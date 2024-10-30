Торт "Секунда" — найшвидший та бюджетний рецепт десерту

Торт "Секунда" — це найшвидший та бюджетний рецепт десерту
Рецепт торта "Секунда" — це найшвидший та бюджетний варіант десерту, який легко приготувати вдома! Ідеальний для несподіваних гостей чи святкових випадків, цей торт радує своїм смаком і простотою.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- згущене молоко 380 г;
- яйця 3 шт.;
- вершкове масло 60 г;
- борошно 150 г;
- какао-порошок 2 ст. л.;
- розпушувач 8 г.
Для крему:
- вершки холодні 33% 300 мл;
- цукор 100 г;
- ванільний цукор 8 г;
- сметана 20% 200 г.
Спосіб приготування
Спочатку змішати згущене молоко з яйцями та розтопленим вершковим маслом до однорідності за допомогою вінчика. Потім додати борошно, какао та розпушувач, замішуючи до однорідної консистенції.
Вилити тісто у форму для випікання, попередньо застелену пергаментом. Випікати у розігрітій духовці при температурі 180 ºС приблизно 25 хвилин.
Готовий і охолоджений корж розрізати на 2 частини, а потім ще горизонтально на 2, отримуючи 4 бісквіти. Краї коржів підрівняти, а обрізки перетворити на крихту для прикрашання торта.
Збити охолоджені вершки з цукром і ванільним цукром до пишної консистенції. Додати сметану, продовжуючи збивати до отримання однорідного та пишного крему. Перемащувати всі 4 коржі кремом, змащуючи верх та боки торта. Прикрасити крихтою.
За бажанням, торт також можна прикрасити розтопленим шоколадом. Поставити в холодильник мінімум на 2 години, потім нарізати та подавати до чаю.
Раніше ми писали про рецепт вафельного торта з карамельним кремом та арахісом без випічки, що готується 10 хвилин.
Також радимо ознайомитися з рецептом ніжного торта "пломбір" без випікання.
А коли немає світла, приготуйте цей торт за 15 хвилин — простий рецепт без випікання.
Ще радимо ознайомитися з простим та швидким рецептом лінивого домашнього медовика за 10 хвилин.
Зверніть також увагу на торт за 15 хвилин, лише з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно та дуже смачно.
Читайте Новини.LIVE!