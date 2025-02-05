Торт Помічник — лише 5 хвилин роботи, і готово! Ідеальний десерт, коли гості на порозі

Торт "Помічник". Фото: gospodynka.com.ua

Гості вже на порозі, а ви не встигли приготувати десерт? Торт "Помічник" виручить у будь-якій ситуації! Простий рецепт із вафельних коржів, ніжного крему та шоколадної глазурі готується буквально за 5 хвилин. Мінімум зусиль — максимум смаку!

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

вафельні коржі;

горіхи смажені — за смаком.

Для глазурі:

шоколад — 30 г (молочний, чорний або білий);

вершки — 30 мл;

ром — 1 ч. л.

Для крема:

варене згущене молоко — 1 банка;

вершкове масло — 50 г;

ванільний цукор — 0,5 ч. л.;

ром — 2-3 ч. л.

Спосіб приготування

Приготувати глазур. Шоколад подрібнити, покласти у каструлю з товстим дном. Влити вершки, додати ром. Нагрівати на повільному вогні, постійно помішуючи, до повного розчинення шоколаду.

Подрібнений шоколад. Фото: gospodynka.com.ua

Приготувати крем. М’яке вершкове масло з’єднати з вареним згущеним молоком, ретельно перемішати виделкою до однорідної консистенції. Додати ванільний цукор та ром, перемішати.

Вафельні коржі. Фото: gospodynka.com.ua

Вафельні коржі перемастити кремом, верх та боки торта покрити шоколадною глазур’ю. Посипати подрібненими горіхами. Залишити торт на кілька годин для просочення. Подавати до чаю або кави.

Вафельний торт. Фото: gospodynka.com.ua

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