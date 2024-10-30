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Торт "Секунда" — це найшвидший та бюджетний рецепт десерту

30 жовтня 2024 03:21
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Торт "Секунда" — найшвидший та бюджетний рецепт десерту
Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Рецепт торта "Секунда" — це найшвидший та бюджетний варіант десерту, який легко приготувати вдома! Ідеальний для несподіваних гостей чи святкових випадків, цей торт радує своїм смаком і простотою. 

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • згущене молоко 380 г;
  • яйця 3 шт.;
  • вершкове масло 60 г;
  • борошно 150 г;
  • какао-порошок 2 ст. л.;
  • розпушувач 8 г. 

Для крему:

  • вершки холодні 33% 300 мл;
  • цукор 100 г;
  • ванільний цукор 8 г;
  • сметана 20% 200 г. 

Спосіб приготування

Спочатку змішати згущене молоко з яйцями та розтопленим вершковим маслом до однорідності за допомогою вінчика. Потім додати борошно, какао та розпушувач, замішуючи до однорідної консистенції.

найшвидший та бюджетний рецепт десерта
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Вилити тісто у форму для випікання, попередньо застелену пергаментом. Випікати у розігрітій духовці при температурі 180 ºС приблизно 25 хвилин.

бюджетний рецепт десерта
Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Готовий і охолоджений корж розрізати на 2 частини, а потім ще горизонтально на 2, отримуючи 4 бісквіти. Краї коржів підрівняти, а обрізки перетворити на крихту для прикрашання торта.

найшвидший рецепт десерта
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Збити охолоджені вершки з цукром і ванільним цукром до пишної консистенції. Додати сметану, продовжуючи збивати до отримання однорідного та пишного крему. Перемащувати всі 4 коржі кремом, змащуючи верх та боки торта. Прикрасити крихтою.

найшвидший та бюджетний рецепт смачного десерта
Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

За бажанням, торт також можна прикрасити розтопленим шоколадом. Поставити в холодильник мінімум на 2 години, потім нарізати та подавати до чаю.

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