Торт Счастье без выпечки — всего 5 минут и готово

Торт "Счастье". Фото: gospodynka.com.ua

Минимум усилий — максимум удовольствия! Этот торт "Счастье" без выпечки готовится всего за 5 минут, а результат вас приятно удивит. Нежный, легкий и очень вкусный десерт к чаю!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

бананы — 3 шт.;

печенье — 200 г;

желатин — 10 г + 50 мл воды;

сметана — 300 г;

сгущенное молоко — 1 банка;

шоколад — 30 г.

Способ приготовления

Бананы нарезать кружочками, печенье поломать руками на мелкие кусочки. Желатин залить водой, оставить набухать, затем растопить на водяной бане или в микроволновке.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

В миске смешать сметану со сгущенным молоком, влить растопленный желатин и хорошо перемешать. Добавить печенье и бананы, еще раз тщательно перемешать.

Бананы и печенье. Фото: gospodynka.com.ua

Форму диаметром 18 см застелить пищевой пленкой, выложить всю массу, разровнять, накрыть пленкой и отправить в холодильник на 5-6 часов.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачей посыпать тертым шоколадом. Подавать охлажденным.

Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

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