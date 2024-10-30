Торт "Секунда" – самый быстрый и бюджетный рецепт десерта

Торт "Секунда" — это самый быстрый и бюджетный рецепт десерта
Рецепт торта "Секунда" — это самый быстрый и бюджетный вариант десерта, который легко приготовить дома! Идеальный для неожиданных гостей или праздничных случаев, этот торт радует своим вкусом и простотой.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- сгущенка 380 г;
- яйца 3 шт.;
- сливочное масло 60 г;
- мука 150 г;
- какао-порошок 2 ст. л.;
- разрыхлитель 8 г.
Для крема:
- сливки холодные 33% 300 мл;
- сахар 100 г;
- ванильный сахар 8 г;
- сметана 20% 200 г.
Способ приготовления
Сначала смешать сгущенку с яйцами и растопленным сливочным маслом до однородности с помощью венчика. Затем добавить муку, какао и разрыхлитель, замешивая до однородной консистенции.
Вылить тесто в форму для выпечки, предварительно застеленную пергаментом. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 ºС примерно 25 минут.
Готовый и охлажденный лепешку разрезать на 2 части, а затем еще горизонтально на 2, получая 4 бисквита. Края коржей подровнять, а обрезки превратить в крошку для украшения торта.
Взбить охлажденные сливки с сахаром и ванильным сахаром до пышной консистенции. Добавить сметану, продолжая взбивать до получения однородного и пышного крема. Перемазывать все 4 коржа кремом, смазывая верх и бока торта. Украсить крошкой.
По желанию торт также можно украсить растопленным шоколадом. Поставить в холодильник минимум на 2 часа, затем нарезать и подавать к чаю.
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