Торт Счастье без выпечки — всего 5 минут и готово

Торт "Счастье" без выпечки — всего 5 минут работы
Минимум усилий — максимум удовольствия! Этот торт "Счастье" без выпечки готовится всего за 5 минут, а результат вас приятно удивит. Нежный, легкий и очень вкусный десерт к чаю!
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- бананы — 3 шт.;
- печенье — 200 г;
- желатин — 10 г + 50 мл воды;
- сметана — 300 г;
- сгущенное молоко — 1 банка;
- шоколад — 30 г.
Способ приготовления
Бананы нарезать кружочками, печенье поломать руками на мелкие кусочки. Желатин залить водой, оставить набухать, затем растопить на водяной бане или в микроволновке.
В миске смешать сметану со сгущенным молоком, влить растопленный желатин и хорошо перемешать. Добавить печенье и бананы, еще раз тщательно перемешать.
Форму диаметром 18 см застелить пищевой пленкой, выложить всю массу, разровнять, накрыть пленкой и отправить в холодильник на 5-6 часов.
Перед подачей посыпать тертым шоколадом. Подавать охлажденным.
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