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Торт "Пломбир" без духовки за 15 минут — тает во рту

3 октября 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Торт "пломбор" без духовки за 15 минут – простой пошаговый рецепт
Торт без выпечки. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Торт "Пломбир" без духовки — это идеальный десерт для тех, кто хочет приготовить что-то быстрое и невероятно нежное. Готовится всего за 15 минут. Идеально подходит для любого события или просто для чаепития.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца 2 шт.;
  • сахар 150 г;
  • ванильный сахар 1 ч. л.;
  • сметана 500 г;
  • крахмал 3 ст. л.;
  • сливочное масло 50 г.

Коржи для торта:

  • мука 250 г;
  • сахар 70 г;
  • сливочное масло 150 г;
  • орехи по вкусу.

Способ приготовления

В кастрюле смешать яйца с сахаром, ванильным сахаром и крахмалом. Добавить сметану и тщательно перемешать. Поставить кастрюлю на средний огонь и постоянно помешивая, варить до загустения. Напоследок добавить сливочное масло и перемешать до однородной массы. Перелить крем в миску и оставить для охлаждения.

рецепт торта
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

К муке добавить сахар, натереть на терке холодное сливочное масло и перетереть все в крошку. Обжарить крошку на сухой сковороде до золотистого цвета, постоянно перемешивая.

рецепт торта без выпечки
Приготовление основания торта. Фото: gospodynka.com.ua

В форму выложить первый слой из крошки, затем залить кремом.

рецепт торта без выпечки за 15 минут
Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Повторить слои: крошка — крем. В середину торта добавить измельченные орехи.

простой рецепт торта без выпечки за 15 минут
Крошка и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Снова залить кремом и завершить слоем крошки.

быстрый рецепт торта без выпечки за 15 минут
Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Поставить торт в холодильник на 2-3 часа, а лучше на ночь, чтобы крем хорошо пропитался.

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А когда нет света, приготовьте этот торт за 15 минут — простой рецепт без выпечки.

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Обратите внимание на торт за 15 минут только из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и вкусно.

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