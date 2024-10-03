Торт "пломбор" без духовки за 15 минут – простой пошаговый рецепт

Торт "Пломбир" без духовки за 15 минут — тает во рту
Торт "Пломбир" без духовки — это идеальный десерт для тех, кто хочет приготовить что-то быстрое и невероятно нежное. Готовится всего за 15 минут. Идеально подходит для любого события или просто для чаепития.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца 2 шт.;
- сахар 150 г;
- ванильный сахар 1 ч. л.;
- сметана 500 г;
- крахмал 3 ст. л.;
- сливочное масло 50 г.
Коржи для торта:
- мука 250 г;
- сахар 70 г;
- сливочное масло 150 г;
- орехи по вкусу.
Способ приготовления
В кастрюле смешать яйца с сахаром, ванильным сахаром и крахмалом. Добавить сметану и тщательно перемешать. Поставить кастрюлю на средний огонь и постоянно помешивая, варить до загустения. Напоследок добавить сливочное масло и перемешать до однородной массы. Перелить крем в миску и оставить для охлаждения.
К муке добавить сахар, натереть на терке холодное сливочное масло и перетереть все в крошку. Обжарить крошку на сухой сковороде до золотистого цвета, постоянно перемешивая.
В форму выложить первый слой из крошки, затем залить кремом.
Повторить слои: крошка — крем. В середину торта добавить измельченные орехи.
Снова залить кремом и завершить слоем крошки.
Поставить торт в холодильник на 2-3 часа, а лучше на ночь, чтобы крем хорошо пропитался.
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