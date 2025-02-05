Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Торт "Помощник" всего 5 мин и готово — когда гости на пороге arrow

Торт "Помощник" всего 5 мин и готово — когда гости на пороге

5 февраля 2025 03:02
Марина Евтягина - Редактор
Торт Помощник — всего 5 минут работы, и готово! Идеальный десерт, когда гости на пороге
Торт "Помощник". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Гости уже на пороге, а вы не успели приготовить десерт? Торт "Помощник" выручит в любой ситуации! Простой рецепт из вафельных коржей, нежного крема и шоколадной глазури готовится буквально за 5 минут. Минимум усилий — максимум вкуса!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • вафельные коржи;
  • орехи жареные — по вкусу.

Для глазури:

  • шоколад — 30 г (молочный, черный или белый);
  • сливки — 30 мл.;
  • ром — 1 ч. л.

Для крема:

  • вареное сгущенное молоко — 1 банка;
  • сливочное масло — 50 г;
  • ванильный сахар — 0,5 ч. л;
  • ром — 2-3 ч. л.

Способ приготовления

Приготовить глазурь. Шоколад измельчить, положить в кастрюлю с толстым дном. Влить сливки, добавить ром. Нагревать на медленном огне, постоянно помешивая, до полного растворения шоколада.

як приготувати домашній вафельний торт
Измельченный шоколад. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовить крем. Мягкое сливочное масло соединить с вареным сгущенным молоком, тщательно перемешать вилкой до однородной консистенции. Добавить ванильный сахар и ром, перемешать.

як приготувати смачний вафельний торт
Вафельные коржи Фото: gospodynka.com.ua

Вафельные коржи перемазать кремом, верх и бока торта покрыть шоколадной глазурью. Посыпать измельченными орехами. Оставить торт на несколько часов для пропитки. Подавать к чаю или кофе.

як приготувати вафельний торт
Вафельный торт Фото: gospodynka.com.ua

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных десертов и тортов

Вот, например, замечательный рецепт влажного торта "Мадонна" — нежнее Тирамису и вкуснее Медовика.

Также рекомендуем обратить внимание на рецепт низкокалорийного десерта, который можно есть даже ночью. Для этого просто кладем творог и сухофрукты в бутылку — через час торт без выпечки.

Вот еще один вариант полезного десерта без духовки за 5 мин — подойдет тем, кто на диете.

Или попробуйте приготовить торт без сахара, без яиц, без муки, который получается очень вкусным.

Еще один рецепт торта "Настя", который готовится всего за 15 минут — без выпечки и без теста.

рецепты десерт торт выпечка крем для торта
Реклама
Реклама
Реклама