Торт Помощник — всего 5 минут работы, и готово! Идеальный десерт, когда гости на пороге

Торт "Помощник" всего 5 мин и готово — когда гости на пороге
Гости уже на пороге, а вы не успели приготовить десерт? Торт "Помощник" выручит в любой ситуации! Простой рецепт из вафельных коржей, нежного крема и шоколадной глазури готовится буквально за 5 минут. Минимум усилий — максимум вкуса!
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- вафельные коржи;
- орехи жареные — по вкусу.
Для глазури:
- шоколад — 30 г (молочный, черный или белый);
- сливки — 30 мл.;
- ром — 1 ч. л.
Для крема:
- вареное сгущенное молоко — 1 банка;
- сливочное масло — 50 г;
- ванильный сахар — 0,5 ч. л;
- ром — 2-3 ч. л.
Способ приготовления
Приготовить глазурь. Шоколад измельчить, положить в кастрюлю с толстым дном. Влить сливки, добавить ром. Нагревать на медленном огне, постоянно помешивая, до полного растворения шоколада.
Приготовить крем. Мягкое сливочное масло соединить с вареным сгущенным молоком, тщательно перемешать вилкой до однородной консистенции. Добавить ванильный сахар и ром, перемешать.
Вафельные коржи перемазать кремом, верх и бока торта покрыть шоколадной глазурью. Посыпать измельченными орехами. Оставить торт на несколько часов для пропитки. Подавать к чаю или кофе.
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