міксером до однорідності.

Вершкове масло. Фото: gospodynka.com.ua

Додати вишні і перемішати масу. Додати два види подрібненого печива і ретельно перемішати.

Вишня та тісто. Фото: gospodynka.com.ua

У форму діаметром 22 см викладають харчову плівку, після чого рівномірно розподіляють тісто по формі.

Торт з вишнями. Фото: gospodynka.com.ua

Шоколад натерти на тертці і посипають поверхню торта. Готовий торт поставити у холодильник на 3 години. Виходить чудовий і смачний торт без випічки, який обов'язково сподобається всім!

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