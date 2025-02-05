Торт Помощник — всего 5 минут работы, и готово! Идеальный десерт, когда гости на пороге

Торт "Помощник". Фото: gospodynka.com.ua

Гости уже на пороге, а вы не успели приготовить десерт? Торт "Помощник" выручит в любой ситуации! Простой рецепт из вафельных коржей, нежного крема и шоколадной глазури готовится буквально за 5 минут. Минимум усилий — максимум вкуса!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

вафельные коржи;

орехи жареные — по вкусу.

Для глазури:

шоколад — 30 г (молочный, черный или белый);

сливки — 30 мл.;

ром — 1 ч. л.

Для крема:

вареное сгущенное молоко — 1 банка;

сливочное масло — 50 г;

ванильный сахар — 0,5 ч. л;

ром — 2-3 ч. л.

Способ приготовления

Приготовить глазурь. Шоколад измельчить, положить в кастрюлю с толстым дном. Влить сливки, добавить ром. Нагревать на медленном огне, постоянно помешивая, до полного растворения шоколада.

Измельченный шоколад. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовить крем. Мягкое сливочное масло соединить с вареным сгущенным молоком, тщательно перемешать вилкой до однородной консистенции. Добавить ванильный сахар и ром, перемешать.

Вафельные коржи Фото: gospodynka.com.ua

Вафельные коржи перемазать кремом, верх и бока торта покрыть шоколадной глазурью. Посыпать измельченными орехами. Оставить торт на несколько часов для пропитки. Подавать к чаю или кофе.

Вафельный торт Фото: gospodynka.com.ua

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