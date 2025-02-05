Торт Помічник — лише 5 хвилин роботи, і готово! Ідеальний десерт, коли гості на порозі

Торт "Помічник" лише 5 хв і готово — коли гості на порозі
Гості вже на порозі, а ви не встигли приготувати десерт? Торт "Помічник" виручить у будь-якій ситуації! Простий рецепт із вафельних коржів, ніжного крему та шоколадної глазурі готується буквально за 5 хвилин. Мінімум зусиль — максимум смаку!
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- вафельні коржі;
- горіхи смажені — за смаком.
Для глазурі:
- шоколад — 30 г (молочний, чорний або білий);
- вершки — 30 мл;
- ром — 1 ч. л.
Для крема:
- варене згущене молоко — 1 банка;
- вершкове масло — 50 г;
- ванільний цукор — 0,5 ч. л.;
- ром — 2-3 ч. л.
Спосіб приготування
Приготувати глазур. Шоколад подрібнити, покласти у каструлю з товстим дном. Влити вершки, додати ром. Нагрівати на повільному вогні, постійно помішуючи, до повного розчинення шоколаду.
Приготувати крем. М’яке вершкове масло з’єднати з вареним згущеним молоком, ретельно перемішати виделкою до однорідної консистенції. Додати ванільний цукор та ром, перемішати.
Вафельні коржі перемастити кремом, верх та боки торта покрити шоколадною глазур’ю. Посипати подрібненими горіхами. Залишити торт на кілька годин для просочення. Подавати до чаю або кави.
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