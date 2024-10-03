Торт "пломбор" без духовки за 15 минут – простой пошаговый рецепт

Торт без выпечки. Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Пломбир" без духовки — это идеальный десерт для тех, кто хочет приготовить что-то быстрое и невероятно нежное. Готовится всего за 15 минут. Идеально подходит для любого события или просто для чаепития.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйца 2 шт.;

сахар 150 г;

ванильный сахар 1 ч. л.;

сметана 500 г;

крахмал 3 ст. л.;

сливочное масло 50 г.

Коржи для торта:

мука 250 г;

сахар 70 г;

сливочное масло 150 г;

орехи по вкусу.

Способ приготовления

В кастрюле смешать яйца с сахаром, ванильным сахаром и крахмалом. Добавить сметану и тщательно перемешать. Поставить кастрюлю на средний огонь и постоянно помешивая, варить до загустения. Напоследок добавить сливочное масло и перемешать до однородной массы. Перелить крем в миску и оставить для охлаждения.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

К муке добавить сахар, натереть на терке холодное сливочное масло и перетереть все в крошку. Обжарить крошку на сухой сковороде до золотистого цвета, постоянно перемешивая.

Приготовление основания торта. Фото: gospodynka.com.ua

В форму выложить первый слой из крошки, затем залить кремом.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Повторить слои: крошка — крем. В середину торта добавить измельченные орехи.

Крошка и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Снова залить кремом и завершить слоем крошки.

Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Поставить торт в холодильник на 2-3 часа, а лучше на ночь, чтобы крем хорошо пропитался.

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