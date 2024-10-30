Торт "Секунда" – самый быстрый и бюджетный рецепт десерта

Домашний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Рецепт торта "Секунда" — это самый быстрый и бюджетный вариант десерта, который легко приготовить дома! Идеальный для неожиданных гостей или праздничных случаев, этот торт радует своим вкусом и простотой.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

сгущенка 380 г;

яйца 3 шт.;

сливочное масло 60 г;

мука 150 г;

какао-порошок 2 ст. л.;

разрыхлитель 8 г.

Для крема:

сливки холодные 33% 300 мл;

сахар 100 г;

ванильный сахар 8 г;

сметана 20% 200 г.

Способ приготовления

Сначала смешать сгущенку с яйцами и растопленным сливочным маслом до однородности с помощью венчика. Затем добавить муку, какао и разрыхлитель, замешивая до однородной консистенции.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Вылить тесто в форму для выпечки, предварительно застеленную пергаментом. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 ºС примерно 25 минут.

Коржи для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Готовый и охлажденный лепешку разрезать на 2 части, а затем еще горизонтально на 2, получая 4 бисквита. Края коржей подровнять, а обрезки превратить в крошку для украшения торта.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Взбить охлажденные сливки с сахаром и ванильным сахаром до пышной консистенции. Добавить сметану, продолжая взбивать до получения однородного и пышного крема. Перемазывать все 4 коржа кремом, смазывая верх и бока торта. Украсить крошкой.

Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

По желанию торт также можно украсить растопленным шоколадом. Поставить в холодильник минимум на 2 часа, затем нарезать и подавать к чаю.

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