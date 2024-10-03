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Торт "Пломбір" без духовки за 15 хвилин — тане в роті

3 жовтня 2024 03:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Торт "пломбір" без духовки за 15 хвилин — простий покроковий рецепт
Торт без випікання. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Торт "Пломбір" без духовки — це ідеальний десерт для тих, хто хоче приготувати щось швидке та неймовірно ніжне. Готується всього за 15 хвилин. Ідеально підходить для будь-якої події або просто для чаювання.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • яйця 2 шт.;
  • цукор 150 г;
  • ванільний цукор 1 ч. л.;
  • сметана 500 г;
  • крохмаль 3 ст. л.;
  • вершкове масло 50 г.

Коржі для торту:

  • борошно 250 г;
  • цукор 70 г;
  • вершкове масло 150 г;
  • горіхи за смаком. 

Спосіб приготування 

У каструлі змішати яйця з цукром, ванільним цукром і крохмалем. Додати сметану та ретельно перемішати. Поставити каструлю на середній вогонь і, постійно помішуючи, варити до загустіння. Наприкінці додати вершкове масло та перемішати до однорідної маси. Перелити крем у миску і залишити для охолодження.

рецепт торта
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

До борошна додати цукор, натерти на тертці холодне вершкове масло і перетерти все в крихту. Обсмажити крихту на сухій сковорідці до золотистого кольору, постійно перемішуючи.

рецепт торта без випічки
Приготування основи доя торта. Фото: gospodynka.com.ua

У форму викласти перший шар із крихти, потім залити його кремом.

рецепт торта без випічки за 15 хвилин
Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Повторити шари: крихта — крем. Усередину торта додати подрібнені горіхи.

простий рецепт торта без випічки за 15 хвилин
Крихта та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Знову залити кремом і завершити шаром крихти.

швикдкий рецепт торта без випічки за 15 хвилин
Гототовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Поставити торт у холодильник на 2-3 години, а краще на ніч, щоб крем добре просочився.

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