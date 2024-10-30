Торт "Секунда" — найшвидший та бюджетний рецепт десерту

Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua

Рецепт торта "Секунда" — це найшвидший та бюджетний варіант десерту, який легко приготувати вдома! Ідеальний для несподіваних гостей чи святкових випадків, цей торт радує своїм смаком і простотою.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

згущене молоко 380 г;

яйця 3 шт.;

вершкове масло 60 г;

борошно 150 г;

какао-порошок 2 ст. л.;

розпушувач 8 г.

Для крему:

вершки холодні 33% 300 мл;

цукор 100 г;

ванільний цукор 8 г;

сметана 20% 200 г.

Спосіб приготування

Спочатку змішати згущене молоко з яйцями та розтопленим вершковим маслом до однорідності за допомогою вінчика. Потім додати борошно, какао та розпушувач, замішуючи до однорідної консистенції.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Вилити тісто у форму для випікання, попередньо застелену пергаментом. Випікати у розігрітій духовці при температурі 180 ºС приблизно 25 хвилин.

Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Готовий і охолоджений корж розрізати на 2 частини, а потім ще горизонтально на 2, отримуючи 4 бісквіти. Краї коржів підрівняти, а обрізки перетворити на крихту для прикрашання торта.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Збити охолоджені вершки з цукром і ванільним цукром до пишної консистенції. Додати сметану, продовжуючи збивати до отримання однорідного та пишного крему. Перемащувати всі 4 коржі кремом, змащуючи верх та боки торта. Прикрасити крихтою.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

За бажанням, торт також можна прикрасити розтопленим шоколадом. Поставити в холодильник мінімум на 2 години, потім нарізати та подавати до чаю.

Раніше ми писали про рецепт вафельного торта з карамельним кремом та арахісом без випічки, що готується 10 хвилин.

Також радимо ознайомитися з рецептом ніжного торта "пломбір" без випікання.

А коли немає світла, приготуйте цей торт за 15 хвилин — простий рецепт без випікання.

Ще радимо ознайомитися з простим та швидким рецептом лінивого домашнього медовика за 10 хвилин.

Зверніть також увагу на торт за 15 хвилин, лише з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно та дуже смачно.