Торт "пломбір" без духовки за 15 хвилин — простий покроковий рецепт

Торт "Пломбір" без духовки за 15 хвилин — тане в роті
Торт "Пломбір" без духовки — це ідеальний десерт для тих, хто хоче приготувати щось швидке та неймовірно ніжне. Готується всього за 15 хвилин. Ідеально підходить для будь-якої події або просто для чаювання.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця 2 шт.;
- цукор 150 г;
- ванільний цукор 1 ч. л.;
- сметана 500 г;
- крохмаль 3 ст. л.;
- вершкове масло 50 г.
Коржі для торту:
- борошно 250 г;
- цукор 70 г;
- вершкове масло 150 г;
- горіхи за смаком.
Спосіб приготування
У каструлі змішати яйця з цукром, ванільним цукром і крохмалем. Додати сметану та ретельно перемішати. Поставити каструлю на середній вогонь і, постійно помішуючи, варити до загустіння. Наприкінці додати вершкове масло та перемішати до однорідної маси. Перелити крем у миску і залишити для охолодження.
До борошна додати цукор, натерти на тертці холодне вершкове масло і перетерти все в крихту. Обсмажити крихту на сухій сковорідці до золотистого кольору, постійно перемішуючи.
У форму викласти перший шар із крихти, потім залити його кремом.
Повторити шари: крихта — крем. Усередину торта додати подрібнені горіхи.
Знову залити кремом і завершити шаром крихти.
Поставити торт у холодильник на 2-3 години, а краще на ніч, щоб крем добре просочився.
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