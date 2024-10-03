Торт "пломбір" без духовки за 15 хвилин — простий покроковий рецепт

Торт без випікання. Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Пломбір" без духовки — це ідеальний десерт для тих, хто хоче приготувати щось швидке та неймовірно ніжне. Готується всього за 15 хвилин. Ідеально підходить для будь-якої події або просто для чаювання.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця 2 шт.;

цукор 150 г;

ванільний цукор 1 ч. л.;

сметана 500 г;

крохмаль 3 ст. л.;

вершкове масло 50 г.

Коржі для торту:

борошно 250 г;

цукор 70 г;

вершкове масло 150 г;

горіхи за смаком.

Спосіб приготування

У каструлі змішати яйця з цукром, ванільним цукром і крохмалем. Додати сметану та ретельно перемішати. Поставити каструлю на середній вогонь і, постійно помішуючи, варити до загустіння. Наприкінці додати вершкове масло та перемішати до однорідної маси. Перелити крем у миску і залишити для охолодження.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

До борошна додати цукор, натерти на тертці холодне вершкове масло і перетерти все в крихту. Обсмажити крихту на сухій сковорідці до золотистого кольору, постійно перемішуючи.

Приготування основи доя торта. Фото: gospodynka.com.ua

У форму викласти перший шар із крихти, потім залити його кремом.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Повторити шари: крихта — крем. Усередину торта додати подрібнені горіхи.

Крихта та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Знову залити кремом і завершити шаром крихти.

Гототовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Поставити торт у холодильник на 2-3 години, а краще на ніч, щоб крем добре просочився.

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